Отключение интернета в России с 1 марта 2026 года: возможно ли это и почему об этом говорят

Какие изменения в законодательстве о контроле за интернетом вступят в силу весной, читайте в материале РИАМО.

Почему могут отключать интернет в России с 1 марта 2026 года

Фото - © сгенерировано ИИ

Разговоры о возможности отключения интернета в России с 1 марта 2026 года начались в конце осени 2025-го и были вызваны принятием постановления Правительства РФ от 27 октября 2025 года №1667 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования». Данный акт вступает в силу 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года.

В принятых Правилах перечислены виды угроз «устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети "Интернет" и сети связи общего пользования». Всего таких видов угроз в документе 17. Среди них, к примеру, «угрозы предоставления доступа к информации или информационным ресурсам в сети "Интернет", доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В статье 12 Правил перечислены меры по устранению вышеуказанных угроз. Пункта о возможности отключения интернета среди них нет (слово «отключение» в тексте документа вообще не встречается). Данные меры включают в себя:

организационно-технические мероприятия по восстановлению работоспособности сети связи общего пользования;

изменение маршрутов сообщений электросвязи;

обеспечение резервирования линий связи и каналов связи в сети связи общего пользования;

изменение конфигурации средств связи в сети связи общего пользования;

применение средств защиты информации в сети связи общего пользования;

оповещение лиц, участвующих в централизованном управлении, и пользователей сети связи общего пользования о наличии угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования и принимаемых мерах противодействия;

мероприятия по предупреждению возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования, в том числе в соответствии с разработанными моделями таких угроз.

Зачем нужны Правила управления сетями, принятые в октябре 2025 года

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Как подтвердил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в комментарии BFM, шумиха о возможных блокировках интернета, поднявшаяся в связи с принятием Правил в октябре 2025 года, к самому документу отношения не имеет.

«Документ регламентирует отношения между операторами по большому счету и силовиками, ну, например, Роскомнадзором» Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики

По его словам, за время эксплуатации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, программно-аппаратный комплекс, который операторы связи обязаны с 2019 года устанавливать в соответствии с федеральным законом «О связи») возник огромный пласт проблем, которые необходимо урегулировать.

«Ну, например, что происходит, когда ломается оборудование у Роскомнадзора, каким образом должен идти трафик? Так как сейчас не регламентировано, операторы страдают, потому что к ним предъявляют претензии», – рассказал эксперт.

В новых Правилах указаны три случая, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через ТСПУ:

нарушение функционирования ТСПУ, при котором прекращается пропуск трафика через ТСПУ, при условии соблюдения требований к эксплуатации ТСПУ;

нарушение функционирования ТСПУ, при котором параметры пропуска трафика через ТСПУ не соответствуют параметрам, указанным в проектной документации на установку и функционирование ТСПУ, при условии соблюдения требований к эксплуатации ТСПУ;

выявление информации или информационных ресурсов, доступ к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит ограничению, но ограничивается.

Как пояснил Клименко, с принятием постановления Правительства нормы по блокировке конкретных сайтов не поменялись. При этом эксперт рассказал, что теоретически можно оставить в доступе только доменную зону .ru, запретив российским пользователям вообще «ходить во весь внешний интернет».

«Но каждый раз вопрос возникает, и каждый раз я отвечаю, что технически это возможно. А практически, ну, слушайте, ну это как – можем мы выиграть чемпионат мира по футболу? Теоретически да, практически нет», – уверен эксперт.