Погодный хаос и неопределенность: чем грозит глобальное потепление России и миру

В материале РИАМО поговорили с экологом о жарком лете 2024 в Москве и Подмосковье и выяснили, пора ли нам привыкать к такой погоде.

Еще весной синоптики предсказывали аномально жаркое лето в московском регионе. Отчасти так и получилось — почти весь июль столбики термометров не опускались ниже 30 градусов, август тоже обещают жаркий. Пора ли россиянам постепенно привыкать к постоянной жаре и действительно ли можно говорить о глобальном потеплении — выяснили у эксперта.

Жаркое лето 2024 года и аномально высокие температуры ранее

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Лето в 2024 году выдалось жарким, однако это не единичный случай. Генеральный директор и основатель сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов напоминает, что подобное лето выдалось совсем недавно — в 2010 году.

«Эксперты называли его самым горячим не только за всю историю наблюдений метеорологов, но и на всей исторической перспективе существования нашего государства. Текущее лето может повторить рекорд 14-летней давности, но окончательные выводы мы сможем сделать только постфактум», — утверждает собеседник РИАМО.

2024 год, по словам Хорошилова, итак богат на рекорды — в Москве фиксируются температурные максимумы сразу несколько дней подряд, а нынешнее лето уже признано самым жарким в мире — никогда еще средняя температура по земному шару не достигала текущих значений.

Действительно ли пора говорить о глобальном потеплении и в чем оно проявляется

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По словам эксперта, термин «глобальное потепление» постепенно выходит из употребления в научной среде. На его смену приходит термин «глобальное изменение климата».

«Такое понятие объективнее отражает текущие реалии. Да, мы стали свидетелями рекордной жары в Москве, но одновременно с этим Россию накрыли майские морозы ужасающих масштабов. В Новосибирске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за тех самых морозов — аварии в коммунальной инфраструктуре оставляли граждан наедине с холодом, больше свойственным ноябрю», — комментирует Андрей Хорошилов.

И отмечает, что глобальное потепление поэтому является лишь одним из процессов, составляющих глобальное изменение климата.

«Там, где было жарко, становится еще жарче, а там, где холодно, — еще холоднее. Парниковый эффект, который мы привыкли считать главным драйвером глобального потепления, работает во все стороны сразу, усиливая каждую крайность погодных режимов, свойственных региону. А в некоторых случаях — и вовсе обеспечивает возникновение нетипичных атмосферных явлений», — заключает эксперт.

Какие у глобального потепления последствия для России

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Жаркое лето — одна из немногих констант, которые можно выделить, рассуждая о глобальном изменении климата.

«Остальные времена года способны нас удивлять уже в краткосрочной перспективе. Мы не застрахованы ни от майского „минуса“, ни от аномально теплой осени, ни от суровой даже по меркам наших сограждан зимы. Подобный хаос и неопределенность — один из самых деструктивных аспектов глобального изменения климата», — поясняет эксперт.

Ученые предоставляют климатические модели различной точности, но даже при наличии качественных данных мы не можем взять и перестроить жизнедеятельность целой страны, целого мира за несколько лет, говорит Хорошилов.

В России утверждаются как региональные, так и отраслевые планы адаптации к изменению климата — масштабные инструкции для агломераций и целых секторов экономики.

«В них описываются первоочередные и перспективные проектные решения, обязательные к внедрению для минимизации последствий изменения климата. Среди них — модернизация ливневых систем, лесовосстановление, работа над энергоэффективностью и сотни других инструментов. Да, эти мероприятия могут быть затратны, но и самый понятный риск от глобального изменения климата — это увеличение расходов. Как государства, так и каждого из нас», — поясняет Андрей Хорошилов.

Рост энергопотребления, удорожание энергоносителей, переложенные на потребителей издержки от бизнеса, который наиболее чувствителен к климатическим рискам (сельское хозяйство, продукты питания, текстиль), сокращение средней продолжительности жизни — все это последствия глобального изменения климата.

Можно ли остановить глобальное изменение климата

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Мы не можем работать отдельно с глобальным потеплением, человечеству предстоит бороться именно с глобальным изменением климата, убежден Хорошилов. Глобальное потепление, похолодание, наводнения и засухи здесь связаны воедино. Остановить эти глобальные процессы нельзя. Но нам по силам замедлить их настолько, чтобы выиграть максимальное время на адаптацию к новым реалиям.

«Если худший сценарий — это катастрофа уже для нашего поколения, то оптимальный — это „растянутая“ катастрофа, на подготовку к которой у человечества будут ресурсы 4-5 поколений. И нам, и нашим потомкам уже понятно, куда стоит направить свои силы и ресурсы», — убежден эксперт.

Он выделяет три группы инструментов, смягчающих и замедляющих глобальное изменение климата: