Повышение МРОТ с 2026 года: догонит ли увеличение минималки цены в магазинах

С 1 января 2026 году МРОТ вырастет на рекордные 20,7% — до 27 093 рублей (с 22 440 рублей). Формально это серьезная поддержка для миллионов россиян, но за цифрами скрывается более сложная картина.

Повышение МРОТ с 2026 года — ощутимый рост реального дохода россиян

Фото - © Aleksandra Selivanova / Фотобанк Лори

Повышение МРОТ — это, прежде всего, попытка поддержать низкооплачиваемых работников, а таких в России немало. Так по данным Росстата, доля людей за чертой бедности составляет 8,1% или 11,9 млн человек (по информации на 11 июня 2025 года).

«Почти каждый десятый гражданин РФ находится за чертой бедности, что на самом деле очень много. При этом определенную долю в этой группе составляют так называемые "работающие бедные", то есть люди, которые находятся за чертой бедности несмотря на наличие у них работы. Повышение МРОТ может частично сократить эту группу», — отмечает профессор кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов.

По некоторым оценкам, повышение МРОT окажет прямое положительное влияние на заработные платы порядка 4,5 миллиона человек. При этом новая величина МРОТ более чем на 43% превысит установленный прожиточный минимум (18 939 рублей). Это поможет поддержать покупательную способность наиболее уязвимой части населения и не позволит людям оказаться за чертой бедности.

«Хочется подчеркнуть, что для этих 4,5 миллионов человек рост МРОТ — это не просто цифра на бумаге, а ощутимый рост реального дохода — фактически правительство своей волей добавляет 1 рубль к каждым ранее зарабатываемым ими 5 рублям» Николай Кузнецов профессор кафедры финансы и кредит ГУУ

Кроме того, величина МРОТ является базой для расчета целого ряда социальных выплат, следовательно рост МРОТ означает автоматическое их увеличение.

Помимо очевидного фактора снижения бедности есть еще некоторые положительные моменты в повышении МРОТ.

«Люди с невысокими доходами расходуют почти все, что они зарабатывают на необходимые им повседневные товары и услуги. Они как правило не покупают предметы роскоши и не образуют накоплений (у них на это нет средств). Траты происходят внутри страны (за границу им ездить тоже не на что). С этой точки зрения повышение МРОТ будет способствовать поддержке отечественной экономики и отечественного бизнеса», — комментирует эксперт ГУУ.

В ситуации, когда формально допустимый минимум зарплаты приближается к ее рыночному уровню (что характерно для низкоквалифицированного труда, например, уборщики, грузчики, складские работники и т.п.), работодателям становится просто нецелесообразно экономить на различного рода «серых» схемах. В итоге создаются условия для вывода из тени («обеления») части «серых» зарплат, добавляет экономист.

Потенциальные риски и «подводные камни» повышения МРОТ с 2026 года в России

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Резкое повышение МРОТ, имеющее очевидные положительные последствия для россиян, одновременно несет и некоторые риски, о которых чаще всего предпочитают умалчивать.

«Прежде всего, нужно понимать, что решение о повышении МРОТ отражает уже проявившиеся проблемы. Его цель не сделать людей богаче, а не дать им стать еще беднее. Мы всего лишь догоняем реальный рост цен в магазинах и не более того», — поясняет Кузнецов.

При этом повышение МРОТ приведет к тому, что компаниям, особенно в малом и среднем бизнесе, придется существенно увеличить расходы на фонд оплаты труда (зарплата, соцвзносы). Также нельзя забывать, что МРОТ является основой для расчета различного рода пошлин, пеней, штрафов, сборов, то есть увеличение МРОТ автоматически ведет и к их росту.

«Чтобы компенсировать все эти издержки бизнес вероятно будет вынужден пересмотреть цены на свои товары и услуги. В итоге за все, как это часто бывает, заплатят потребители, в том числе и те самые низкооплачиваемые работники, о которых государство в данном случае проявляет свою заботу» Николай Кузнецов профессор кафедры финансы и кредит ГУУ

По его словам, такое давление на бизнес, особенно в низкомаржинальных отраслях, может в итоге привести к сокращению персонала, замене работников на технику или аутсорсинг. Причем первыми будут сокращаться как раз те самые низкооплачиваемые работники, о которых так ратует сегодня государство. В регионах с и без того высокой текущей безработицей работодатели могут еще больше сократить найм или полностью перейти на «неофициальные отношения». В итоге наиболее уязвимых специалистов могут просто не брать на работу, чтобы не платить повышенный минимум.

«Также нужно понимать, что не все получат прибавку реально. У подавляющего большинства работников сегодня оклады и так выше МРОТ. А у тех, кто и так получает "серую" зарплату больше МРОТ — формальный рост зарплаты до 27 093 рублей может стать поводом снизить "серую" часть, оставив ту же итоговую сумму», — высказывает свое мнение эксперт.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Кроме того, многие бюджетники (в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ и т.п.) получают зарплату, рассчитываемую относительно МРОТ или относительно среднего по региону. В итоге повышение МРОТ приводит к тому, что возрастает финансовая нагрузка на бюджеты регионов, а у многих они и так на сегодняшний день дефицитны.

Таким образом решение о повышении МРОТ политически популярное и социально оправданное, но его реальная эффективность находится под вопросом. Фактически в нем происходит столкновение двух концептов — достижение социальной справедливости и обеспечение экономической устойчивости.

«Если все пройдет гладко — это шаг в сторону более справедливой и устойчивой экономики. Если нет — нас ждет очередная волна роста цен и сокращений в «низовой» экономике. Сможет ли государство, в существующих сложных условиях, превратить рост доходов граждан в устойчивый экономический рост? Или вся эта «забота о благе народа» в конечном итоге окажется «съедена» очередным всплеском инфляции? Ответы на эти вопросы покажет время», — резюмирует Кузнецов.