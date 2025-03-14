Подсматривать в душе: как защититься от незаконного видеонаблюдения

О том, как защитить себя от незаконных скрытых камер видеонаблюдения, читайте в материале РИАМО.

В начале марта посетительница одного из московских салонов красоты обнаружила в помещении видеокамеру, когда проходила процедуру интимной эпиляции — устройство было установлено в углу, над кушеткой, и мигало во время работы. Женщина сразу же обратилась в полицию. Между тем этот случай далеко не единственный: сообщения о незаконных камерах наблюдения периодически приходят из самых разных городов России.

Кто и зачем организует незаконное видеонаблюдение

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Установка скрытых камер в местах, где люди должны чувствовать себя безопасно и приватно (гостиничные номера, съемные квартиры, кабинеты косметологии, в том числе эпиляции, бани, туалеты и душевые в аквапарках или спортивных залах, кабинки для переодевания на пляжах), является незаконной, говорит в беседе с РИАМО адвокат по уголовным делам Санкт-петербургской коллегии адвокатов «Триумф» Николай Плеханов.

«Однако, такие случаи происходят, а мотивы и цели могут быть разными. Один из них — это удовлетворение психологических потребностей в виде подглядывания за интимными и приватными моментами жизни других лиц (вуайеризм)», — рассказывает эксперт.

При этом злоумышленники могут делать записи как для личного использования, так и последующего распространения (например, продажи) в интернете. Другой возможный мотив — это месть или последующий шантаж лица, изображенного на видеозаписи, а также попытка получить от него какие-либо материальные или иные блага, склонить его к принятию нужных злоумышленникам решений и так далее.

Среди других возможных мотивов Николай Плеханов выделяет создание порнографического контента для продажи на нелегальных рынках и получения дохода, а также преследование или слежку за конкретным человеком и получение сведений о его частной жизни, в том числе для последующей кражи денежных средств, паролей и других личных данных.

Чем опасна незаконная скрытая видеосъемка

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Согласно статье 23 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну — сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, объясняет в беседе с РИАМО адвокат Адвокатской палаты города Москвы Олег Лисаев.

«Кроме того, происходит умаление достоинства личности (статья 21 Конституции). Согласно ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения человека, в том числе его фотографии, допускаются только с его согласия (часть 1 статьи 152.1 ГК РФ)», — рассказывает эксперт.

Таким образом, помимо прямого нарушения закона, незаконное скрытое видеонаблюдение несет в себе целый ряд рисков для объекта съемки. Записи его интимной и приватной жизни могут попасть к различным людям, в том числе злоумышленникам, а при распространении их в интернете — к неограниченному кругу лиц по всему миру, отмечает Николай Плеханов.

Злоумышленники могут использовать такие видеозаписи в различных целях. Самыми неприятными последствиями могут быть вымогательство денежных средств или иных ценностей с угрозой передачи и распространения данных материалов родственникам, знакомым, работодателю, коллегам и иным лицам, что может создать проблемы на работе и в семье.

Как распознать скрытую камеру видеонаблюдения

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Распознать скрытую камеру даже для опытного криминалиста является сложной задачей. По словам частного детектива Александра Криони, как правило, обнаружение такого устройства происходит случайно или в результате шантажа, что еще больше утяжеляет уголовную ответственность инициатора несанкционированной записи. Известны случаи, когда запрещенные устройства маскировали в настольные лампы, часы или в элементы офисной мебели

«Если говорить, о местах, которые вы посещаете временно (отель, кабинет косметолога, раздевалка и так далее), можно лишь провести визуальный осмотр. Камеры часто маскируют под предметы интерьера: розетки, датчики дыма, часы, картины, вентиляционные решетки, зарядки и игрушки» Николай Плеханов адвокат по уголовным делам Санкт-петербургской коллегии адвокатов «Триумф»

Специалист советует искать отверстия, неровности или блики. Камеры обычно направлены на зону какой-либо активности (кровать, душ, зеркало), поэтому осмотрите верхние углы комнаты, полки, рамы зеркал. Если же говорить о местах постоянного пребывания и проживания (жилая квартира, дом, офис), то при подозрении на слежку можно прибегнуть к услугам лиц, которые специализируются на поиске устройств для негласного получения информации, советует эксперт.

Что делать при обнаружении скрытой камеры наблюдения

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Использование специальных технических средств, к которым федеральный закон относит устройства скрытого аудио- или видеонаблюдения, возможно только при проведении оперативно-розыскных мероприятий уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов, говорит Александр Криони.

«Скрытые диктофоны и видеокамеры запрещены к гражданскому обороту, и, следовательно, их использование, к примеру, руководителями компаний незаконно и влечет уголовное наказание», — отмечает собеседник РИАМО.

Подобное преступление носит общественно опасный характер, и по этой причине, если у свидетеля возникнут обоснованные подозрения в проведении скрытой съемки, следует вызвать полицию, рассказывает эксперт. При этом, если вы обнаружили скрытую камеру там, где ее быть не должно, трогать ее нельзя — это основное доказательство преступления, предупреждает Николай Плеханов.

Прибывшие по вызову полицейские не только зафиксируют сам факт наличия скрытой камеры, но и получат объяснения у сотрудников фирмы — кто и когда установил устройство, кто смотрит изображение, ведется ли видеозапись, где она хранится, и кто имеет к ней доступ. Если органы МВД возбудят уголовное дело, то нужно решать все вопросы в рамках его расследования. Если же после проведения проверки правоохранительные органы откажут в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда.

Какая ответственность грозит организаторам незаконного наблюдения

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Тем, кто организовал незаконное видеонаблюдение, прежде всего будет грозить гражданско-правовая ответственность: пострадавший имеет право требовать компенсацию морального вреда, размер которой определяется судом, говорит Олег Лисаев. Но возможна и уголовная ответственность по статьям 137 и 138.1 УК РФ: