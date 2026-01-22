Подросток напал на лицей в Нижнекамске: что известно о причинах трагедии и пострадавших

Вооруженная атака: что случилось в Нижнекамске 22 января 2026 года

Фото - © Telegram-канал SHOT

Во время первого урока 22 января 2026 года семиклассник одного из лицеев Нижнекамска (город в Республике Татарстан) Данис Разов отпросился из класса и направился в туалет. Там он надел маску, тактические перчатки, разгрузку, сфотографировался в этом облачении и отправил фото в чат одноклассников.

После этого подросток достал нож и сигнальный пистолет, пошел по коридору с намерением напасть на кого-нибудь, кто попадется ему на пути. Первой Даниса встретила 53-летняя уборщица Алсу Анасова. Она попыталась остановить подростка, но он атаковал ее с помощью ножа и выстрелил из сигнального оружия. Женщине удалось отбиться, она получила сильные порезы рук.

Из-за собственной неловкости во время нападения Данис ранил сам себя. Оперативная группа правоохранителей, вызванная на место ЧП, смогла нейтрализовать подростка. Жизни Алсу ничего не угрожает, прибывшие в лицей сотрудники скорой оказали ей помощь на месте, а вот Данис, по сообщению телеграм-канала 112, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Почему школьник совершил вооруженное нападение на лицей в Нижнекамске

Фото - © Telegram-канал SHOT

По сообщениям ряда СМИ, причиной нападения могла стать личная трагедия в жизни школьника: за два дня до этого, 20 января, погибла девочка, в которую он был влюблен. Лиза пришла на крышу многоэтажного дома вместе с приятелем, которого попросила сделать эффектное селфи на высоте и записать ролик для TikTok. Однако внезапно школьница совершила неосторожный шаг назад и сорвалась. В результате падения семиклассница погибла на месте. 22 января в городе проходили ее похороны.

По рассказам одноклассников, Данис был сильно влюблен в трагически погибшую девочку, на его тактической разгрузке были написаны ее имя и дата гибели. Возможно, атака на школу стала своего рода выплеском негативных эмоций или попыткой отомстить неким обидчикам Лизы. Однако эта версия не объясняет того, почему школьник заранее приобрел маску, перчатки и оружие. С большой вероятностью, нападение подросток спланировал задолго до смерти Лизы. Друзья парня сообщают, что он интересовался темой школьного терроризма и даже намекал, что планирует совершить атаку на лицей. Точные причины ЧП еще предстоит выяснить следователям и психологам.

Что грозит нападавшему и ЧОПу после нападения в Нижнекамске

Фото - © РИА Новости, Максим Блинов

Известно, что лицей №37, в котором произошло нападение, входил в число учебных заведений, которые охранялись крупным агентством «Империя». Как сообщает телеграм-канал BAZA, ЧОП заключило со лицеем контракт на 1,5 миллиона рублей, при этом к «Империи» и ее сотрудникам уже были претензии от Росгвардии: в 2024 году ведомство подало на фирму в суд за систематические нарушения.

Как сообщает СК РФ, по факту нападения на лицей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).