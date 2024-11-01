По чем фунт масла в России: кто заинтересован в истерии из-за роста цен

Цены на молоко в России вырастут еще на 5-15% к концу года

Что происходит с ценами на сливочное масло в России и почему эта ситуация напоминает прошлогоднюю — с яйцами, читайте в материале РИАМО.

Цены на сливочное масло в России по данным Росстата с начала 2024 годы выросли на 23,4%. Правда, по информации сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», цены на сливочное масло подскочили на 32,2%. Причем, если в сентябре темпы подорожания несколько снизились, то в октябре масло вновь начало расти в цене, за месяц — на 4,6%. Что происходит с ценами на масло осенью 2024 года и что является причиной столь стремительно подорожания, читайте в материале РИАМО.

Сливочное масло — это товар первой необходимости и на него должны быть социальные цены

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Постановлением правительства Российской Федерации № 530 от 15 июля 2010 года установлен перечень товаров первой необходимости, в отношении которых государство может регулировать предельные цены. Кроме того, крупные ретейлеры предлагают минимум одну марку каждого товара из вышеназванного перечня по социальным ценам. Сливочное масло входит в этот перечень и анализ предложений крупнейших торговых сетей показал, что в ассортименте присутствует сливочное масло по ценам начала этого года, отмечает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д.э.н. Галина Сорокина.

«Однако, так как постановление не регламентирует долю жира в масле, то можно отметить, что в начале года на торговых полках чаще присутствовало масло с массовой долей жира 82,5 % по социальным ценам, то сегодня магазины в основном предлагают так называемое крестьянское масло с долей жира 72,5 %», — отмечает она.

Кто заинтересован в росте истерии по поводу цен на масло

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Сегодня российская экономика смогла адаптироваться к санкциям, и условий для роста цен выше инфляции нет, тем более что сельскохозяйственные предприятия могут участвовать в государственных программах поддержки сельского хозяйства, где ставка кредитования ниже среднерыночных.

«Однако тенденции поведенческой экономики сегодня усвоили многие предприниматели и в росте истерии по поводу роста цен на определенные товары заинтересованы как продавцы, так и производители. Наличие информационного фона роста цен позволяет снизить порог принятия новой цены потребителем и тем самым безболезненно поднять цены. Тем более, что масло относится к товарам повседневного спроса и потребители не тратят много времени на принятие решения о покупке доверяясь проверенным маркам. Этим пользуются ритейлеры, поднимая цены на марки товара, которые раньше предлагались в качестве товаров по социальным ценам», — комментирует Сорокина.

Иногда можно заметить, что в качестве товаров по социальным ценам предлагаются известные бренды, на которые покупатели товаров по социальным ценам традиционно не смотрят. Но также можно отметить, что статистически наблюдается рост стоимости масла, так как при наличии на полках предложений по социальным ценам остальные марки масла выросли выше темпов инфляции. Однако нагнетать истерию по поводу роста стоимости масла не стоит, так как это создает условия для очередного витка роста цен, уверена экономист.

Основные причины роста цен на сливочное масло в России

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Цены на сливочное масло в России по данным Росстата с начала 2024 годы выросли на 23,4% по нескольким причинам, полагает доцент кафедры экономической Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

С начала 2024 года в России наблюдается интенсивное повышение цен на молоко, молочные продукты, в т.ч. сливочное масло. Дело в том, что повышение стоимости производства сливочного масла напрямую связано, прежде всего, с увеличением спроса на сырое молоко и, в связи с этим, его стоимости. Это вызвано объективными причинами, прежде всего, ростом тарифов на ЖКУ и электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку и другие ингредиенты, составляющие себестоимость, а также увеличением оплаты труда работников на фоне нарастающего «кадрового голода», в т.ч. в пищевой промышленности, объясняет эксперт.

«Таким образом, повышением цен прослеживается по всей товаропроводящей цепочке стоимости молочных продуктов, включая рост цен на корма для крупного рогатого скота, топливо, оборудование и его ремонт (преимущественно импортное). Так, например, упаковка стала дороже на 10-35% с начала 2024 года, в первую очередь из-за ослабления курса рубля по итогам 2023 года более чем на 40%. В то время как практически все компоненты для производства упаковки закупаются за рубежом», — отмечает Морковкин.

Производителям сухого молока выгоднее продавать его на экспорт

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В последнее время наблюдается тенденция наращивания экспортных поставок у ряда отечественных производителей молока и молочной продукции, в т.ч. сухого молока. Возникают опасения, что поставщикам сырья будет выгоднее поставлять продукцию на экспорт, нежели на внутренний рынок, говорит Морковкин.

Такого рода ожидания толкают агрохолдинги на повышение цен в текущем периоде, которые пытаются застраховать себя от возможных рисков роста дополнительных затрат.

«Эти риски, соответственно закладываются производителем в цену готовой продукции, которая прирастает в каждом звене товаропроводящей цепи, вплоть до конечного потребителя, серьезно увеличиваясь в рознице», — подчеркивает экономист.

Производители молока зарабатывают меньше, чем оптовики и торговые сети

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В настоящее время сложились серьезные диспропорции в ценообразовании на конечную продукцию молочной отрасли. Дело в том, что для производства 1 килограмма сливочного масла требуется около 10 литров сырого молока. Одновременно с этим, основная часть конечной цены на молочную продукцию формируется в оптовом звене и розничной торговле, а производитель, формирующий базовую составляющую добавленной стоимости готового продукта получает сравнительно небольшую часть дохода, подчеркивает Морковкин.

Такая ситуация требуют дополнительной и более тщательной проработки со стороны законодательных и исполнительных органов власти. Необходимо совершенствовать институциональную среду, предложить меры, обеспечивающие сбалансированное соотношение экономических интересов поставщиков сырья и производителей, работающих на внутреннем рынке, а также потребителей, не допустить шоковый рост цен, уверен экономист.

Цены на молоко к концу 2024 года станут еще выше

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Если ситуация не изменится, могут серьезно пострадать небольшие фермерские хозяйства, которые не имеют своих производственных мощностей по переработке молока и сильно зависят от молокозаводов.

Также в зоне риска оказываются и потребители молочной продукции, так как снижение предложения со стороны производителей цельного молока на фоне ежегодного сокращения поголовья дойного стада в России до 120-150 тыс. голов, приведет к заметному подорожанию натуральной молочной продукции полагает Морковкин.

При этом о формировании предпосылок к дефициту сливочного масла в краткосрочной перспективе говорить преждевременно. Минсельхоз России прогнозирует увеличение объемов производства сливочного масла к концу 2024 года, напоминает эксперт.

«По нашему мнению, для выравнивания сформировавшейся рыночной конъюнктуры в молочной отрасли в направлении увеличения предложения производства цельного молока и молочной продукции, необходима модернизация и строительство новых молочных ферм и животноводческих комплексов, для чего на фоне высокой стоимости заёмного капитала для фермеров и агрохолдингов потребуются дополнительные меры государственной поддержки отрасли, например в части субсидирования инвестиций и льготного кредитования сельхозпроизводителей», — считает Морковкин.

По его оценкам, цены молочные продукты и сливочное масло могут увеличиться до 5-15% к концу 2024 года.