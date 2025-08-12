Поступление для самых стойких: что происходит с вузами и почему сложно попасть на бюджет

В материале РИАМО разбираемся, почему в вузы почти невозможно поступить, даже имея высокие баллы ЕГЭ, как в этом году проходила приемная кампания и как абитуриенту защитить свои права.

Что происходит с поступлением в вузы

Фото - © Фотобанк Лори

В этом году абитуриенты столкнулись с небывалым количеством отказов и непонятных ситуаций при поступлении и подаче документов. Казалось бы, все максимально просто — сдал ЕГЭ, получил хороший балл, подал документы в пять вузов, смотришь проходной балл, выбираешь подходящее учебное заведение и подаешь согласие. Но не все так просто, как написано на бумаге.

В реальности «Госуслуги» уже не первый год «подкладывают свинью» выпускникам — происходят какой-то сбой и очень многих сначала зачисляют, а потом отчисляют, или абитуриенты просто не попадают в вуз, но не из-за количества баллов, а из-за нехватки бюджетных мест, не вовремя поданных согласий и прочих недоразумений.

Проблема еще и в том, что документы можно подать в пять вузов по пяти специальностям в каждый, но согласие, которое подается для зачисления, в итоге можно подать только в один, в который выпускник попадает по баллам. Учитывая, что вся картина стремительно меняется, буквально за несколько часов абитуриент может быть зачислен и сразу отчислен из-за большого числа льготников.

«Я поступал в вуз по целевому, но потом понял, что баллов хватает и на бюджет, поэтому решил отчислиться с целевого и поступить на бюджет. Но отчисление длилось слишком долго, я в итоге не успел переподать документы и согласие и сейчас остался вообще ни с чем, хотя баллов у меня достаточно», — рассказывает выпускник одной из московских школ. Сейчас молодой человек надеется на дополнительный набор, но уже вряд ли в вузе столицы — он рассматривает соседние регионы.

Другая выпускница делится своими переживаниями и говорит, что количество льготников и стобалльников в какой-то момент просто стало зашкаливать. Девушка проходила по баллам в несколько вузов, выбрала подходящий, поступала через «Госуслуги» и в последние дни перед подачей согласия количество льготников стало расти в геометрической прогрессии.

«Нам объяснили в вузе, что при создании кабинета на „Госуслугах“ произошло „задваивание“ какое-то. Из-за этого абсолютно вся информация в личном кабинете на портале отображалась некорректно. Мы решили обратиться напрямую в вузы, чтобы решить проблему — иначе получается, что даже на платное дети не попадают, что крайне странно при довольно высоких баллах», — рассказывает мама выпускницы Олеся.

Таких случаев довольно много, о чем сообщила и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. С жалобами к ней обращались и выпускники, и их родители — все столкнулись с проблемами при подаче документов через «Госуслуги».

Только ли «Госуслуги» виноваты

Фото - © Фотобанк Лори

В последнее время школьники сталкиваются с проблемами перевода в 10-е классы — это стало почти таким же квестом, как и поступление в вуз. Девятиклассников, особенно тех, кто хочет попасть в профклассы, ставят в условия, когда они должны соответствовать очень жестким требованиям. Например, твердой «четверки» в аттестате и по результатам ОГЭ уже недостаточно.

В вузах же при наличии очень маленького числа бюджетных мест очень много желающих на них попасть. При этом этих мест не всегда хватает даже для льготников, не говоря уже об олимпиадниках и стобалльниках.

«Я поступал два года назад в медицинский вуз и уже понимал, что на бюджет не пройду. У меня нет никаких льгот, нет ста баллов, хотя и было очень близко к ним. При этом я знал, что в вуз не попали даже олимпиадники. К счастью, мне помогли родители и я сразу поступил на платное. В итоге на второй год смог перевестись на бюджет, так как больше половины из поступивших не выдержали и отчислились — либо сами, либо их отчислили за неуспеваемость», — рассказывает теперь уже студент медицинского вуза Кирилл.

Он добавляет, что, судя по тенденции, поступают вовсе не те, кто очень хочет стать медиком, пишет олимпиады и учится в профильном классе, а те, кто просто получил льготу и идет туда, куда «мама скажет» или модно.

Выпускница подмосковной школы Варвара говорит, что не смогла попасть на целевое обучение. Ее зачислили, но в итоге место отдали кому-то из льготников, как ей пояснили в вузе. Теперь она поступает на платное отделение.

