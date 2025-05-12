Переговоры России и Украины в Стамбуле: состоятся ли они и кто будет участвовать

Возможна ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции, читайте в материале РИАМО.

Выступая перед журналистами в ночь на 11 мая, президент России Владимир Путин предложил руководству Украины провести двусторонние переговоры в Стамбуле 15 мая.

«Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», – в очередной раз озвучил российский лидер позицию РФ в вопросе урегулирования.

Как считает большинство экспертов, это выступление было всего лишь шагом в сложной политико-дипломатической игре – и притом шагом удачным.

Каков контекст предложения Путина о переговорах с Украиной

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Выступление российского президента состоялось в ночь на 11 мая вскоре после того, как в Киеве лидеры ведущих европейских стран (входящих в так называемую «коалицию желающих») выдвинули России своеобразный ультиматум – согласиться на 30-дневное перемирие без каких-либо условий под угрозой ужесточения санкций. Таким образом, Путин выдвинул контрпредложение – начать переговоры и уже на них договариваться о возможном прекращении огня.

«Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной» Владимир Путин президент РФ

Вскоре после заявления Путина свой ход сделал президент США Дональд Трамп, призвавший Украину «немедленно» согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, прямые российско-украинские переговоры помогут определить, возможно ли в принципе достичь соглашения об урегулировании конфликта.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского не заставила себя ждать – он решил последовать рекомендации Трампа. Правда, выдвинул условие, что с российской стороны в переговорах должен участвовать лично Путин.

«В четверг я буду ждать Путина в Турции лично. Надеюсь, на этот раз русские не будут искать оправданий, почему они не могут этого сделать», – с вызовом написал Зеленский.

В чем смысл предложения Путина о переговорах с Украиной

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Многие аналитики полагают, что заявления России и США о переговорах в Стамбуле являются частью согласованной стратегии двух стран.

«Многие не верили, что все происходящее — согласованная игра Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь понятно, почему начало пресс-конференции Путина откладывали — понятно, с кем согласовывали ее тезисы», – написал в своем телеграм-канале бывший украинский политик Олег Царев.

Российский политолог Сергей Марков также предположил, что имеет место «тайный сговор Трампа и Путина» для достижения мира и выхода США из финансирования Украины. Эксперт обратил внимание на ход событий вокруг предложения Путина:

«1. В Турции назначена встреча НАТО, на которой будет Марко Рубио, на 14-16 мая.

2. Трамп звонит Эрдогану и просит его активнее быть посредником между Россией и Украиной.

3. Представители Трампа говорят, что пора перейти к прямым переговорам России и Украины.

4. Путин предлагает провести прямые переговоры России и Украины в Стамбуле.

5. Марко Рубио говорит, что он как раз будет в Турции и готов присоединиться к переговорам на первом раунде.

6. Зеленский, Макрон и Стармер, политические враги Трампа, заявляют, что переговоров не будет с Россией до того, как Россия прекратит огонь.

7. Трамп заявляет, что Украина должна немедленно согласиться на прямые переговоры с Россией.

8. Никто же не думает, что это все просто так совпало?».

Схожую позицию высказал американист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

«Есть ощущение, что Трамп и Путин вдвоем разыграют ситуацию плавного выхода США из миротворческого процесса» Геворг Мирзаян американист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Поедет ли Владимир Путин на переговоры с Зеленским в Стамбул

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Мало кто из аналитиков сомневается в том, что президента России в Турции 15 мая не будет.

Как напомнил Олег Царев, в своем обращении Владимир Путин вел речь о переговорах представителей стран, а не глав государств.

«Кроме того, что действует самозапрет Зеленского на переговоры с Путиным, Путин вряд ли будет встречаться лично с просроченным Зеленским. Плюс, визит Путина в Турцию под вопросом – хотя Турция не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), она является страной-членом НАТО. Пока подготовка и организация возможных переговоров по Украине в Стамбуле еще вообще не началась, не говоря о переговорах на высшем уровне между Путиным и Зеленским», – перечислил эксперт факторы, мешающие приезду российского лидера в Стамбул.

Как отметил Сергей Марков, Зеленский пытается навязать свою волю Путину.

«Но очевидно же, что Путин в этом цирке участвовать не будет. Путин пошлет делегацию на переговоры. А встреча Путина и Зеленского теоретически возможна. Но должна быть хорошо подготовлена. Зеленскому придется смириться с волей Путина», – уверен политолог.

На официальном уровне мнение о возможном уровне переговоров высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что переговоры будут, как обычно, на уровне экспертов. Ведь делегацию в мартовских и апрельских переговорах 2022 года возглавлял помощник президента Мединский. Я думаю, что примерно таким будет уровень людей, которые будут иметь полномочия вести эти переговоры и которым доверяет наш президент», – сказал российский парламентарий.

Почему для России неприемлемо перемирие до начала переговоров

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Причины, по которым Путин отверг предложение европейских стран о немедленном прекращении огня как условии проведения переговоров, сформулировал политолог Андрей Перла. Он отметил, что проблема не только в том, что это предложение было подано в форме ультиматума. Главное, что в этом случае переговоры о мире обречены на провал.

«У противника нет желания договариваться. Ничего не произойдет, фронт просто застынет на какое-то время, Запад будет готовиться к нападению на нас, мы – к отражению нападения. Это не мир, это отложенная война. России такое не нужно» Андрей Перла политолог

По мнению Перлы, ответ Зеленского на предложение Путина также нельзя считать конструктивным.

«Почему Зеленский кривляется в ответ на предложение начать переговоры о мире? (Встреча президента России с международным клоуном очевидно не может состояться). Потому что цель состоит как раз в том, чтобы в интересах Европы сорвать переговоры. Европа хочет продолжать воевать с Россией. Временное перемирие для этого очень выгодно. А мирные соглашения означают поражение Европы. В глазах самой Европы, только это ей и важно», – считает политолог.

Выход из ситуации Перла видит только в том, чтобы нанести европейцам решающее поражение – и на земле, и на фронтах информационной войны – и принудить к миру на условиях, продиктованных Россией.

«Как нанести такое поражение? Быстрый и рискованный способ с самого начала войны предлагал Караганов. Медленный и верный используется сейчас. Фронт медленно движется на запад», – напомнил эксперт.