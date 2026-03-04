Похищение девочки в Смоленске: как развивались события и что известно на данный момент

В материале РИАМО рассказываем о том, как велись розыски пропавшей в Смоленске девятилетней школьницы Саши Фоменковой и кто оказался похитителем.

Пропажа Саши Фоменковой в Смоленске: как развивались события

24 февраля около 8 утра девятилетняя Саша Фоменкова пошла выгулять собаку. По словам мамы, девочка обычно гуляла рядом с домом и должна была вернуться с прогулки примерно через полчаса, но в назначенное время дома не появилась. Обеспокоенная мать выглянула в окно и увидела во дворе многоэтажки только собаку. Школьница бесследно пропала.

Волонтеры Смоленска организовали масштабные поиски, которые не прекращались ни днем, ни ночью. Обыскивали прилегающие к микрорайону лесопосадки, овраги, заброшенные и недостроенные дома, чердаки и подвалы. На одном из деревьев на пути к глубокому оврагу нашли перчатку, похожу на те, в которых была девочка. Там же были обнаружены следы человека и собаки. У волонтеров возникло предположение, что ребенок мог утонуть в озере на дне оврага.

На следующий день на развалинах заброшенного здания нашли красную детскую шапку с помпоном. Ситуация все более запутывалась: было непонятно, в какую сторону все-таки пошел ребенок.

Тем временем правоохранители проверяли информацию о том, что во дворе в этот день видели неизвестного мужчину, который приехал к дому Саши примерно в то же время, когда она вышла на прогулку. Мужчину и его автомобиль отслеживали по городским камерам наблюдения, сопоставляя видео с данными о местонахождении мобильных телефонов в этой локации. В итоге к вечеру 27 февраля Саша была найдена живой – в квартире многоэтажного дома недалеко от места пропажи.

Кто похитил Сашу Фоменкову и зачем

Девочка находилась в квартире вместе с мужчиной и женщиной. Похитителем оказался 43-летний Сергей Грищенков, который жил в Смоленске в квартире своей сожительницы Натальи. Известно, что в 2021 году Сергей был судим за хранение наркотических веществ: он был наркокурьером и перевозил синтетические наркотики в собственном авто. Суд отнесся к нему снисходительно: Грищенкову дали три года условно с испытательным сроком в год.

На странице 43-летнего мужчины в соцсетях обнаружены многочисленные фотоинструкции о плетении девичьих косичек. Возможно, свое преступление Грищенков планировал уже давно: мама похищенной Саши рассказала полицейским, что Сергей на протяжении последних нескольких месяцев часто появлялся в их дворе.

О сожительнице похитителя известно немного, пока что она проходит по делу как свидетель. По сообщениям некоторых СМИ, Наталья страдает алкоголизмом и нередко уходит в запои. Маленькую Сашу Сергей привел в квартиру Натальи утром 24 февраля и представил своей племянницей. Почему у женщины не возникло никаких подозрений и она не обратилась в полицию – предстоит выяснить следователям. Зачем Сергей похитил ребенка и привел в квартиру – также пока остается неясным, сам он пояснить мотивы своих действий не смог. Известно, что похититель был наркоманом: употреблял амфетамин, возможно, преступление было совершено под воздействием наркотиков.

С самой Сашей все в порядке, следов насилия на теле девочки не обнаружено, но она сильно напугана. С ребенком работают психологи.

За похищение ребенка Сергею Грищенкову может грозить до 5 лет заключения. Следственные действия ведутся также в отношении его сожительницы – владелицы квартиры, где держали девочку.