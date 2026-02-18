Переговоры по Украине в Женеве 17–18 февраля 2026: возможен ли мир и что этому мешает
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Каковы позиции сторон на мирных переговорах в Швейцарии и что говорят эксперты о перспективах урегулирования, читайте в материале РИАМО.
Что известно о переговорах в Женеве 17–18 февраля
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате. Российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на недавних встречах в Абу-Даби 23–24 января, куда от РФ приезжали только военные во главе с начальником Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) ВС РФ Игорем Костюковым. От Украины главным в Женеве был новый глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов*.
В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».
Чего пытается добиться Украина на мирных переговорах
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
По мнению политолога Сергея Маркова**, переговорная стратегия президента Украины Владимира Зеленского простая. Он требует от Трампа:
- Дать ему возможность остаться президентом Украины.
- Согласия на то, что средства ПВО армии США будут размещены в Румынии и Польше и будут готовы закрыть небо на Украине в случае новой войны с Россией. И чтобы в конгрессе это утвердили, — чтобы Трамп не мог отменить.
- Огромной армии ВСУ, огромного ВПК Украины, гор оружия.
- «Украинского НАТО», то есть подписания Украиной и членами НАТО договора об их вступлении в войну.
- Полного сохранения репрессивного режима.
- Поддержки ввода войск стран ЕС.
Как полагает Марков, пока Трамп не согласен на эти условия, но Зеленский готов ждать.
«Потому что Зеленский уверен, что Трамп потерпит поражение на выборах в конгресс этой осенью, и тогда Трампа заставят согласиться на условия Зеленского. Эта тактика согласована с Европой», — считает политолог.
С тем, что Зеленский пока не поддается давлению президента США, согласен и бывший украинский политик Олег Царев.
«С одной стороны, Зеленскому при таком раскладе предлагается амнистия, он сохранит все украденное и даже переизберется. Если откажется, НАБУ может начать публиковать компромат уже на Зеленского. Все это может плохо для него кончиться. Но есть еще Великобритания, которая тоже имеет рычаги влияния на Зеленского и выступает против мира. Но и у США они есть: Штаты смогли убрать [бывшего главу офиса президента] Ермака и поставить на его место своего Буданова. Убрали [с поста главы СБУ] Малюка***, который ориентировался на МИ-6», — объяснил эксперт.
Царев считает, что единства в украинской делегации на переговорах в Женеве нет.
«Обратите внимание: США сформировали переговорную группу. Умеров, Арахамия, Буданов — все ориентированы на США и на мир. Трамп смог это продавить. Другое дело, что Зеленский формально выполнил распоряжение США, но все рычаги управления оставил за собой. Буданова на должность назначил, а полномочий не дал. Тем самым Зеленский до сих пор сохранил за собой право принимать решения. И сейчас ему придется выбирать между Великобританией и США, между миром и войной», — уверен Царев.
Слова бывшего украинского политика подтвердил в своей публикации британский журнал The Economist: по информации издания, украинская делегация оказалась расколота на две части из-за разногласий по поводу сроков заключения мирной сделки. За быстрое подписание соглашения выступает Буданов, в то время как часть переговорщиков все еще находится под влиянием бывшего главы ОП Ермака и менее склонна торопиться в этом вопросе.
Получится ли сблизить позиции России и Украины
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Практически все аналитики отмечают, что главное препятствие на пути к мирному соглашению — неуступчивость обеих сторон конфликта.
«Прорыв на переговорах произойдет в одном из двух случаев: либо Украина согласится на требования России, либо Россия от своих требований откажется. Пока не видно ни первого, ни второго, так что снова любовь в резинке: движение есть, прогресса нет», — кратко охарактеризовал происходящее в Женеве один из авторов проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
Большинство экспертов относятся к возможности достижения российско-украинского компромисса скептически — по крайней мере, в ближайшее время.
Такой же вывод можно сделать из социальных опросов в обеих странах. Так, согласно исследованию «Левада-центра»****, проведенному в конце января, за мирные переговоры выступают 61% россиян (против 31%, поддерживающих боевые действия). Однако в случае, если компромисса достигнуть не получится, подавляющее большинство респондентов (59%) выступают за наращивание ударов по Украине, в том числе с использованием «новых видов вооружения», в то время как вариант «Пойти на дополнительные уступки» набрал только 21% голосов.
Официальные украинские источники утверждают, что граждане этой страны тоже настроены весьма воинственно. Об этом заявил и президент Украины. По словам Владимира Зеленского, украинцы не поддержат на референдуме вывод ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Россия.
Сергей Марков уверен, что г лава киевского режима говорит неправду.
«Украинская социология — она даже не фальсифицирована, она просто имеет мало отношение к реальности. Дело в том, что социологам на Украине отказываются отвечать 95%. Все опросы там по телефону. И люди же знают, что у них жестокие репрессии и, если у них мнение в противоречии с позицией власти, то не отвечают. А выводы делают социологи на основе ответов 5% населения — лояльных власти. А 95%? А вот эти 95% почти все за мир. И, конечно, будут счастливы отдать остатки Донбасса России за мир. Если референдум без террора, — за вывод ВСУ с Донбасса проголосуют может быть и 80%», — считает политолог.
О том же самом неоднократно заявлял Олег Царев — в частности, в недавнем видеоинтервью блогеру Павлу Иванову.
*физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.
**признан иностранным агентом решением Минюста РФ.
***физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.
****признан иностранным агентом решением Минюста РФ.