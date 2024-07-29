Порыв плотины в Карелии: как это произошло и что известно на данный момент

В материале РИАМО собрали информацию о последствиях прорыва дамбы в Карелии 29 июля 2024 года.

Что произошло на Беломоро-Балтийском канале в Карелии 29 июля

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Утром 29 июля 2024 года вода размыла временную перемычку между 10 и 11 шлюзами Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Оповещение об этом поступило в экстренные службы в 6:34 утра.

По сообщению главы региона Артура Парфенчикова, «по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек». Также в зоне подтопления располагается поселок Шавань, в котором проживают 51 человек.

В зоне аварии работают подразделения пожарной части № 18 ГУ МЧС РФ по Республике Карелия, на место прорыва дополнительно направлены группировка МЧС России по РК и Карельская республиканская поисково-спасательная служба. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

Информация о пострадавших в результате прорыва плотины в Карелии

Фото - © МЧС Республики Карелия

В первые часы после аварии на шлюзе сообщалось о том, что число пострадавших достигло 9 человек, пропавшими без вести числились шестеро. Около 10:30 стало известно, что один человек погиб, четверых пропавших людей нашли живыми, поиски еще двоих продолжаются. К поискам привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России.

Пункт временного размещения для пострадавших от прорыва дамбы развернули в школе поселка Надвоицы.

Что известно о временной дамбе Беломоро-Балтийского канала

Фото - © МЧС Республики Карелия

Беломоро-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером. В июне 2022 году Главгосэкспертиза России заявила о необходимости реконструкции шлюзов канала В рамках проекта планировалось реконструировать механическое оборудование и бетонные конструкции шлюзов и в первую очередь заменить изношенные, морально и физически устаревшие элементы. Работы должны были завершить к концу 2024 года.

Временная дамба, разрушенная во время ЧП, была возведена на период реконструкции Шаваньской плотины. Это сооружение, расположенное на реке Выг в 7 км от поселка Надвоицы, до 2022 года оставалось единственной сохранившейся в России деревянной плотиной. Шаваньская плотина предназначалась для поддержания навигационных уровней между гидроузлами №10 и №11. В июне 2024 года стало известно, что реконструкция Шаваньской плотины №23 Беломорско-Балтийского канала в Карелии выполнена на 69%.

По мнению местных жителей, временная дамба могла не выдержать напора воды из-за сильных осадков, которые выпадали в регионе в последние недели.

По сообщению пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Карелии, идет процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), ч.1 ст. 293 («Халатность») УК РФ.