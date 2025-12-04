Пенсия в 2026 году: какие изменения ждут россиян

Как изменится пенсия россиян в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

С 2026 года пенсионная система России вступает в новый этап своего развития. Произойдет определенная корректировка выплат, механизм индексации станет двухуровневым. Что ждет российских пенсионеров в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Два этапа индексации пенсии в 2026 году

С 2026 года пенсионная система в России вступает в новый этап — механизм индексации страховых пенсий будет пересмотрен и станет двухуровневым. Главная цель — обеспечить более предсказуемый рост доходов пожилых людей и одновременно лучше увязать выплаты с экономической динамикой страны, отмечает финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Новый порядок включает два последовательных этапа, каждый из которых отвечает за свою часть корректировки пенсионных выплат, объясняет она.

Первый этап начнется в феврале 2026 года, когда будет проведена базовая индексация, которая привязана к уровню инфляции за предыдущий 2025 год. Такая корректировка призвана компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность страховых пенсий.

«По сути, это продолжение уже привычной модели: государство компенсирует пенсионерам инфляционные потери, но теперь эта корректировка формально закрепляется как первый обязательный этап в году», — поясняет эксперт.

Второй этап запускается с апреля следующего года и носит дополнительный характер. Размер повторной индексации будет рассчитываться исходя из роста доходов Социального фонда России.

«Фактически в этот механизм заложена принципиально новая логика: если экономика растет, поступления фонда увеличиваются, и часть этих дополнительных средств перераспределяется в пользу пенсионеров. Такой подход делает систему более гибкой: пенсии будут учитывать не только инфляцию, но и реальные финансовые возможности фонда», — комментирует Волкова.

Зачем нужна двойная индексация пенсии в 2026 году

Реформа направлена на повышение эффективности социальной поддержки и более точное регулирование доходов пенсионеров. Несколько факторов указывают на то, что двойная индексация действительно связана с задачей улучшения уровня жизни, считает Волкова:

уже с 1 января 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%;

затем они были доведены до фактического уровня инфляции 2024 года, который составил 9,5%;

для работающих пенсионеров также будет применяться новый механизм индексации, что расширяет его социальный эффект.

«Важно также понимать, что изменение порядка индексации не существует в вакууме. Оно согласуется с другими инициативами, нацеленными на рост благосостояния населения. В частности, уже обозначена цель довести минимальный размер оплаты труда в стране до 35 тысяч рублей к 2030 году. Рост МРОТ напрямую влияет на будущие пенсионные права граждан, а значит — и на размер будущих пенсий. В долгосрочной перспективе это должно способствовать снижению уровня бедности и выравниванию социальной системы», — отметила финансовый эксперт.

Как изменятся страховые, социальные и военные пенсии в 2026 году

В 2026 году пенсии вырастут: повышение коснется как социальных выплат, так и страховых. Так, с января на 7,6% проиндексируют страховую пенсию как работающим, так и неработающим пенсионерам. Ожидается, что индексация превысит прогноз по инфляции. Однако если годовой процент увеличения цен окажется выше, то выплаты доиндексируют, поясняет генеральный директор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

В среднем пенсионное обеспечение увеличится почти на 2 000 рублей, а средняя выплата к концу 2026 года составит 27 117 рублей.

С апреля 2026 года поднимут социальные пенсии. Они выплачиваются пожилым гражданам без страхового стажа, инвалидам и при потере кормильца. Выплаты поднимут на 6,8% и их средний размер составит 16 тысяч рублей, говорит эксперт.

Также в 2026 году возрастет пенсия у военных пенсионеров: выплаты планируют поднять в октябре на 4%. Кроме того, увеличат денежное содержание действующим военным.

Из-за увеличения прожиточного минимума на 6,8% неработающие пенсионеры с низкими выплатами будут получать доплату до регионального прожиточного минимума — 16 288 рублей.

Пенсионерам после 80 лет или имеющим I группу инвалидности увеличат фиксированную часть страховой пенсии. С 2026 года ее размер составит 9 584 рубля. Но назначат прибавку только по одному основанию — либо возраст, либо инвалидность.

«Все изменения проведут автоматически, лично обращаться в Социальный фонд не придется. А рассчитать, какая именно выплата положена после индексации, можно на сайте Госуслуг с помощью калькулятора», — говорит Агаева.