Отмена самозанятости? К чему приведут повышение НПД до 13% и введение социальных взносов

Как может быть пересмотрен налог для самозанятых уже в ближайшее время и к чему это приведет, читайте в материале РИАМО.

Выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова в Совете Федерации и заявления относительно необходимости пересмотра формата самозанятости вызвало волну обсуждений. Возник ряд вопросов: как изменится налоговая ставка, будет ли введен лимит «от одного клиента» и другие. На эти и другие вопросы РИАМО ответили эксперты.

Что такое налог для самозанятых и какие ставки действуют в 2025 году

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Напомним, что самозанятость — это специальный налоговый режим, действующий в России с 2019 года и позволяющий гражданину легально работать на себя без оформления статуса «индивидуальный предприниматель» (ИП). Официальное название — налог на профессиональный доход (НПД).

Налог платится только с фактического дохода и обязательных взносов не предполагает. Для самозанятого это означает, что если дохода нет, то налоги платить не нужно.

В настоящее время ставки налога зависят от того, кто является клиентом:

4% — при расчетах с физическими лицами;

6% — при расчетах с юридическими лицами и ИП.

Власти обещали не менять НПД до 2028 года, но в 2025 году из уст депутатов и чиновников стали звучать слова о необходимости пересмотра НПД и о подготовке к этому уже в 2026 году. К сожалению, речь идет не о дальнейших послаблениях для тех, кто работает на себя и исправно платит налоги, а об ужесточении режима НПД. Может измениться налоговая ставка, пересмотрен лимит доходов и прочее.

Отмена действующей налоговой ставки для самозанятых: новые параметры

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

«Прогнозировать изменение налоговой ставки сложно, этот момент непредсказуем. Есть предпосылки к увеличению НПД до стандартных 13% НДФЛ. Основанием считается глобальное изменение налоговой системы с 2025 года, а также предложение Минфина по увеличению НДС на 2%. Однако говорить об этом пока преждевременно», — считает директор по развитию направления HR-Tech сервиса WinWork (работа с самосазанятыми) Ума Аюбова.

Она напоминает, что одной из целей введения режима НПД был вывод микропредпринимателей из тени. Поэтому увеличение налога может вызвать обратный эффект. Кроме того, оно абсолютно точно приведет к росту цен на услуги исполнителей, так они будут компенсировать дополнительные расходы за счет итогового прайса, это может негативно сказаться на рынке, уверена эксперт.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян полагает, что концептуальные основы действующего сегодня налога на профессиональный доход сохранят. То есть это по-прежнему будет налог, ставки которого зависят от формат оказываемых услуг и тех клиентов, с которым осуществляются бизнес-отношения.

«Скорее всего ставки налога вырастут, но вряд ли очень значительно, если в сегодняшней модели — это 4 и 6% соответственно, то в новой модели они могут вырасти до 6-8% и 8,5-10% соответственно» Михаил Хачатурян Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве Р

Режим самозанятости: появятся ли социальные взносы с 1 января 2026 года

Фото - © Snezka / Фотобанк Лори

Налоговая ставка по самозанятым навряд ли поднимется до 2028 года, а вот социальные взносы появятся, считает старший преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Мария Антонова.

По-видимому, вопрос уже решенный, информация об этом была размещена еще в прошлом году на сайте Минтруда, который предложил ввести добровольное соцстрахование для самозанятых с 1 января 2026 года, напоминает она.

Самозанятые уже сейчас вправе добровольно уплачивать взносы, чтобы накапливать страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты для назначения страховой пенсии. Так, самозанятые смогут страховаться от временной нетрудоспособности, выбирая страховую сумму — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Страховые взносы составят 3,84% от суммы, что эквивалентно 1 344 или 1 920 рублей в месяц.

«Резонно предположить, что в новой концепции данный механизм получит обязательный статус, — говорит Хачатурян. — Но в данном случае такое решение выглядит излишним, так как статус самозанятого или предпринимателя гражданин должен принимать самостоятельно и осознано, а значит и забота об обеспечении себя в старости также является его собственной заботой и государство не должно навязывать ему конкретное решение, а лишь предоставить возможность, которой он или она вольны пользоваться или нет», — высказывает сове мнение эксперт.

Как изменится лимит доходов при учете статуса самозанятого

Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори

Сейчас лимит доходов, который позволяет пользоваться статусом самозанятости, — 2.4 млн рублей в год. Возникает вопрос: могут ли его снизить, заставляя более успешных самозанятых переходить в ИП или регистрировать ООО?

Лимит при НПД и сейчас не слишком большой, чтобы его корректировать в сторону уменьшения, то есть с большой долей вероятности можно сказать, что понижать его не будут считает Антонова. В противном случае может возникнуть отток существенной части самозанятых в серый сектор экономики, а не в сторону регистрации ИП или ООО, указывает эксперт.

Аюбова также не видит предпосылок для такого снижения и напоминает, что в феврале 2025 года в Торгово-промышленной палате РФ, наоборот, обсуждали увеличение лимита до 3,6 млн рублей в год.

Михаил Хачатурян высказывает другое мнение, обращая внимание, что сектор самозанятых растет достаточно значительными темпами, поэтому стимулирование дальнейшего развития бизнеса в виде перехода в раздача ИП или ООО выглядит логичным. Поэтому снижение лимита дохода для самозанятых вполне возможно, говорит он.

Режим НПД: могут ли ввести правило «лимита от одного клиента»

Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори

Возможно, для самозанятых будет также введено правило «лимита от одного клиента». Суть его заключается в том, что если большая часть доходов поступает от одной компании, то это автоматически приравнивается к трудовым отношениям со всеми вытекающими обязательствами.

Скорее всего в какой-то форме правило «лимита от одного клиента» будет задействовано, считает Хачатурян. Он рассматривает его не столько как ограничение, сколько инструмент профилактики ситуации, при которой в электронной коммерции работников переводят в разряд самозанятых, достигая экономии на социальных и иных выплатах.

«На самом деле, уже сейчас ФНС и другие контролирующие органы по системе мониторинга следят за таким маркером, как количество заказчиков у исполнителя и сумма выплат от него», — указывает Аюбова.

По мнению Антоновой, законодательно такой порядок не закрепят, поскольку при начале любого бизнеса сначала появляется один клиент/заказчик, и только при его дальнейшем развитии – их количество увеличивается.

«Но данный подход при контроле со стороны госорганов явно прослеживается: так, при вызове на вневедомственные комиссии со стороны СФР в 2025 году — факт наличия нескольких заказчиков у самозанятого являлся негласным критерием и обоснованным подтверждением ведения именно предпринимательской деятельности, а не скрытых трудовых отношений с одним работодателем», — отмечает эксперт.

Самозанятость отменят или пересмотрят: каковы последствия

Фото - © Фотобанк Лори

Очевидно, что рост налогов скажется на уровне издержек самозанятых, существует вероятность ухода некоторых участников с рынка. Неизбежен рост стоимости услуг самозанятых, считает Хачатурян.

Если говорить о существенной доли самозанятых, которые перешли на этот режим налогообложения из серого сектора экономики, то есть это физические лица до этого не платившее налоги вообще (репетиторы, работающие только на себя, кулинары, изготавливающие торты, реализующие их через свои соцсети, водители такси и прочие участники микро и малого бизнеса), то несущественное увеличение ставок по НПД не должно привести к их оттоку с официального рынка, высказывает свое мнение Антонова. Поскольку после регистрации самозанятых для них открылись новые возможности, например, прокредитовать свою деятельность.