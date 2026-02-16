Половодье в России в 2026 году: какие регионы рискуют уйти под воду и как подготовиться к обильному таянию снега

В материале РИАМО выясняем, где в России весной прогнозируются сильные половодья, как к ним подготовиться и что уже сейчас делает МЧС.

Половодье будет сложным: реки выйдут из берегов от Московской области до Камчатки

Фото - © РИА Новости

По данным Росгидромета, весной 2026 года половодье будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Сильные половодья ожидаются в Московской, Тульской, Тверской, Орловской, Мурманской, Смоленской и Калужской областях, предполагается, что также затронет Рязанскую и Владимирскую области. Сильный подъем воды ожидается в Крыму и Самарской области, уровень выше нормы может быть в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях и на Камчатке.

Так, в Мурманской области подъем воды выше нормы ожидается на реках Варзуга и Лотта, в реках бассейна Волги в Центральном федеральном округе и Оренбургской области, в республике Крым выше нормы поднимется река Салгир, в Адыгее и Краснодарском крае из берегов выйдут Кубань и Белая, в Тюменской и Омской областях половодье прогнозируется на Иртыше и Ишиме. Уровень воды будет выше нормы на реках Ханты-Мансийского автономного округа, на Верхней Оби с притоками, на Нижнем Енисее и реках Чулым, Туба, Кас, на Нижней Тунгуске и левобережных притоках реки Ангара, на реках Индигирка, Яна, Алазея, Колыма, на реках Охотского побережья, на Амуре и некоторых реках его бассейна, на большинстве рек Камчатского края, Сахалинской области и Чукотского автономного округа.

Помимо этого, вероятны и заторы льда, которые тоже приводят к разливу рек и затоплению.

«По предварительной экспертной оценке, существует вероятность формирования заторов льда на отдельных реках Архангельской области и Республики Коми (Северная Двина, Печора), Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края (Верхний и Нижний Амур, Тумнин, Уда, Хор, Анюй), Республики Саха (Лена, Колыма, Алдан, Амга), Магаданской области (Тауй)», — сообщает Росгидромет.

Как к сезону половодья весной 2026 готовится МЧС

Фото - © РИА Новости

В Московской области в начале февраля прошло инструкторско-методическое занятие, посвященное подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья.

«С учетом многолетних наблюдений, возможному подтоплению могут подвергнуться территории 143 населенных пунктов в 28 муниципальных образованиях, включая более 4,8 тыс. жилых домов» ГУ МЧС РФ по Московской области

Отмечается, что особый контроль будет установлен на участках автомобильных дорог, низководных мостов. Также пристальное внимание будет обращено на риск образования ледовых заторов. Особое внимание спасатели уделят мониторингу с использованием электронных вешек, данных гидропостов, космической съемки.

До 2 марта будет проведена оценка готовности сил и средств всех муниципалитетов Подмосковья. В работе будут задействованы чиновники по профильным направлениям, организуют взаимодействие с СНТ, где проведут работы по очистке дренажных систем. В зоне ответственности Росавтодора и «Мосавтодора» находится контроль за очисткой водоотводов на дорогах федерального и регионального значения.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков сообщил, что уже в феврале началась активная подготовка к проведению командно-штабных учений с органами управления и силами «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС) всех уровней, которые пройдут с 11 по 12 марта. МЧС проведет проверку готовности к паводкам и половодью всех органов управления.

Он добавил, что в МЧС России создана информационная система «Атлас опасностей и рисков», которая с помощью ИИ позволяет проводить анализ и оценку складывающейся паводкоопасной обстановки и рассчитывать возможные последствия чрезвычайных ситуаций. Задействована система космического мониторинга.

Что делают власти и МЧС для предупреждения подтоплений

Фото - © РИА Новости

Чтобы минимизировать последствия половодья и не допустить подтоплений, в регионах проводятся превентивные мероприятия. В местах заторов устраивают контролируемые взрывные работы, разрушают лед с помощью ледоколов, лед распиливают, укрепляют береговые линии, проводят работы по дноуглублению, инженерные работы по расчистке русел рек и очистке дренажных и коллекторных систем.

Спасатели обращают внимание органов местного самоуправления на необходимость своевременного вывоза снега и на очистку ливневых и дренажных систем. Большое количество снега этой зимой создает условия для серьезных подтоплений в городах, поэтому важно все работы провести качественно и вовремя.

В МЧС проводят мониторинг и планирование работ с учетом предыдущих лет, чтобы обеспечить быстрое реагирование при возникновении половодья.

Как защитить свой участок от половодья

Фото - © РИА Новости

На даче и в частном доме о паводках стоит позаботиться заранее — предусмотреть дренажную систему с канавами или низинами, делать гидроизоляцию. Снег убирать нужно от дома, чтобы во время таяния не затопило фундамент, а строить дом лучше на возвышенности. С правильной работой дренажа подтопления не принесут большого урона дому и участку.

Если участок расположен в низине и системы водоотвода не справляются, то воду с участка придется убирать с помощью насосов. Локально осушить участок можно с помощью мешков с опилками, например, чтобы остановить воду перед домом. Древесина впитает лишнюю влагу, а потом ее можно использовать для мульчирования почвы. Если воды не очень много, то можно прорыть траншеи, чтобы отвести воду в канавы. При серьезном затоплении нужно обращаться в МЧС.