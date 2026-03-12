Поставить на лапы: почему в России решили ввести правила реабилитации диких животных

Подробности о том, почему в России решили ввести правила реабилитации диких животных, читайте в материале РИАМО.

Что известно про законопроект о реабилитации диких животных

Фото - © Ольга Петрова-Апостолова / Фотобанк Лори

О том, что законопроект о регулировании содержания диких животных и работе центров их реабилитации внесен в Госдуму, пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила в конце минувшего февраля. Как отметили в ведомстве, инициатива призвана установить четкие правила спасения и лечения животных, а также исключить злоупотребления в этой сфере.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным. Документ определяет порядок содержания диких животных в случаях, когда это необходимо для спасения их жизни, лечения и последующей реабилитации.

«Это очень своевременная инициатива. Люди или организации, которые делают это для спасения, лечения и реабилитации травмированного животного, исполняют благородную миссию. С другой стороны, к сожалению, есть случаи, когда диких животных содержат под предлогом реабилитации в ненадлежащих условиях. Законопроект призван снять многие коллизии в этой сфере», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Для граждан и организаций, занимающихся реабилитацией, предлагается ввести упрощенный порядок работы. Их деятельность планируют отнести к мероприятиям по охране животного мира, что избавит от необходимости получать отдельные разрешения на пользование объектами животного мира и содержание конкретных особей. При этом документ устанавливает обязательные требования. Реабилитацию необходимо будет проводить под наблюдением ветеринара и по утвержденным программам, чтобы избежать негативных последствий непрофессионального обращения с животными.

Как сегодня работают центры помощи диким животным

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Сегодня центры помощи диким животным помогают тем представителям животного мира, которые пострадали от нападения домашних животных, истощения в городской среде и жестокого обращения, говорит член общественного Совета федерального партийного проекта «Защита животного мира» Ольга Гаврилова. Центры занимаются лечением, реабилитацией и, по возможности, возвращением животных в их естественную среду.

«Кроме того, центры выполняют просветительскую функцию и частично компенсируют пробелы государственной системы реагирования на травмированных животных» Ольга Гаврилова член общественного Совета федерального партийного проекта «Защита животного мира»

К сожалению, часто финальной функцией центров становится и пожизненное содержание тех животных, кто уже не выживет самостоятельно, дополняет основатель консьерж-сервиса для домашних животных UVIVO, учредитель специализированного фонда управления целевым капиталом помощи животным и экологии Ольга Климова. Что касается «пациентов» центров, то здесь статистика печально однообразна.

Чаще всего это жертвы антропогенного воздействия: сбитые на дорогах косули и лисы, выпавшие из гнезд птенцы (стрижи, совы) и раненые хищники. Второй огромный пласт — это так называемые «бывшие домашние». Люди заводят диких зверей и экзотов (рысей, волков, медведей, слонов, енотов, обезьян, змей, крупных попугаев, хищных птиц), не отдавая себе отчета в сложности их содержания.

«Когда «милота» заканчивается и начинаются проблемы с поведением или здоровьем, животное оказывается в центре реабилитации», — отмечает Ольга Климова.

Почему реабилитацию диких животных решили отрегулировать

Фото - © Илья Бурыкин / Фотобанк Лори

Сегодня регулирование работы центров помощи диким животным становится актуальным из-за случаев их ненадлежащего содержания под предлогом реабилитации, а также для устранения правовых коллизий в этой сфере, рассказывает в беседе с РИАМО специалист по поведению и кормлению домашних / диких животных Татьяна Любимова.

«Законопроект направлен на установление четких правил работы центров, упорядочение деятельности организаций и граждан, минимизацию злоупотреблений, а также обеспечение безопасности животных», — говорит эксперт.

Отсутствие в законодательстве понятия «Центр реабилитации животных» и правил изъятия пострадавших животных создает правовую неопределенность, дополняет Ольга Гаврилова. Волонтеры и центры, спасающие диких животных, рискуют привлечением к административной и даже уголовной ответственности, несмотря на фактическое выполнение государственных функций.

В то же время отсутствующее регулирование позволяет изымать животных под видом реабилитации для их незаконной продажи, что повышает риск вреда популяциям и экосистемам в целом. В свою очередь Ольга Климова отмечает, что в последние 5-7 лет наблюдался колоссальный рост числа НКО и частных лиц, занимающихся помощью животным. Движение стало массовым, но, к сожалению, не всегда профессиональным.

«Встречались случаи, когда под видом спасения люди просто коллекционировали животных, содержание которых не отвечало никаким нормам» Ольга Климова учредитель специализированного фонда управления целевым капиталом помощи животным и экологии

Вторая серьезная проблема, по словам Ольги Климовой, связана с пожертвованиями: сборы на лечение «краснокнижных» или просто очаровательных зверей — это мощный инструмент фандрайзинга. Отсутствие контроля порождало ситуации, когда деньги собирали под вымышленные истории или на сомнительное лечение, и это дискредитировало все сообщество, помогающее животным. Теперь же власти, наконец, обратили внимание на эти риски.

Каковы перспективы регулирования «животной» реабилитации

Фото - © Галина Савина / Фотобанк Лори

К плюсам регулирования реабилитации диких животных в России можно отнести упрощение оказания им экстренной медицинской помощи, появление регламентов этой помощи и накопление данных в области реабилитации, считает фотограф дикой природы, призер и финалист российских и международных фотоконкурсов, член Союза фотографов дикой природы России и Клуба фотоохотников Санкт-Петербурга Сергей Савви. В то же время излишняя бюрократия может усложнить работу реабилитационных центров, вплоть до их закрытия, отмечает собеседник РИАМО.

«Слишком строгие требования могут сильно усложнить работу небольших центров, которые функционируют на добровольческих началах и за счет частных пожертвований» Ольга Гаврилова член общественного Совета федерального партийного проекта «Защита животного мира»

По словам специалиста, ресурсы волонтерских центров часто ограничены, и жесткие регламенты могут оказаться для них недостижимыми, что создает риск сокращения числа действующих центров и уменьшения объема помощи дикой фауне. В целом, принятие законопроекта позволит легализовать работу центров, внедрить единые стандарты реабилитации и создать государственные механизмы поддержки, обеспечив системный подход к помощи диким животным.

В то же время важно сохранить баланс между регулированием и поддержкой, чтобы строгие требования не ограничили деятельность небольших волонтерских центров, подчеркивает Ольга Гаврилова. При этом, параллельно с совершенствованием законодательства, необходимо развивать систему просвещения и образования. Как показывает практика, 90% проблем с животными — это следствие невежества людей, отмечает Ольга Климова.

«Нужно учить людей бережно относиться ко всему живому, а также растить специалистов в соответствии с современными вызовами и биоразнообразием. Закон нужен, но он должен быть живым и разумным, написанным с участием практиков, экспертов и научных деятелей. Если власть услышит голос тех, кто компетентен в этих вопросах, у нас есть шанс создать систему, которая действительно защитит дикую природу», — заключает собеседница РИАМО.