Переговоры по Украине в Женеве 17–18 февраля 2026: возможен ли мир и что этому мешает

Каковы позиции сторон на мирных переговорах в Швейцарии и что говорят эксперты о перспективах урегулирования, читайте в материале РИАМО.

Что известно о переговорах в Женеве 17–18 февраля

Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате. Российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на недавних встречах в Абу-Даби 23–24 января, куда от РФ приезжали только военные во главе с начальником Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) ВС РФ Игорем Костюковым. От Украины главным в Женеве был новый глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов*.

В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».

Чего пытается добиться Украина на мирных переговорах

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

По мнению политолога Сергея Маркова**, переговорная стратегия президента Украины Владимира Зеленского простая. Он требует от Трампа:

Дать ему возможность остаться президентом Украины. Согласия на то, что средства ПВО армии США будут размещены в Румынии и Польше и будут готовы закрыть небо на Украине в случае новой войны с Россией. И чтобы в конгрессе это утвердили, — чтобы Трамп не мог отменить. Огромной армии ВСУ, огромного ВПК Украины, гор оружия. «Украинского НАТО», то есть подписания Украиной и членами НАТО договора об их вступлении в войну. Полного сохранения репрессивного режима. Поддержки ввода войск стран ЕС.

Как полагает Марков, пока Трамп не согласен на эти условия, но Зеленский готов ждать.

«Потому что Зеленский уверен, что Трамп потерпит поражение на выборах в конгресс этой осенью, и тогда Трампа заставят согласиться на условия Зеленского. Эта тактика согласована с Европой», — считает политолог.

С тем, что Зеленский пока не поддается давлению президента США, согласен и бывший украинский политик Олег Царев.

«С одной стороны, Зеленскому при таком раскладе предлагается амнистия, он сохранит все украденное и даже переизберется. Если откажется, НАБУ может начать публиковать компромат уже на Зеленского. Все это может плохо для него кончиться. Но есть еще Великобритания, которая тоже имеет рычаги влияния на Зеленского и выступает против мира. Но и у США они есть: Штаты смогли убрать [бывшего главу офиса президента] Ермака и поставить на его место своего Буданова. Убрали [с поста главы СБУ] Малюка***, который ориентировался на МИ-6», — объяснил эксперт.

Царев считает, что единства в украинской делегации на переговорах в Женеве нет.

«Обратите внимание: США сформировали переговорную группу. Умеров, Арахамия, Буданов — все ориентированы на США и на мир. Трамп смог это продавить. Другое дело, что Зеленский формально выполнил распоряжение США, но все рычаги управления оставил за собой. Буданова на должность назначил, а полномочий не дал. Тем самым Зеленский до сих пор сохранил за собой право принимать решения. И сейчас ему придется выбирать между Великобританией и США, между миром и войной», — уверен Царев.

Слова бывшего украинского политика подтвердил в своей публикации британский журнал The Economist: по информации издания, украинская делегация оказалась расколота на две части из-за разногласий по поводу сроков заключения мирной сделки. За быстрое подписание соглашения выступает Буданов, в то время как часть переговорщиков все еще находится под влиянием бывшего главы ОП Ермака и менее склонна торопиться в этом вопросе.

Получится ли сблизить позиции России и Украины

Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори

Практически все аналитики отмечают, что главное препятствие на пути к мирному соглашению — неуступчивость обеих сторон конфликта.

«Прорыв на переговорах произойдет в одном из двух случаев: либо Украина согласится на требования России, либо Россия от своих требований откажется. Пока не видно ни первого, ни второго, так что снова любовь в резинке: движение есть, прогресса нет», — кратко охарактеризовал происходящее в Женеве один из авторов проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Большинство экспертов относятся к возможности достижения российско-украинского компромисса скептически — по крайней мере, в ближайшее время.

Такой же вывод можно сделать из социальных опросов в обеих странах. Так, согласно исследованию «Левада-центра»****, проведенному в конце января, за мирные переговоры выступают 61% россиян (против 31%, поддерживающих боевые действия). Однако в случае, если компромисса достигнуть не получится, подавляющее большинство респондентов (59%) выступают за наращивание ударов по Украине, в том числе с использованием «новых видов вооружения», в то время как вариант «Пойти на дополнительные уступки» набрал только 21% голосов.

Официальные украинские источники утверждают, что граждане этой страны тоже настроены весьма воинственно. Об этом заявил и президент Украины. По словам Владимира Зеленского, украинцы не поддержат на референдуме вывод ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Россия.

Сергей Марков уверен, что г лава киевского режима говорит неправду.

«Украинская социология — она даже не фальсифицирована, она просто имеет мало отношение к реальности. Дело в том, что социологам на Украине отказываются отвечать 95%. Все опросы там по телефону. И люди же знают, что у них жестокие репрессии и, если у них мнение в противоречии с позицией власти, то не отвечают. А выводы делают социологи на основе ответов 5% населения — лояльных власти. А 95%? А вот эти 95% почти все за мир. И, конечно, будут счастливы отдать остатки Донбасса России за мир. Если референдум без террора, — за вывод ВСУ с Донбасса проголосуют может быть и 80%», — считает политолог.

О том же самом неоднократно заявлял Олег Царев — в частности, в недавнем видеоинтервью блогеру Павлу Иванову.

*физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

**признан иностранным агентом решением Минюста РФ.

***физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

****признан иностранным агентом решением Минюста РФ.