Плюс выходной: как россияне будут работать и отдыхать в феврале 2026 года

Сколько рабочих дней в 2026 году

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать – 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе – почти 1800 часов, при 24-часовой – около 1200 часов.

Сколько рабочих и выходных дней будет в феврале 2026 года

В этом году в феврале будет 28 дней. Это самый короткий месяц года. По производственному календарю в этом месяце будет 19 рабочих дней и 9 нерабочих. К нерабочим дням, то есть стандартным выходным в субботу и воскресенье, добавляется официальный праздник – День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на понедельник. Этот праздник имеет федеральный статус и не зависит от решений регионов или работодателей.

Переноса рабочих и праздничных дней не будет, в итоге россияне будут отдыхать 21, 22 и 23 февраля – три дня подряд. При этом пятница, 20 февраля, коротким днем не считается, так как следующий день не праздничный, а обычный выходной.

Нормы рабочего времени в феврале 2026 года

Норма рабочего времени в феврале одна из самых легких. При стандартной 40-часовой рабочей неделе производственная норма составит 152 часа. При 36-часовой неделе норма составит 136,8 часов, при 24-часовой – 91,2 часа.

Как брать отпуск в феврале 2026 года

Среднедневной заработок, на основании которого рассчитывается отпуск, в феврале один из самых низких. Поэтому с финансовой точки зрения брать отпуск в этом месяце нецелесообразно. Но есть вариант отдохнуть побольше и сэкономить отпускные дни, взяв отпуск на несколько дней до 21 февраля или после 23 февраля. Благодаря празднику отпуск можно продлить. Такой вариант подходит для тех, кому нужно немного передохнуть, но при этом не тратить слишком много отпускных дней.

Праздники февраля 2026 года

В феврале отмечаются и другие праздники, которые не имеют статуса государственных и не становятся выходными, но, тем не менее, их можно отметить. Так, 2 февраля отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 8 февраля – День российской науки, 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества. Отмечаются церковные праздники, и почти каждый день будет посвящен различным профессиям. Ну а с 16 по 22 февраля все дружно будут встречать весну и отмечать Масленицу – один из самых веселых и долгожданных праздников в России.