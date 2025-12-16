сегодня в 12:00

Поножовщина в Одинцове: что известно о нападении подростка в школе

В материале РИАМО – подробности о нападении подростка с ножом в школе Одинцова.

Что произошло в Одинцово утром 16 декабря

0:17 Видео - © Телеграм-канал Baza

Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, ученик совершил нападение на школу.

Сначала он ударил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после нанес смертельное ножевое ранение десятилетнему школьнику.

Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавшего задержали на месте. В настоящее время его доставляют в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Нападавший обучается в Успенской школе с 2022 года. При нападении он был в маске.

СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают, что девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения.

Пострадавшие во время поножовщины в Одинцово

Фото - © Telegram-канал 112

Нападавший успел ранить охранника, который пытался его задержать. Он получил ранение в область поясницы и химический ожог лица. Пострадавшего госпитализировали.

Девятиклассник, проникший в школу в маске, нанес ножевое ранение охраннику при попытке задержания.

Подросток убил десятилетнего ребенка. По предварительной информации еще несколько человек ранены.

Школьники, выбежавшие из здания, без верхней одежды прятались в соседних подъездах.

Что говорят о подростке, напавшем на школьников в Одинцово

Фото - © Telegram-канал 112

Нападавшего ученика Успенской школы, 15-летнего Тимофея К. описывают, как успевающего. До сегодняшнего дня проблем с ним не было. В школу подросток пришел в обычной одежде и потом переоделся, надев балаклаву и каску с камерой.

«После убийства подросток сделал селфи на фоне своей 10-летней жертвы. На футболке неадеквата было написано No Lives Matter. Это название мизантропической онлайн-группы, которая выступает за насилие, терроризм и уничтожение человечества», - говорится в материале.

Что сейчас происходит в Одинцове

0:20 Видео - © Telegram-канал SHOT

В настоящий момент всех школьников разместили в доме молодежи Горки-2, их постепенно забирают родители. Известно о трех раненых. К школе направлены 8 бригад скорой помощи и 2 бригады центра медицины катастроф, в больницах развернуты операционные, готовые к приему пострадавших. На месте работают все оперативные службы. Нападавшего вывели из школы.

По сообщению Следственного комитета Московской области, возбуждено уголовное дело по факту происшествия по ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального СК России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Школу проверяют на наличие взрывчатки. Нападавший готовился к теракту и мог взять взрывное устройство с собой.