Повышение НДС с 2026 года: последствия для экономики и россиян

Что будет с бизнесом, ценами, ключевой ставкой после повышения НДС, читайте в материале РИАМО.

За последнюю неделю тема повышения НДС (налога на добавленную стоимость) приобрела особую актуальность в связи с сообщениями в ряде СМИ. Новость из разряда слухов стала обретать реальные очертания, появились даже сроки повышения ставки НДС — с 1 января 2026 года. Представители Минфина анонсировали повышение НДС с 20% до 22% для компаний на основной системе налогообложения (ОСН), а также введение этого налога для предприятий на упрощенной системе налогообложения (УСН) с выручкой от 10 миллионов рублей в год.

Что такое НДС и когда он повышался в последний раз

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Последний раз правительство повышало ставку НДС в 2019 году – с 18% до 20%. Тогда в аналитической записке Банк России оценил вклад повышения НДС в инфляцию за период с июля 2018 по апрель 2019 года в размере 0,55–0,7 процентного пункта. Это оказалось близко к нижней границе его первоначальных ожиданий вклада повышения НДС в инфляцию – от 0,6 до более 1,5 процентных пунктов.

Напомним, что НДС — это косвенный налог. Его исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Подробно об этом виде налога можно почитать на сайте ФНС.

В 2024 году на НДС пришлось почти 37% общих доходов федерального бюджета.

Сколько средств дополнительно получит бюджет при повышении НДС

Фото - © Фотобанк Лори

Если решение о повышении НДС будет проработано и принято, оно очевидно приведет к увеличению объемов поступления налоговых доходов федерального бюджета, уверены все эксперты.

«Учитывая данные ФНС о том, что, при текущей ставке в 20%, за январь-июль 2025 года в бюджет поступило 5,5 триллионов рублей, что на 14,8% или 0,7 триллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года, можно предположить, что увеличение ставки на 2% приведет примерному росту указанной суммы в 2026 году до уровня 5,61-5,7 триллионов рублей, что безусловно будет положительным моментом в уровне доходов федерального бюджета», — посчитал доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Повышение НДС: бизнес уйдет в серую зону, уровень жизни россиян будет снижаться

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

НДС в России платится с любой покупки (за очень редким исключением), следовательно, цены в российских магазинах вырастут как минимум на 2%, но вероятно больше, ведь помимо налогов издержки производителей и продавцов также вырастут, что всегда является дополнительным фактором роста цен, говорит Хачатурян.

Рост налоговой нагрузки создаст дополнительные сложности бизнесу и вероятно многие компании предпочтут или свернуть бизнес, или уйти в серую зону, что чревато сокращением рабочих мест и падением объемов поступления от других видов налогов.

«Очевидно, что в виду всех этих неблагоприятных событий уровень жизни россиян не только не вырастет, а скорее начнет снижаться, создавая дополнительные факторы социальной напряженности», — считает эксперт.

Повышение НДС негативно повлияет на потребительский спрос и на бизнес

Фото - © Фотобанк Лори

Повышение ставки НДС означало бы, что производители будут перекладывать возросшие издержки в цены товаров и услуг по всей экономике на конечного потребителя, то есть это будет иметь проинфляционный эффект, уверена руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Обычно для основных социально-значимых товаров даже при повышении НДС применяют льготные ставки. То, насколько и в какие сроки повышение НДС будет перенесено в потребительские цены, может зависеть от различных факторов – насколько сильным является общий потребительский спрос, от уровня конкуренции на тех или иных рынках, от реакции инфляционных ожиданий, объясняет аналитик.

«Одновременно повышение НДС и ускорение роста цен могло бы оказать негативное влияние на потребительский спрос и на положение бизнеса. Более заметно могут пострадать мелкие предприятия на "упрощенке", для которых вместе с повышением ставки НДС может еще и снизиться порог освобождения от его уплаты. В итоге рост экономической активности может замедлиться. В текущих условиях, когда рост экономики и так чуть превышает 1%, это было бы весьма нежелательным эффектом», — полагает Беленькая.

Как решение по НДС в 2026 году повлияет на ключевую ставку ЦБ

Фото - © Фотобанк Лори

Возникает вопрос, если будет принято решение о повышении НДС, ограничит ли это возможность Банка России продолжить снижение ключевой ставки?

Банк России обычно принимает в расчет весь комплекс фактических данных и факторов, влияющих на прогноз инфляции. Возможно, ЦБ замедлит снижение ключевой ставки в ожидании эффекта повышения НДС на инфляцию и инфляционные ожидания, предполагает Беленькая.

Однако ответ главы ЦБ на пресс-конференции дает понять, что для регулятора может быть более приоритетно сбалансированность бюджета, чем краткосрочный эффект от повышения налога, обращает внимание аналитик.

«Мы относимся не столько к повышению налогов или конкретных налогов, для нас важно при принятии решений, насколько сбалансирован бюджет», — сказала Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос по поводу возможного повышения НДС со следующего года, и о том, как это может сказаться на инфляции и на достижении таргета.

Снижение порога выручки для применения УСН — с 60 до 10 млн рублей в год будет иметь серьезные последствия

Фото - © Фотобанк Лори

На фоне не утихающих дискуссий вокруг роста утилизационного сбора на импортные автомобили эта новация продолжает курс на изменение налогового законодательства. Увеличение фискальной нагрузки на бизнес и население не становится неожиданностью, отмечает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Эдуард Христианов.

«Текущий год может завершиться с дефицитом федерального бюджета около 8 триллионов рублей, что значительно превышает плановые показатели. Страна, находящаяся в условиях продолжительного военного конфликта, нуждается в дополнительных источниках финансирования», — говорит финансист.

По его словам, данное изъятие не слишком скажется на совокупной прибыли бизнеса, которая в 2024 году составила 37,5 триллионов рублей, однако в условиях высокой ключевой ставки Банка России и охлаждения спроса в капиталоемких отраслях оно не стимулирует экономический рост.

Более серьезные последствия может иметь снижение порога выручки для применения УСН — с 60 до 10 миллионов рублей в год, что приведет к распространению НДС на большинство микропредприятий. Сейчас для таких компаний действует ставка налога в размере 5–7%. Микропредприятия составляют около 60% от общего числа юрлиц и индивидуальных предпринимателей и в основном ориентированы на потребительский сектор. Данная мера также способна принести в бюджет порядка 1 триллионов рублей, констатирует банкир.

«Однако НДС является косвенным налогом, который полностью переносится на конечные цены. Таким образом, его введение для микробизнеса станет проинфляционным фактором и, наравне с повышением утильсбора, ударит по доходам населения», — подчеркивает Христианов.

Кроме того, микропредприятиям сложно администрировать ОСН и в особенности НДС: возрастут затраты на ведение учета и оплату труда бухгалтеров. Там, где раньше собственник мог самостоятельно рассчитывать налоги по упрощенной системе, теперь потребуется нанимать специалиста, инвестировать в системы учета и нести дополнительные регуляторные риски, добавляет финансист.