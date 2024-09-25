Повышение утильсбора и осенний призыв по-новому: что изменится в законах с 1 октября 2024 года

Читайте в материале РИАМО о том, какие изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.

С 1 октября в России вступят в силу законы, которые коснутся осеннего призыва, полисов ОСАГО, утильсбора на автомобили и банковских переводов.

Новые правила ОСАГО

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Правила ОСАГО изменятся с 1 октября. Теперь на бланке извещения о ДТП, получаемом вместе с полисом ОСАГО, будет размещаться QR-код. По коду можно перейти на сайт «Госуслуг», где будет описан порядок оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможность скачать мобильное приложение для этого.

Этот сервис поможет и подать заявление для возмещения убытков, не посещая страховую компанию. Также автомобилистам будет предоставлена информация о том, что необходимо для оформления полиса или при наступлении страхового случая. Там будет указан список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.

По данным Банка России, без вызова сотрудников ГИБДД ежемесячно оформляют от 50 до 100 тысяч ДТП.

Тестирование электронных повесток

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Осенний призыв, который начинается 1 октября, пройдет с тестированием электронных повесток. Электронные уведомления получили жители Рязанской и Сахалинской областей, а также в республике Марий Эл. Вместе с электронными повестками военнообязанные получат и бумажные. При этом повестка будет считаться врученной с момента появления в личном кабинете на «Госуслугах» либо через семь дней после размещения в реестре электронных повесток.

Планируется, что полностью единый реестр военнообязанных заработает с 1 января 2025 года, когда он будет передан в Министерство обороны. В нем будет личная информация о военнослужащих, включая пол, ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, телефон, электронную почту, СНИЛС, ИНН и семейное положение – всего 47 позиций.

Закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках был принят в апреле 2023 года. В декабре того же года Владимир Путин поручил использовать реестр повесток во время осеннего призыва 2024 года. Помимо отправки повесток в электронном виде реестр также предусматривает ограничения для призывников. В частности, после отправки повестки им запрещается выезд за границу.

Пенсии и повышение зарплат бюджетникам

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Согласно Федеральному закону от 13.07.2024 № 178-ФЗ, с 1 октября на 5,1% проиндексируют выплаты военным пенсионерам. Сумма составит 89,83% от размера денежного довольствия вместо 89,33%.

К военным пенсионерам относятся бывшие военные; лица, проходившие службу в органах внутренних дел; лица, проходившие службу в Государственной противопожарной службе; лица, проходившие службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; лица, проходившие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; лица, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации; лица, проходившие службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации; члены семей погибших военнослужащих. Полный список можно найти в Федеральном законе №4468-1.

Кроме того, увеличат пенсии россиянам, которые в сентябре отметили 80-летие. Для них удвоится фиксированная выплата, которая ранее составляла 8134,88 рубля.

Бюджетники с 1 октября будут получать повышенную зарплату, увеличение составит 5,1%. Увеличение произойдет согласно распоряжению правительства № 2189-Р от 15.08.2024 г. По нему изменения коснутся работников федеральных учреждений, госорганов и гражданского персонала воинских частей. То есть зарплаты вырастут у учителей и преподавателей, медицинских работников и работников сферы культуры, но только если речь идет об учреждениях с федеральным статусом.

Увеличение утильсбора на автомобили

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Согласно постановлению правительства России от 13 сентября 2024 г. №1255 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», с 1 октября повышается утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники. Новые ставки будут подниматься ежегодно в течение шести лет.

Утильсбор платят и сейчас за все машины – и за те, что произведены в России, и за ввезенные из-за границы. Он зависит от коэффициента и базовой ставки.

Важно, что с 1 октября повышение коснется не всех автовладельцев. Не затронет оно физических лиц, которые привозят автомобили с двигателями объемом до трех литров для личного использования. Для такой категории машин ставка останется прежней – 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для легковушек от трех лет. И эти правила не должны меняться до 2030 года.

Утильсбор для автомобилей, произведенных в России, будет значительно ниже тех, которые привезут из-за границы. Для одной из самых ходовых категорий новых автомобилей – с моторами объемом от одного до двух литров – утильсбор с 1 октября вырастет с 306 000 до 556 200 рублей. Для новых легковых автомобилей, ввозимых для перепродажи и оснащенных двигателями объемом до 1 литра, сбор увеличится до 150 200 рублей. За машину с двигателем объемом от 2 до 3 литров придется отдать чуть больше 1,5 миллионов рублей вместо нынешних 844 800. Утильсбор за автомобили с мотором от 3 до 3,5 литра вырастет с 970 000 почти до 2 млн рублей, а с двигателем объемом более 3,5 литра – до 2 285 200 вместо 1 235 200 рублей.

В дальнейшем утильсбор будет ежегодно повышаться вплоть до 2030 года. Новые правила затронут не локализованные в России бренды, в частности китайские, из которых полностью работает в РФ только HAVAL, хотя существует на рынке более 5 десятков китайских брендов. Так планируется стимулировать автопроизводителей переносить свои производства в Россию, что должно обеспечить рабочие места и приток налогов.

Продление ограничений на переводы средств за рубеж

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Банк России продлил ограничения на перевод денежных средств за рубеж. Действовать они будут еще полгода – с 1 октября до 31 марта 2025 года.

Сохранится лимит в один миллион долларов США на переводы на любые заграничные счета для россиян и нерезидентов из дружественных стран. Также нельзя за месяц перечислить больше 10 тысяч долларов США через системы денежных переводов. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Также сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.