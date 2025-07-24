Оценка экспертов: как будет работать спорный закон о запрете на поиск экстремистских материалов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Ранее законопроект вызвал споры в нижней палате парламента — партия «Новые люди» заявляла, что не будет голосовать за него. Подробности о том, как будет работать спорный закон о запрете на поиск экстремистских материалов, читайте в материале РИАМО.

Что известно о принятом Госдумой законе

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Закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 22 июля. Принятый депутатами закон предполагает введение штрафов в размере 3-5 тысяч рублей за умышленный поиск в сети заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проконтролируют работу закона и вернутся к вопросу, если потребуется изменить нормы. Кроме того, депутаты приняли законы о введении штрафов за передачу другим лицам абонентских номеров и сведений для входа в личные аккаунты, а также штрафных санкций в размере до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN.

В ходе пленарного заседания приняли и закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством. Партия «Новые люди» во главе с депутатом Владиславом Даванковым заявляла, что проголосует против поправок о запрете поиска экстремистских материалов в сети. Даванков говорил, что законопроект «не должен быть принят».

«Он касается всех граждан. Вчера пытался рассказать сыну о сути закона, и мы пришли к тому, что он должен изучить 5,5 тысяч материалов, чтобы не совершить эту ошибку. На наш взгляд, это невозможно. Мы будем голосовать против» Владислав Даванков депутат Госдумы РФ

Почему принятый Госдумой закон стал предметом споров

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Поиск экстремистских материалов косвенно связан с подготовкой к соответствующей деятельности — такой логики придерживаются законодатели, говорит в беседе с РИАМО управляющий RTM Group Евгений Царев. Выявление тех, кто такими сведениями интересуется, и отработка круга их общения потенциально могут помочь в предотвращении, в том числе, террористических актов.

«При этом штраф — превентивная мера, как штраф за превышение скорости, если ДТП не произошло», — объясняет эксперт.

В то же время новый закон стал предметом споров среди экспертов, что объясняется сразу несколькими факторами. Как объясняет доктор права НИУ ВШЭ и адвокат Вячеслав Плахотнюк, новая статья 13.53 КоАП РФ об административных нарушениях, связанных с поиском заведомо экстремистских материалов в сети, появилась в Госдуме уже ко второму чтению, как поправка к законопроекту № 755710-8 от 30 октября 2024 года о штрафах за нарушение закона «О транспортно-экспедиционной деятельности», хотя она никак ни с транспортом, ни с экспедиторством не связана и в пояснительной записке не упомянута.

В то же время уровень образования не позволяет большинству граждан самостоятельно отличить экстремистский материал от неэкстремистского, объясняет Вячеслав Плахотнюк. Поэтому Минюст ведет Федеральный список экстремистских материалов, но не только эти материалы являются запретными к поиску.

«С принятием поправок в КоАП РФ все, что включено в Федеральный список или упомянуто в пункте 3 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности”, запрещается искать в сети» Вячеслав Плахотнюк доктор права НИУ ВШЭ и адвокат

В то же время пункт 3 статьи 1 указанного закона не дает закрытого перечня, а кроме трудов руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступлений, изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) указывает на общие признаки экстремистских материалов, наличие которых в каждом конкретном случае будет подлежать экспертной оценке, что серьезно удорожает процедуру привлечения к ответственности, подчеркивает Вячеслав Плахотнюк.

Как закон о поисковом запрете будет реализован на практике

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Состав административного правонарушения по статье 13.53 КоАП РФ является формальным, то есть не важно, получил пользователь фактический доступ к запрещенным материалам, или нет — ответственность наступит за сам факт поиска «нехорошего контента», если он будет доказан, говорит Вячеслав Плахотнюк.

«Сейчас у правоохранительных органов нет подробных разъяснений по вопросу поиска экстремистских материалов в сети. В общих чертах можно сказать, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально», — отмечает в беседе с РИАМО юрист Татьяна Самохвалова. Татьяна Самохвалова юрист

По словам эксперта, оценка каждого случая потребует всестороннего изучения и подтверждения с учетом всех обстоятельств. Понимание, как именно будет проходить администрирование, появится, скорее всего, после вступления закона в силу и разработки соответствующего порядка привлечения к ответственности, считает Татьяна Самохвалова.

В то же время, по мнению Евгения Царева, информацию о «запрещенном» поиске могут предоставлять операторы поисковых систем, в первую очередь «Яндекс», операторы связи, а также соцсети и ресурсы, на которых подобные материалы могут быть опубликованы. Помимо этого, выявление такого поиска наверняка будет осуществляться в рамках оперативных и следственных действий по сопутствующим правонарушениям.

«Хотя в статье 28.3 КоАП РФ и указаны надзорные органы, уполномоченные рассматривать те или иные правонарушения, конкретного указания, кто будет заниматься подобными случаями, пока нет. Окончательно это станет ясно только после официального запуска закона», — отмечает Татьяна Самохвалова.

С большой долей вероятности, случаями поиска экстремистского контента в сети будут наиболее активно заниматься Роскомнадзор и МВД, при этом возможна поддержка со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР), считает Евгений Царев.

Какие сложности могут возникнуть при реализации нового закона о поиске экстремистских материалов

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Пока по новому закону о запрете поиска экстремистских материалов не наработана практика, при его реализации теоретически возможны ошибки, говорит в беседе с РИАМО Евгений Царев. В частности, переход по прямой ссылке из чьего-то поста не может быть поводом для штрафа, а вот указание в поисковом запросе экстремистских терминов — вполне.

«К дополнительным сложностям применения новой статьи 13.53 КоАП РФ я бы отнес проблему привлечения к ответственности „за поиск” лиц, не достигших 14 лет, то есть не достигших возраста административной ответственности, а также проблему идентификации лица, непосредственно находившееся за клавиатурой в момент ввода запроса в поисковую систему», — отмечает Вячеслав Плахотнюк.

По словам специалиста, статья 13.53 КоАП РФ пока не предусматривает повышенной административной ответственности за повторный поиск в сети заведомо экстремистских материалов, равно как и УК РФ пока не содержит норм об уголовной ответственности для лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности по 13.53 КоАП РФ, по аналогии с ответственностью «иностранных агентов», но такого нельзя исключить в будущем.

Многие материалы из Федерального списка и контент в сети действительно сложны для восприятия и грамотной оценки, говорит Вячеслав Плахотнюк. Однако, чтобы противостоять деструктивному влиянию, должна быть легальная возможность их изучения, потому абсолютный запрет поиска чрезмерен — должны быть исключения для экспертов и исследователей, считает эксперт.