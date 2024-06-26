Повышение тарифов ЖКХ и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 июля 2024 года

В материале РИАМО рассказываем, что изменится в законах с 1 июля, насколько вырастут пенсии и кого освободят от комиссии за оплату ЖКУ.

С 1 июля изменятся правила назначения накопительной пенсии, увеличатся тарифы за ЖКУ, кредиты станет получать сложнее, а рестораны начнут отчитываться за порционный алкоголь. В материале РИАМО рассказываем, что изменится в жизни россиян с 1 июля.

Изменения в назначении накопительной пенсии

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С 1 июля пенсионеры смогут получать накопительную пенсию в упрощенном порядке. Сейчас накопительную пенсию (устанавливается за счет пенсионных накоплений) можно получить тремя способами: единовременной выплатой, пожизненной ежемесячной выплатой и выплатой на определенный срок. При подаче заявления указывается предпочтительный способ получения, и единовременную выплату назначают, если расчетный размер накопительной пенсии меньше 5% от суммы страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. В остальных случаях средства пенсионных накоплений выдавались либо на определенный срок, либо ежемесячной выплатой пожизненно. Сложность была как раз в том, что расчет производился из сложения двух пенсий.

С 1 июля для получения всей суммы сразу нужно, чтобы размер ежемесячной выплаты составлял 10% и менее от величины федерального прожиточного минимума на пенсионера. То есть с учетом прожиточного минимума в размере 13 290 рублей сумма ежемесячной выплаты должна быть меньше 1329 (13 290 × 10%) рублей. Таким образом, рассчитать выплаты стало проще.

Индексация и повышение пенсий

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С 1 июля увеличатся пенсии для пенсионеров, уволившихся в июне 2024 года. Выплаты будут проиндексированы с учетом коэффициентов. Перерасчет будет произведен автоматически, подавать заявление в Социальный фонд не нужно. Индексация таких пенсий происходит на основании статьи 26.1 «Выплата страховой пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности» Федерального закона «О страховых пенсиях» (ФЗ № 400 от 28.12.2013).

Автоматическое повышение пенсии происходит с первого числа месяца, следующего после увольнения.

Традиционно увеличатся пенсии для тех, кому в июне исполнилось 80 лет. Фиксированную часть пенсии в размере 8 134 рубля удвоят, и она составит 16 269 рублей. Аналогичное повышение пенсий произойдет для пенсионеров, оформивших первую группу инвалидности. Важно помнить, что индексация проводится либо по достижению возраста, либо в связи с инвалидностью. Дважды получить надбавку невозможно.

Повышение тарифов ЖКХ

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Во втором полугодии 2024 года граждан ожидает повышение тарифов за ЖКУ. Это первое повышение с 2022 года.

Увеличение тарифов с 1 июля регулируется распоряжением Правительства РФ № 3147-р от 10 ноября 2023 года. По нему в каждом регионе установлен свой индекс изменения стоимости ЖКУ и предельно допустимые отклонения. Минимальный наблюдается в Республике Хакасия — 4%, а максимальный (15%) — в Забайкальском крае.

В Московской области индекс изменения платы за ЖКУ утвержден постановлением Губернатора Московской области от 15.12.2023 № 452-ПГ и установлен на уровне 10,7%. Найти новые размеры тарифов можно на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.

В Москве предельный индекс установлен на уровне 11%.

Отмена комиссии за оплату услуг ЖКХ для некоторых категорий граждан

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Согласно распоряжению правительства РФ № 1059-р от 27.04.2024, с 1 июля 2024 года от оплаты комиссии при погашении счетов за жилищно-коммунальные услуги освобождаются:

пенсионеры;

многодетные родители и члены таких семей старше 18 лет;

инвалиды;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Кроме того, эти категории граждан также освобождаются от оплаты пеней за неполные или несвоевременные платежи за ЖКУ. Планируется, что сами квитанции на оплату ЖКУ будут маркироваться специальным кодом, который включает всю информацию о принадлежности плательщика к определенной категории. Соответственно, банк будет считывать код и не будет взимать комиссию.

Новые правила получения кредитов

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Со второй половины 2024 года станет сложнее получать автокредиты и другие займы. С 1 июля начнет действовать повышение надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. То есть чем более закредитованным является потенциальный клиент, тем больший запас капитала требуется банку для одобрения кредита. Это делает кредит менее выгодным для банка и снижает шанс одобрения.

Надбавки будут распространяться на кредиты для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. То есть это те клиенты, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.

Увеличится госпошлина за загранпаспорт

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С 1 июля за получение загранпаспорта нового образца нужно будет заплатить шесть тысяч рублей вместо пяти, а для детей до 14 лет — три тысячи рублей вместо 2,5.

Не изменятся пошлины за загранпаспорт старого образца взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Кроме того, увеличены пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства (до 420 рублей), на визу на въезд в Россию (до 1200 рублей), на визу для многократного пересечения границы России (до 1920 рублей). Больше придется заплатить за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства (6 тысяч рублей) и за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников (12 тысяч рублей).

Ужесточения в продаже алкоголя

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С 1 июля в общепите заработают новые правила учета крепкого алкоголя. Сейчас кафе и рестораны отчитываются только о продаже целой бутылки спиртного. Теперь гостиницы и рестораны, которые продают алкоголь порционно, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о каждой продаже или использовании крепких напитков. То есть отчитываться нужно за каждую порцию алкоголя — и за 50 грамм водки, и за ложку рома в десерте. Штрафы за нарушение новых требований работы с ЕГАИС составят до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей — для юридических.