Педофилия и отношения с миллиардером-извращенцем: как Трамп связан со скандалом вокруг «списка Эпштейна»

В материале РИАМО рассказываем о скандальном деле Эпштейна и о том, как с ним может быть связан Дональд Трамп.

Что такое «Список Эпштейна» и в чем обвиняли финансиста

Фото - © Джеффри Эпштейн/скриншот

«Список Эпштейна» — это документы из судебного дела 2015 года, возбужденного по заявлению жертвы Эпштейна Вирджинией Джуффре против его сообщницы Гислен Максвелл. В них упоминаются примерно 150 соратников Эпштейна, включая Билла Клинтона, Дональда Трампа, Майкла Джексона, Стивена Хокинга, Кэмерон Диаз, Анджелину Джоли и других. Естественно, все упомянутые в списке отрицали свой участие в преступлениях финансиста.

Расследование в отношении Джеффри Эпштейна началось в марте 2005 года, после сообщения семьи 14-летней девочки о том, что она подверглась сексуальному насилию в его особняке. Несколько несовершеннолетних девочек, многие из которых были старшеклассницами, позже рассказали полиции, что Эпштейн нанимал их для сексуального массажа. Через год финансисту было предъявлено обвинение по нескольким пунктам в незаконном половом сношении с несовершеннолетним.

После длительных разбирательств и попыток договориться в июле 2008 года Эпштейн признал себя виновным по предъявленным штатом Флорида обвинениям: одно обвинение в склонении к занятию проституцией и одно обвинение в склонении к занятию проституцией лиц, не достигших 18-летнего возраста. Он приговорен к 18 месяцам тюремного заключения.

После выхода из тюрьмы Джеффри Эпштейна ожидало еще несколько обвинений от женщин, считающих себя его жертвами. Одна из обвинительниц Эпштейна, Вирджиния Джуффре, в своих исках утверждает, что, начиная с 17-летнего возраста, Эпштейн и его подруга Гислен Максвелл организовывали сексуальные встречи с членами королевских семей, политиками, учеными, бизнесменами и другими богатыми и влиятельными мужчинами, включая британского принца Эндрю.

6 июля 2019 года Эпштейн был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а 10 августа он покончил с собой, не дождавшись приговора. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет за сексуальную эксплуатацию более 250 несовершеннолетних девочек в его домах в Нью-Йорке и Флориде, а также в других местах. 28 июня 2022 года его помощница Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения.

Как связан Трамп с Эпштейном

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Опубликовать материалы, касающиеся дела финансиста Джеффри Эпштейна, было одним из предвыборных обещаний Трампа. В феврале 2025 года генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала часть документов. По ее словам, часть из этих записей проливает свет на обширную сеть миллиардера.

Эта часть документов включает около 200 страниц. Там есть копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна, которые уже давно были доступны в многочисленных судебных делах, сильно отредактированную фотокопию адресной книги, предположительно составленную его давней подругой Гислен Максвелл, список массажисток (они по делу проходят как жертвы).

Среди известных имен в списке контактов Эпштейна, опубликованном Министерством юстиции, значатся фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, Майкл Джексон, актер Алек Болдуин, Этель Кеннеди — мать Роберта Ф. Кеннеди-младшего, бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, супермодель Наоми Кэмпбелл и рок-певица Кортни Лав. Также там есть: Боб Вайнштейн, брат Харви Вайнштейна; Дэвид Кох; покойный сенатор Тед Кеннеди; актер Рэйф Файнс; Керри Кеннеди; адвокат Алан Дершовиц; Джон Керри; актер Дастин Хоффман; бизнесмен Джон Хантсман; экс-супруга Дональда Трампа Ивана Трамп, их дочь Иванка Трамп. Самого Трампа в списке нет.

В январе 2024 года была опубликована часть записей Эпштейна, в котором были имена принца Эндрю, брата нынешнего короля Великобритании, экс-президента США Билла Клинтона и Дональда Трампа.

Что говорит Трамп об отношениях с Джеффри Эпштейном

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Сам Дональд Трамп, как и другие известные личности из «списка Эпштейна», отрицает свое участие в преступлениях миллиардера и утверждает, что не общался с Эпштейном в течение последних 15 лет до его смерти.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, но полностью все материалы мир так и не увидел. Илон Маск в июне обвинил Трампа в педофилии, заявив, что тот фигурирует в деле Эпштейна и поэтому материалы не публикуются. Кроме того, миллиардер опубликовал видеоролик 1992 года, на котором действующий президент США и Эпштейн общаются на мероприятии.

Сам глава Белого дома не раз говорил, что не видит причин такого большого интереса к «скучному делу Эпштейна», а на прошлой неделе Минюст и ФБР пришли к выводу, что у Эпштейна не было «списка клиентов» и что он покончил с собой.

16 июля Трамп заявил, что обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются «новой аферой демократов». Кроме того, он отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, «купились» на этот обман.

18 июля WSJ описала «непристойную» открытку на 50-летие Эпштейна, автором которой газета считает Трампа.

В материале утверждается, что открытку Трамп подарил финансисту в 2003 году. Этот вывод сделан из подписи: «Дональд». В описании открытки говорится, что она состояла из нескольких строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, похоже, нарисован от руки жирным маркером. В конце послания, как пишет WSJ, сказано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Трамп и его окружение причастность к открытке отрицают, а президент США сообщил, что намерен подать в суд The Wall Street Journal, News Corp. и Мердока за распространение клеветы и ложной информации.

Ну а Маск на этот раз встал на сторону Трампа и назвал эротический рисунок подделкой. Сам хозяин Белого дома призвал Минюст США опубликовать нераскрытые данные по делу Эпштейна.