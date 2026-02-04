Отключение света, школы на дистанте, концерт Кипелова в темноте: что известно о блэкауте в Белгороде

В материале РИАМО рассказываем о ситуации в Белгороде после массированной атаки ВСУ вечером 3 февраля.

Массированная атака на Белгород 3 февраля и отключение электричества

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вечером 3 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет, на объектах инфраструктуры зафиксированы серьезные повреждения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что аварийные бригады тепловиков, энергетиков, водоканала работали всю ночь. Он предупредил, что в течение дня в ходе восстановительных работ могут быть аварийные отключения.

«Прошу тоже с пониманием отнестись к этому моменту и внимательно относиться к тем объявлениям, которые будут исходить от официальных лиц правительства области, губернатора, глав муниципальных образований — размещать информацию будем только на своих официальных ресурсах», — написал губернатор.

По данным телеграм-канала «Пепел», под обстрел попали две ключевые электроподстанции в районе Белгорода: «Фрунзенская» в районе села Драгунское Белгородского округа и «Белгород» в районе улицы Сторожевая в Белгороде. После удара как минимум в девяти муниципалитетах Белгородской области частично или полностью пропал свет.

Как работают школы и больницы в Белгородской области в условиях мороза и блэкаута

Фото - © Медиасток.рф

В Белгородской области сейчас еще и мороз — температура опускается до минус 25 градусов. В части населенных пунктов 4 февраля школьники и студенты колледжей и техникумов переведены на дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп.

В самом Белгороде школы и детские сады работают в очном режиме. Но дети могут остаться дома по желанию родителей. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе продолжаются восстановительные работы, которые шли всю ночь. Идут переподключения, поэтому могут быть временные отключения электроэнергии. Отопление и водоснабжение запущены, но возможны точечные проблемы.

«В детском саду № 23 электроснабжение восстановили к утру, поэтому родителям предложили оставить детей дома, у кого такой возможности не было — распределили по другим образовательным учреждениям. В школе № 19 дистанционное обучение по техническим причинам: вчера днем произошел прорыв на сетях водоснабжения. Работы продолжаются», — написал мэр.

Он добавил, что больницы, поликлиники, объекты культуры, спорта, дополнительного образования города работают в штатном режиме.

Концерт Кипелова и сильные морозы: как Белгородская область пережила удар ВСУ 3 февраля

Фото - © WikiDQ. Собственная работа/Wikipedia.org

Сами жители Белгородской области говорят, что свет отключали на несколько часов, но на сегодняшний день уже все восстановлено.

«Вчера света не было 4 часа. И воды, и отопления в больших домах. Сейчас все запустили. Школы и сады на дистанте, потому что еще не прогрелись. Но у нас вообще морозы, поэтому мой ребенок не ходит в школу уже несколько дней», — рассказывает жительница города Строитель.

Она добавляет, что было тревожно, когда отключились электричество и Интернет, не было совсем никакой связи и не было понимания, что вообще происходит. Но в целом все спокойно, никакой паники, в частных домах проще справляться с отсутствием электричества.

Губернатор Гладков утром сообщил, что при устранении последствий «есть небольшие замечания».

«Но достаточно большая у нас была подготовка, поэтому в целом в крайне сложный период времени — минусовая температура с сильными морозами, с учетом больших повреждений — наши энергетики стараются как можно быстрее выправить ситуацию», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В течение дня губернатор обещает лично проверить ход восстановительных работ.

В Минэкономразвития Белгородской области отметили, что на сегодняшний день запасы топлива составляют от 5 до 10 дней, в зависимости от его вида. В приграничных муниципалитетах такая же ситуация, запас от 5 до 7 дней. Поставки топлива в регион осуществляются по графику.

В момент ракетного удара в Белгороде шел концерт группы «Кипелов». В зале, где шло выступление, тоже пропало электричество, но музыканты продолжили концерт в темноте. Им подпевали зрители, помогали фонариками телефонов, музыканты играли на акустических гитарах — получился настоящий квартирник для почти тысячи зрителей. Белгородцы поблагодарили музыкантов за смелость и поддержку, хотя сами артисты уверены, что не сделали ничего необычного и доиграли, как могли.

Удары по Белгородской области за последние сутки

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По информации губернатора, за последние сутки по Белгороду совершен ракетный обстрел с применением 12 боеприпасов и атака 3 беспилотников, два из которых сбили. Повреждены объекты энергетики, 2 частных дома и коммерческий объект.

В Белгородском округе по населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и произведены атаки 18 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. Над Борисовским округом сбиты 9 беспилотников. Над Валуйским округом сбиты и подавлены 7 беспилотников. В Волоконовском округе населенные пункты атакованы 8 беспилотниками, 6 из которых подавлены и сбиты, в Грайворонском округе выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и произведены атаки 24 беспилотников. Над Губкинским округом системой ПВО сбит беспилотник, над Корочанским округом сбиты 3 беспилотника самолетного типа, в Краснояружском округе нанесены удары 26 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В Яковлевском округе по поселку выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. Кроме того, над округом сбиты 2 беспилотника самолетного типа.

Большая часть беспилотников была сбита. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили, коммерческие объекты, линии электропередач, был ранен боец «Орлана» и женщина, они отпущены на амбулаторное лечение.