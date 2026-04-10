Пасхальное перемирие-2026: на какие дни Путин приказал остановить боевые действия и что ответила Украина

Что известно о прекращении огня российской армией на главный христианский праздник в 2026 году и что было в предшествующие годы.

Россия объявила пасхальное перемирие в 2026 году: что сказано в сообщении Кремля

9 апреля в 22:00 пресс-служба Кремля распространила сообщение об одностороннем объявлении Россией перемирия на Пасху 2026 года.

«Решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — сказано в сообщении.

В Кремле добавили, что министру обороны Российской Федерации Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.

«Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — сообщалось на официальных ресурсах российского президента.

Как на объявление пасхального перемирия отреагировала Украина

После объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его страна готова действовать зеркально.

«Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», — написал украинский лидер в соцсетях.

В Киеве действительно предлагали прекращение огня на пасхальные праздники еще 30 марта. Любопытно, что это было сделано за неделю до католической Пасхи, которая в этом году выпала на 5 апреля. Россия на предложение никак не отреагировала, а уже после католического праздника выступила со своим заявлением, подчеркнув, что перемирие объявляется именно на православную Пасху.

Какова история пасхальных перемирий на Украине

О пасхальных перемириях стороны конфликта в Донбассе пытались договориться еще до начала СВО. К примеру, в 2019 году это сделать не удалось.

В год начала спецоперации к пасхальному перемирию призывали Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, однако тогда, в разгар боев за Мариуполь, оно так и не состоялось.

Полноценное пасхальное перемирие было впервые объявлено президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году. Оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Правда, через месяц после его завершения российский лидер заявлял, что перемирие не соблюдалось Украиной: по словам Путина, режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5 тысяч раз.