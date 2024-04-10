Посчитаем траты: сколько стоит ремонт квартиры в Московском регионе

С наступлением тепла многие задумываются о ремонте квартир, хотя этот процесс непрерывный и может быть связан не только с желанием отремонтировать квартиру, в которой живешь, но и с переездом, покупкой недвижимости без отделки или даже арендой жилья. Есть множество факторов, которые влияют на стоимость ремонта. Сколько денег в среднем нужно выложить из кармана жителю Московского региона, если он задумал ремонт, читайте в материале РИАМО.

Как правильно оценить стоимость ремонта жилья квартиры в Москве и Подмосковье

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На рост стоимости ремонта, помимо макроэкономических причин (удорожания стройматериалов, увеличения оплаты труда и прочего), влияют факторы, связанные с самим объектом жилья. Прежде всего это размер квартиры, уровень отделки, состояние комнат, а также дополнительные расходы, включая сборы управляющей компании, оплату временного жилья, если невозможен ремонт с присутствием жильцов, отмечает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

По ее словам, не менее важно учесть, будет это косметический или капитальный ремонт, ведь последний может быть связан со структурной перепланировкой и полным демонтажем, изменением коммуникаций.

Говорить о конкретной стоимости ремонта жилья можно лишь относительно, потому что нужно учитывать множество факторов. Например, для Москвы и Подмосковья он может составить от 20 до 50 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечает Казанцева. При этом заметное удорожание будут привносить именно строительные материалы и стандарты отделки. Последние связаны с использованием во многом импортных материалов и фурнитуры, поставляемых по параллельному импорту.

«Следует учитывать также тренды развития самого рынка недвижимости: с замедлением спроса на первичном рынке новостроек оживляется рынок вторичного жилья. В старых квартирах „вторички” добавляется стоимость на демонтаж и подготовительные работы, где устраняются неровные полы, стены, старая проводка, система отопления, старая канализация, водопровод, низкая шумоизоляция, и все это увеличивает бюджет ремонта», – констатирует Казанцева.

За последние 5 или 10 лет средняя стоимость ремонта в Московском регионе заметно увеличилась из-за различных факторов, включая пандемию коронавируса и санкции, полагает доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Швец.

«С 2020 по 2021 годы цены на услуги по ремонту поднялись в среднем на 30-40%, что позволило бригадам с хорошей репутацией диктовать свои условия. В 2022-2023 году благоустройство жилья стало непосильной ношей для многих россиян из-за резкого увеличения стоимости ремонта. Прогнозы на 2024 год говорят о дальнейшем росте цен на ремонтные работы», – говорит эксперт.

Однако провести ремонт по старым ценам все еще возможно, особенно если проводить его зимой, когда стоимость работ обычно ниже. Но следует учитывать, что в холодный период некоторые манипуляции с инженерными системами невозможны, обращает внимание Швец.

Как подорожали материалы для ремонта

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Стоимость ремонта за последние пять лет существенно выросла. Так, за последний год материалы в среднем прибавили в цене 12-13%, причем рост цен на них не равномерен, комментирует ситуацию доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

За последние пять лет произошел рост цен на следующие материалы:

сухие смеси – 30%,

лакокрасочные материалы – 58%,

ламинат – 55%,

плитка керамическая – 50%,

цемент – 28%,

межкомнатные двери – 40%,

окна – 68%,

обои – 250%.

«Вероятно, наибольший рост стоимости произошел в отношении строительных материалов, таких как керамическая плитка, ламинат, сантехническое оборудование, а также в стоимости работ, связанных с монтажом и отделкой. Это может быть обусловлено рядом факторов, включая инфляцию, изменение валютных курсов, а также повышение спроса на ремонтные услуги в связи с ростом строительной активности в регионе», – высказывает свое мнение Швец.

Средняя стоимость ремонта в Московском регионе за последние 5 лет подорожала примерно на 53%, а за последний год на 12,5%, отмечает завкафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева.

«Данная ситуация связана с подорожанием строительных материалов и увеличением стоимости рабочей силы. Например, только за последний год сухие строительные смеси, которые составляют порядка 30% в затратах на отделку квартир, подорожали на 20%, лакокрасочные материалы – на 29,5%», – говорит она.

Торговая сеть «Технониколь» отмечает, что из-за повышения затрат на производства строительных материалов и логистику значительно выросла стоимость строительных материалов, используемых для возведения ненесущих внутренних стен и перегородок в квартирах. Так, больше всего увеличилась стоимость газосиликатных блоков. В 2024 году они подорожали на 27%, гипсокартон на 17% и пазогребневые плиты на 18%.

«На ремонтные работы однокомнатной квартиры в Московском регионе общей площадью 40 кв. м. потребуется 2-2,4 млн. руб. Если отделка квартиры выполняется застройщиком, то 1 кв. м в стандартном жилье обойдется в 22-25 тыс. руб., бизнес-класса – 59-65 тыс. руб., что выше на 30% по сравнению с прошлым годом», – приводит расчеты Астафьева.

Именно поэтому в 2024 году наблюдается тенденция ввода жилья без отделки. По данным агентства недвижимости «Метриум», доля квартир без отделки увеличилась до 45%, что выше на 6% по сравнению с 2023 годом.

Какая разница в стоимости ремонта старых и новых квартир

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Различия в стоимости и объеме работ при ремонте старой квартиры и новостройки могут быть существенными, высказывает свое мнение доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«В старых квартирах часто требуется более комплексный ремонт, включая замену устаревших коммуникаций, обновление электропроводки и сантехники, а также ремонт поврежденных стен и потолков. В то время как в новостройках, как правило, требуется косметический ремонт, но могут возникнуть проблемы с качеством строительства, что также может потребовать дополнительных затрат на исправление дефектов», – объясняет он.

Стоимость ремонта в квартирах в новостройке и в старом жилом фонде отличаются по составу выполняемых работ, подчеркивает Астафьева. В старом жилом фонде необходим демонтаж старых покрытий окон, дверей и прочих конструкций (в среднем 280 руб. за 1 кв. м), вывоз мусора (от 6500 руб. – контейнер 8 м³). Но и в новых квартирах прибегают к демонтажу при оформлении пространства под запросы собственника квартиры, и тогда стоимость будет дополнительно включает разработку дизайн-проекта и замену отделочных строительных материалов.

Однако в старом жилом фонде капитальный ремонт квартиры будет все равно выше на 30-35%, подчеркивает Астафьева. Такая разница связана с износом тепловых сетей, электропроводки, коммуникаций и определением в этой связи дополнительных этапов работ.

«Таким образом, если в новостройке стоимость стандартного и дизайнерского ремонта из расчета на 1 кв. м с учетом всех работ составит в первом случае 50-70 тыс. руб. за 1 кв. м и во втором от 150 тыс. руб. за 1 кв. м, то стоимость ремонта в квартире старого жилого фонда дополнительно будет включать к этой стоимости 10-15 тыс. руб. за 1 кв. м за демонтаж. При этом 50% в общей смете будут составлять сантехнические, электрические и монтажные работы», – описывает ситуацию Астафьева.

«В новой квартире предполагается отделка с нуля. На текущий момент дизайн-проект с ремонтом под ключ стоит минимум 8 тыс. руб. за метр кв. За пять лет он увеличился в цене более чем в 2 раза. Ремонт же во „вторичке” аналогичного качества обойдется в среднем около 18 тыс. руб.», – приводит расчеты Борисова.

По ее словам, значительный рост стоимости ремонта за последние пять лет обусловлен резким ростом заработных плат, который с учетом дефицита кадров составил более 82%.