Отдых у воды: как готовят пляжи Москвы и Подмосковья к купальному сезону 2025

В материале РИАМО читайте о том, как готовят пляжи к летнему сезону и кто обеспечивает безопасный и комфортный отдых у воды.

Правильные пляжи: где можно и где нельзя купаться в Москве и Подмосковье

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В этом году синоптики обещают очень жаркое лето, а значит, и пляжи в Московском регионе будут популярными местами отдыха.

Подготовку к пляжному сезону начинают гораздо раньше лета. Так, сначала пляжи обследуют водолазы. Спасатели уже в апреле приступают к осмотру береговой линии и проверке дна. Основная задача — обнаружить и извлечь накопившийся за осенне-зимний период мусор и травмоопасные предметы.

Все пляжи, где официально разрешено купание, оборудованы кабинками для переодевания, душевыми, лежаками, там есть спасатели, и можно быть уверенным в качестве воды. На таких официальных пляжах отдых всегда спокойнее с точки зрения безопасности. Песок тут чистый, есть специальные площадки для мусора. Разрешенные пляжи оборудованы табличками «Купаться разрешено».

Посмотреть актуальный список разрешенных для купания пляжей можно на сайте мэра Москвы и на сайте министерства благоустройства Московской области. В этом году списка разрешенных для купания пляжей еще нет. В прошлом году в Москве можно было купаться на пляжах в Тропарево (ЮЗАО), на Большом городском пруду и Черном озере в Зеленограде и на Белом озере в ВАО. В Московской области можно было купаться в 88 водоемах.

Кроме того, в московском регионе оборудованы набережные и места для отдыха, где можно принимать солнечные ванны и проводить время у воды, не купаясь в водоеме. Таких мест много в парках Москвы и Московской области. Там можно устраивать пикники без разведения огня, заниматься пляжными видами спорта, проводить время с семьей и друзьями, не уезжая из города.

Сезонные маршруты до пляжей Москвы

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В мае в Москве возобновлена работа сезонных маршрутов городского транспорта № 390, 400а и 400в.

Автобусы маршрута № 390 будут следовать от станции метро «Полежаевская» до пляжа № 3 в зоне отдыха «Серебряный бор». Интервал их движения составит 10–20 минут. В Зеленограде также возобновят работу сезонные маршруты № 400а и 400в, автобусы которых будут курсировать до деревень Полежайки и Соколово.

Как проверяют пляжи в Москве и Подмосковье в 2025 году

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Водолазы несколько раз обследуют дно водоемов, чтобы обеспечить безопасность купания. Например, в Москве дно пляжей, отведенных для купания, обследует команда из четырех человек — работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска. Иногда в работах задействуют телеуправляемые аппараты или локаторы. Они нужны при обследовании больших зон и проверке слишком узких для водолазов участков.

Водолазы убирают все лишнее, собирают мусор. Обследуют водоемы не только перед началом сезона, но и в течение летнего отдыха. Именно поэтому безопаснее купаться на официально разрешенных пляжах и там, где за состоянием воды, дна и прибрежной зоны следят.

В Подмосковье спасатели обследовали дно реки Сестры в парке Сестрорецкий в Клину, проверили водоем в парке Толстого в Химках. Готовят к летнему отдыху пляжи Белопесоцкого котлована в Ступино, пляжи в Дубне, Мытищах и других муниципалитетах.

Как проверяют качество воды в Роспотребнадзоре

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Кроме того, за качеством воды в водоемах Москвы и Подмосковья в течение купального сезона следит Роспотребназдор. Если состояние воды ухудшается, купание в водоеме запрещают до того момента, пока санитарно-эпидемиологическая обстановка не улучшится.

Специалисты проверяют воду на наличие вирусов, паразитов, патогенных микроорганизмов и химического загрязнения. Отобранные пробы отправляют в лабораторию, где проводят десятки исследований. По результатам этой работы и определяется список безопасных пляжей и зон отдыха для горожан. Такой контроль проводится регулярно в течение всего сезона и непосредственно перед ним.

Уточнить, открыта или закрыта зона отдыха, можно по телефону горячей линии Роспотребнадзора по Москве: +7 (495) 539-36-96 или по информационной линии ведомства в Московской области: 8-800-100-50-14.

Когда начнется купальный сезон-2025 в Московском регионе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По словам синоптиков, купальный сезон начнется не раньше второй декады июня. Несмотря на значительное потепление и настоящую летнюю погоду, вода прогреется не сразу и придется немного подождать.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале опроверг слухи об аномально жарком лете и сообщил, что «Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1-2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10-20%. Лето в средней полосе России будет хорошее!».