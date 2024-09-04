Полет «Белого кречета»: что известно о новых российских высокоскоростных поездах

Подробности о том, что известно о новых российских высокоскоростных поездах «Белый кречет», читайте в материале РИАМО.

В России создадут новые высокоскоростные поезда «Белый кречет» – полномасштабный макет одного из его вагонов представили в Москве. В перспективе такие составы, развивающие скорость до 400 км/ч, планируется запустить на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Подробности о том, что известно о «Белом кречете» и перспективах ВСМ, читайте в материале РИАМО.

Что известно о «Белом кречете»

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Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» был представлен 30 августа на Манежной площади Москвы в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт – 2030». Вагон имеет бело-серую цветовую гамму с изображением контура птицы на боковой стороне. Интерьер выполнен в бежевых тонах, а в салоне установлены кресла в различных конфигурациях.

Российские поезда, курсирующие по железным дорогам, уже несколько лет получают названия птиц, такие как «Сапсан», «Ласточка», «Финист», «Орлан» и «Иволга». Строительство российских высокоскоростных поездов будет осуществляться группой «Синара» в сотрудничестве с «Трансмашхолдингом». Первые элементы этих поездов начнут производить уже в 2024 году.

По предварительным данным, поезда «Белый кречет» будут включать в себя 8-16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. В составе из восьми вагонов планируется разместить 454 пассажирских места. Один вагон будет первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная – четыре места, купе-сьют – два места), один вагон бизнес-класса – 68 мест, два вагона класса «стандарт» – 135 мест, а также четыре вагона класса «комфорт» – 230 мест.

Максимальная скорость нового поезда будет достигать 400 км/ч, а в эксплуатации – 360. Сборка первого образца поезда для ВСМ запланирована на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, а в 2028 году ожидается получение сертификата соответствия. До 2030 года группа «Синара» планирует поставить для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург 43 таких поезда.

Какие аналоги в мире есть у поезда «Белый кречет»

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Проект поезда «Белый кречет» является уникальным для России и позволит открыть новый этап в развитии отечественного железнодорожного транспорта, говорит в беседе с РИАМО заведующая научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ) Татьяна Михеева.

«Судя по представленному проекту, система будет отвечать всем современным требованиям в части безопасности, надежности и комфортности пассажирского транспорта» Татьяна Михеева

По словам Татьяны Михеевой, ВСМ получили широкое развитие по всему миру в последние десятилетия. Высокоскоростными называют особые электрифицированные железнодорожные линии, предназначенные для движения поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч. Мировым лидером по протяженности линий ВСМ является Китай, где в 2022 году этот показатель составил 40,5 тысяч километров – почти 70% от протяженности мировой сети ВСМ. Европейские ВСМ, хоть и менее протяженны, отличаются более высокой плотностью сети.

Ведущими производителями в отрасли являются CRRC (Китай), Alstom (Франция) и Siemens (Германия). Из наиболее скоростных поездов стоит отметить поезд CRH-380A (Китай), разработанный в сотрудничестве с Siemens. Поезд осуществляет пассажирские перевозки с 2010 года на линии Шанхай – Нанкин, Шанхай – Ханчжоу, Ухань – Гуаньчжоу. Максимальная скорость достигает 355 км/ч.

По мнению доцента кафедры «Управление транспортными комплексами» Государственного университета управления (ГУУ) Артема Меренкова, России по силам реализовать подобный проект с точки зрения организационной составляющей. Тем более что в стране, по сути, поставлены на поток крупные транспортные мегапроекты – в том числе скоростные трассы, расширение Байкало-амурской магистрали (БАМ) и Крымский мост.

«При создании и запуске «Белого кречета» могут возникнуть проблемы, связанные с финансированием, техническими аспектами и необходимостью интеграции с существующей инфраструктурой», – отмечает основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Решение этих вопросов потребует тщательного планирования и координации между различными государственными и частными структурами, говорит эксперт. Важно также учитывать возможные экологические и социальные последствия, чтобы проект был устойчивым и соответствовал интересам всех сторон.

Когда планируется запустить ВСМ в России

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Высокоскоростную железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом планируют полностью запустить в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Затем планируется создать сеть высокоскоростных магистралей в России. Для таких дорог нужны будут специальные поезда, одним из которых и станет «Белый кречет».

Как говорит Артем Меренков, проекты ВСМ в России обсуждаются давно. В частности, такие дискуссии возникали в 2008-2010 годах, а также в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018. «Нужно понимать, что одной из ключевых национальных задач, которая фигурирует во всех концепциях, является повышение связанности территории страны. В этом смысле реализация данного проекта – это огромный прорыв», – отмечает эксперт.

Татьяна Михеева дополняет, что в настоящее время наблюдается снижение доли железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок, что связанно с перегрузкой существующей инфраструктуры и, как следствие, скорости сообщения.

Однако у железных дорог есть большой потенциал развития в направлении ВСМ за счет строительства особых выделенных путей, оборудованных для движения поездов со скоростью свыше 200 км/ч, разработки и внедрения соответствующих составов, организации высокой частоты движения и оборудования пересадочных узлов для наиболее комфортного перехода между различными видами транспорта.

«Транспортной стратегией РФ поставлена задача к 2030 году сократить до двух часов время движения между городами, находящимися на расстоянии 250 км с суммарным населением 1,5 млн человек. Перечисленные меры обеспечат заявленный уровень транспортной доступности и увеличат привлекательность железных дорог» Татьяна Михеева

Какие возможности открывает запуск ВСМ

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По словам Артема Меренкова, запуск ВСМ в России открывает множество перспектив. Как правило, такие проекты связывают крупные города, финансовые и административные центры, формируя единство агломераций. На первом этапе ВСМ обеспечит интенсификацию коммуникаций между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Города объединяет общность административных и государственных задач, культурные связи, спорт, а также бизнес-задачи. Кроме того, это единство рынка труда», – говорит собеседник РИАМО.

В свою очередь Татьяна Михеева указывает на то, что запуск ВСМ обеспечит достижение двухчасовой доступности для городов, находящихся на линии Москва – Санкт-Петербург: это Великий Новгород, Тверь и менее крупные города. Продолжительность поездки станет сравнима с продолжительностью поездки на городском транспорте. Повысится привлекательность этих городов в плане туризма, покупки жилья и инвестиций.

Кроме того, ВСМ – это целый комплекс, который включает в себя инфраструктуру, подвижной состав, системы управления, транспортно-пересадочные узлы. Он будет создавать спрос на научно-технические разработки, продукцию различных отраслей промышленности и разного рода квалифицированных специалистов.

«ВСМ также позволит разгрузить существующие транспортные линии автомобильного, воздушного и традиционного железнодорожного транспорта, работающие в режиме перегрузки, что повысит их доступность и безопасность. Наконец, может снизиться скученность населения в пригородах Москвы и Санкт-Петербурга» Татьяна Михеева

Александр Стрельников заключает, что проект «Белый кречет» и ВСМ в целом представляет собой важный шаг в развитии российской транспортной системы, открывающий новые горизонты для пассажирских перевозок и экономического роста.