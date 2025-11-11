Пострадали люди, завалило машины: как сносят «Снежком» в Красногорске и что произошло 11 ноября

В материале РИАМО рассказываем о ЧП, произошедшем 11 ноября во время сноса горнолыжного комплекса в Красногорске.

Что произошло в Красногорске 11 ноября

В Красногорске около 12:00 во время работ по сносу обрушилась часть конструкций горнолыжного комплекса «Снежком», пострадали два человека.

По сообщению красногорской городской прокуратуры, бетонная конструкция упала с большой высоты при проведении работ по сносу «Снежкома». В оперативных службах подчеркнули, что причиной обрушения стало нарушение технологии демонтажа.

«По предварительной информации есть пострадавшие, повреждено свыше 50 автомобилей, припаркованных рядом с объектом сноса», — говорится в сообщении.

В результате обломки упавшей конструкции вылетели на проезжую часть, что ограничило движение по одной из полос. Также пострадали окна в нескольких домах. Очевидцы рассказали, что в квартирах тряслись стены, шаталась мебель, было шумно и пыльно.

Красногорская городская прокуратура проверит соблюдение градостроительного законодательства при проведении работ по сносу горнолыжного комплекса и даст оценку соблюдению подрядной организацией требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствию проекту сноса.

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Какими проблемами сопровождается снос «Снежкома»

Обрушение 11 ноября — это далеко не первый случай, когда комплекс наносит жителям ущерб. В 2024 году при обрушении обломков погиб рабочий.

Неоднократно жители ближайших домов в Красногорске жаловались на шум и грязь, на нарушение технологий при демонтаже и неоднократно со стройплощадки летали части конструкций, а подрядчик получал штрафы.

«Строители, которые производят демонтажные работы, в нарушение всех норм и правил осуществили снос этой постройки. То есть, путем среза и сброса с высоты, без каких-либо крановых средств. Ранее по этому поводу неоднократно обращались жильцы соседних домов, поскольку в квартирах образовываются трещины от подобных действий», — рассказал владелец поврежденного авто.

А в сентябре во время разбора горнолыжного комплекса рабочие повредили кабельную линию. На некоторое время у жителей Красногорска пропало электричество.

Что известно о пострадавших от обрушения «Снежкома» 11 ноября

Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что число пострадавших от обрушения опоры выросло до трех человек: мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около «Снежкома».

«Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до 3 человек. Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении Минздрава.

Одному пострадавшему оказали помощь на месте, второго доставили в травмпункт.

Власти Красногорска сообщили, что владельцам автомобилей, пострадавшим при обрушении, выплатят компенсации. С каждым автовладельцем свяжутся руководство города и представители подрядчика, проводившего работы на объекте. Они подготовят необходимые документы для возмещения ущерба.

«Приносим извинения всем, кто пострадал в результате действий недобросовестного подрядчика. Виновные лица будут привлечены к ответственности», — добавили в пресс-службе администрации Красногорска.

Сообщается, что пострадало 50 машин, а виновником инцидента назван подрядчик ООО «Развитие», который ведет работы по демонтажу.

История амбициозного проекта: как строили «Снежком» и почему начали снос

Фото - © РИА Новости, Валерий Мельников

«Снежком» открылся в феврале 2008 года в Павшинской пойме в Красногорске. Первый камень в основание здания заложил сам губернатор Московской области Борис Громов. «Снежком» стал первым и единственным в России, крупнейшим в Европе горнолыжным комплексом, где кататься можно и зимой, и летом.

Длина снежного склона составила 400 метров, ширина — 60 метров, площадь — 24 тыс. кв. метров, что равно размеру четырех футбольных полей, перепад высот склона — 65 м. Владельцы «СнежКома» подчеркивали инновационность комплекса. Независимо от внешней температуры, на склоне поддерживался постоянный климат. Трасса была оборудована тремя современными швейцарскими подъемниками.

Помимо трасс были здесь каток, боулинг, зона игровых автоматов, аквазона с банями, конференц-залы, рестораны, спортивные магазины и прочая инфраструктура.

Застройщиком комплекса является группа компаний «СУ-155». Она также является соинвестором проекта с 50% долей инвестиций. Второй инвестор не афиширует своего участия в проекте.

Несколько лет «Снежком» процветал и был очень успешным проектом. В 2014 году цены стали расти, рентабельность объекта падала, появились долги. В 2017 году посетители стали жаловаться на качество снега, турниры стали переносить, в этом же году «Снежком» выставили на торги.

До 2022 года комплекс так никому и не приглянулся, его закрыли на реконструкцию и в итоге в 2023 году начался разбор и снос здания, который длится до сих пор.