Почему в Москве каждый год перекладывают плитку на тротуарах: ошибки укладки, «морозное пучение» и риски для пешеходов

В материале РИАМО рассказываем, почему москвичам не нравится плитка на тротуарах, когда ее будут ремонтировать и почему она лучше другого покрытия.

Зимой все плывет, летом идет ремонт: почему москвичи недовольны состоянием тротуаров

В Москве уже не первый год зимой плитка на тротуарах приходит в движение — она встает дыбом, под некоторой образуются пустоты, плиты трескаются и расходятся. Все это создает не просто неудобства, а реальные риски упасть, подвернуть или сломать ногу.

Жалуются жители Патриарших, бульваров в центре, на Садовом и в других районах. Москвичи сетуют, что из-за неправильной укладки плитки или по другим причинам зимой ходить невозможно из-за того, что она ломается и идет «волнами», а летом приходится терпеть бесконечные ремонты. То есть комфортных прогулок в итоге почти не бывает. Добавляют дискомфорта пыль, шум от техники и прочие «прелести» дорожных работ.

«Для чего эти плиты, я не понимаю. Их или неправильно кладут, нарушают технологию, или они сами какие-то не слишком качественные. Сделали бы уже просто нормальный асфальт и перестали городить эти ремонты каждое лето», — жалуется москвич Виктор.

Многие сравнивают тротуар с поплывшей плиткой с полигоном, на котором проводятся испытания на равновесие. Зимой дети и взрослые спотыкаются и падают прямо в кашу из снега и реагентов. В другое время года первый же дождь снова превращает разбитый тротуар в полосу препятствий. Кроме того, вздыбившуюся плитку зимой крайне сложно качественно убирать от снега, а значит, создается больше условий для получения травм.

«Все время приходится ходить, опустив голову, чтобы шею себе не свернуть. Вечно спотыкаешься, следишь, чтобы не наступить на двигающуюся плитку, в общем, ходить, мягко говоря, некомфортно», — сетует москвичка Надежда.

Почему плитка на тротуарах может ломаться и подниматься

Строители говорят о том, что причин волнующейся плитки может быть несколько. Первая и самая очевидная — неправильная технология укладки.

«Скорее всего, была сделана плохая подложка, из-за чего под плиткой скапливается вода, которая зимой замерзает и, соответственно, выталкивает плитку со своего места», — рассказывает плиточник Алексей.

Работы могут выполняться разными подрядчиками, и поэтому в одном месте плитка целая, в другом — вся потрескалась. Может влиять и сам ландшафт, который не учли при укладке.

«В Москве есть места, где лежат бетонные плиты, и если просто сверху класть гранит и не заполнять швы водонепроницаемыми растворами, то вода попадает между плиткой и гранитом, намерзает и тоже заставляет плиты гулять. Песок, который используют в швах, просто вымывается», — предупреждает эксперт.

Он добавляет, что на каждом участке укладка требует индивидуального подхода и все особенности местности нужно учитывать. Иначе получается то, что получается — плитка создает настоящие бетонные волны, ее берутся менять при наступлении тепла, обычно в мае, и комфорт жителям и гостям столицы только снится.

«В этом году все еще осложнилось количеством снега и сильными затяжными морозами. Часто по плитам ездила тяжелая техника. Так что все сошлось в одной точке, и плитка снова поехала», — говорит Алексей.

Что будут делать со сломавшейся плиткой в Москве в 2026 году

В департаменте капитального ремонта Москвы на запрос РИАМО ответили, что работы по устройству плиточного покрытия тротуаров выполняются в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, дав понять, что при укладке технологии были соблюдены.

Причинами такого «гулящего» поведения плитки в Москве в департаменте назвали «морозное пучение», которое образовалось из-за «глубокого промерзания плиточных слоев в результате продолжительного действия высоких отрицательных температур».

«Выявленные дефекты находятся на контроле эксплуатирующих служб и устраняются при наступлении благоприятных погодных условий», — говорится в ответе ведомства.

Предложение москвичей о замене плиточного покрытия на асфальтобетонное в департаменте не приняли. Объяснили это тем, что плитка обладает рядом преимуществ, таких как долговечность, легкость и быстрота ремонта, экологичность, эстетичный вид и возможность использования дизайнерских решений.

Пока очевидно, что долговечность для плитки не совсем подходящее слово, если ее приходится менять каждый год. Жители спорят о том, что лучше — плитка или асфальт, а городские службы снова планируют ремонт после наступления благоприятных погодных условий.

Анастасия Сивякова