Еще одной абитуриентке Анастасии не зачислили баллы за волонтерство и не учли сданные нормы ГТО. Учитывали только баллы ЕГЭ и все дополнительные заслуги девушки оказались не нужны.

Депутат совета депутатов г. о. Королев от партии «Новые люди» Наталья Синицына отмечает, что проблема есть и ее обязательно нужно решать, ведь есть случаи, когда отказывают даже детям участников СВО, хотя они являются льготниками.

«Я думаю, проблема возникает из-за того, что еще не отлажен весь механизм. Буквально два-три года назад еще была двойная подача документов. То есть можно было подать документы онлайн и непосредственно в вузе. Сейчас подача только через „Госуслуги“ и очевидно, что система несовершенна, но страдают от этого дети, а ведь в этот момент у многих решается судьба», — отмечает депутат.

Что нужно учесть при поступлении через «Госуслуги»

Фото - © Фотобанк Лори

Наталья Синицына предупреждает, что важно внимательно отнестись к процессу поступления. Так, стоит подавать заявление не со смартфона, а стараться использовать полную версию «Госуслуг» на компьютере.

«Есть случаи, когда выпускники, сами того не зная, отзывают заявление из вуза одним случайным нажатием на всплывающее сообщение в телефоне. Таких досадных ошибок можно избежать, если не спешить и если родители тоже будут участвовать в процессе подачи документов», — говорит депутат.

Олимпиадникам тоже не стоит расслабляться и надеяться на свои результаты. Нужно до конца учиться максимально хорошо и получать хорошие баллы по ЕГЭ. Депутат добавляет, что «Госуслуги» развиваются и ошибок становится все меньше, но они возможны, поэтому всегда нужно держать «руку на пульсе».

«Возможно, стоит сразу поехать в вуз, в который вы подали документы, и удостовериться, что заявление прошло, они его получили. Это поможет контролировать ситуацию. Хотя, конечно, в таком случае все удобство онлайн-подачи пропадает. Я думаю, систему отладят и все встанет на свои места», — добавляет собеседница РИАМО.

Она отмечает, что не нужно тянуть до последнего — лучше начинать готовиться к поступлению за год-два, уже с десятого класса.

«В целом есть проблема с количеством бюджетных мест и с тем, что сейчас сокращают бюджетные места на те специальности, которые якобы не так нужны стране. Но, знаете, не станет человек медиком, если он гуманитарий и крови боится. Не будет он хорошим учителем, если видит себя только в экономике. Поэтому тут тоже много вопросов, которые нам, депутатам, в том числе предстоит решить», — заключает Наталья.

По ее мнению, с каждым годом поступление через «Госуслуги» будет проще, прозрачнее и без технических сбоев.

Как абитуриенту защитить свои права

Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

Юрист Юрий Митин предупреждает, что если при подаче документов через портал «Госуслуги» возникли технические ошибки, из-за которых заявление абитуриента не было учтено вузом, либо были неправильно переданы баллы ЕГЭ, в первую очередь необходимо зафиксировать сам факт нарушения или неполадок.

«Это можно сделать с помощью скриншотов кабинета на портале, сообщений об ошибках или уведомлений системы, а также копий отправленных заявлений и входящей/исходящей переписки с приемной комиссией. Данные документальные доказательства будут иметь решающее значение при обжаловании неправомерных действий вуза», — говорит эксперт.

Он напоминает, что любой абитуриент вправе обратиться с жалобой на действия или бездействие приемной комиссии, если считает свои права нарушенными. Лучше всего жалобу подавать в письменной форме с обязательной регистрацией обращения в вузе — тогда у абитуриента будет доказательство своевременного обращения по существу возникших препятствий.

«Если в установленный законом срок (обычно 30 дней) вуз не предоставил разъяснений либо отказал в удовлетворении жалобы необоснованно, следующий шаг — обращение в органы Рособрнадзора или регионального министерства образования с жалобой», — отмечает Митин.

Кроме того, можно подать в суд и при этом требовать еще и компенсации морального вреда.

Эксперт отмечает, что даже если ошибка возникла на стороне информационной системы (портал «Госуслуги»), университета или между ними, ответственность за корректное рассмотрение документов и учет всех поступающих заявлений лежит именно на образовательной организации. Поэтому отговорки о «технических проблемах» не освобождают вуз от обязанности реализовать право абитуриента на справедливый прием (ст. 71 закона «Об образовании»).