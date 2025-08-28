От бензина до корзины: как рост цен на топливо в России влияет на стоимость продуктов в магазине

О том, как рост стоимости топлива влияет на логистику и конечную цену продукции, которая доставляется потребителю в магазины, читайте в материале РИАМО.

Доля топлива в себестоимости товара на полке в магазине является важным показателем, который напрямую влияет на конечную цену для потребителя и формируется под воздействием множества факторов — от стоимости горючего и особенностей логистики до структуры цепочки поставок и типа товара. Как удорожание топлива влияет на стоимость различной продукции и какие ее виды дорожают сильнее всего, читайте в материале РИАМО.

Экономить на топливе можно будет за счет беспилотных грузовиков

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Затраты на топливо составляют примерно 30% в себестоимости перевозки товаров, что делает этот компонент одним из ключевых расходов наряду с лизинговыми платежами и зарплатами сотрудников, отмечает генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. При этом доля топлива в общей себестоимости товара уже с учетом всех этапов доставки и «последней мили» составляет порядка 1%, а логистики в целом — 2–5%.

«Если условно тариф на перевозку равен 100 рублям за километр, где 30 рублей — стоимость топлива, то при росте цены на горючее на 10% себестоимость перевозки увеличивается приблизительно на 3%» Дмитрий Иевлев генеральный директор компании «Авто-ПЭК»

По его словам, для ограничения таких колебаний компании применяют различные меры оптимизации — сокращают холостые пробеги за счет маршрутов с несколькими точками загрузки и выгрузки, контролируют расход топлива через специализированные системы, продумывают закупки горючего оптом и развивают сеть собственных АЗС в ключевых городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

«Важным фактором, особенно в холодное время года, становится сезонный рост потребления топлива примерно на 10% ввиду необходимости обогрева кабин водителей и снижения эффективности техники», — отмечает Иевлев.

Перспективным направлением для снижения затрат в будущем эксперты называют развитие беспилотных грузовиков, позволяющих экономить горючее за счет отсутствия необходимости обогрева и иных условий для водителей.

Транспортная составляющая — это от 5% до 15% себестоимости продукции

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Доля топлива в конечной стоимости товаров варьируется в зависимости от категории товара, региона и способа доставки, говорит коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Для локальных продуктов транспортные расходы, а вместе с ними и затраты на топливо, оказываются ниже, чем для импортной продукции с длинными логистическими цепочками.

«Транспортная составляющая может составлять от 5% до 15% себестоимости, а доля топлива — примерно половину транспортных расходов, то есть около 2–7% от общей цены товара. Особенно высоки затраты на топливо для скоропортящихся продуктов и импортируемых товаров, где срочность и сложность доставки существенно увеличивают долю логистики в цене. Кроме того, топливо используется не только во время транспортировки, но и на стадии производства, например, в сельском хозяйстве для работы техники, что также отражается на себестоимости», — объясняет эксперт.

Что происходит с рынком транспортных услуг в России

Фото - © Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори

В последние несколько лет рынок транспортных услуг в России претерпевает значительные изменения. С 2023 по 2025 годы наблюдался ощутимый рост затрат на логистику, связанный с дефицитом квалифицированных водителей, ростом зарплат (приблизительно на 15% за 2023–2024 годы), увеличением стоимости топлива и автотехники, а также ужесточением утилизационного сбора.

В 2023 году грузоперевозки подорожали в среднем на 50%, а в 2024 рост затрат продолжился, хоть и замедленными темпами. К 2025 году ставки на перевозки стабилизировались на уровне примерно 1800–1850 рублей за рейс — ниже пиков 2023 года, но выше значений 2022 года. При этом общий уровень себестоимости логистики продолжает расти на 7–10% ежегодно, что связано с инфляцией, удорожанием топлива и ростом лизинговых платежей.

В зависимости от категории товаров, доля логистики в конечной цене может колебаться от 3–5% у животноводческой продукции до 12–15% для растительных продуктов, таких как овощи, фрукты и хлеб. Рост стоимости транспортных услуг на 30%, например, способен повысить цену молока на 1-2%, а при участии в сложных многоэтапных цепочках — и выше. В других сегментах, например, электронике и одежде, доля логистики варьируется в зависимости от специфики поставок, но логистика остается важным фактором себестоимости.

Почему дорожает логистика: операционные расходы и платные дороги

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Основные причины удорожания логистики включают гигантскую нехватку водителей, что ведет к росту их зарплат и тарифов перевозчиков; повышение цен на топливо и рост утилизационного сбора, который с осени 2024 года увеличился на 70–85% и подлежит ежегодной индексации; устаревание автопарка и дорогостоящую замену техники; а также усиливающее влияние высокой ключевой ставки Банка России, которая осложняет обращение кредитов и увеличивает стоимость лизинга. К этому добавляются повышающиеся операционные расходы, включая техобслуживание, платные дороги и сборы типа «Платон», которые ежегодно растут на 5–10%.

Несмотря на эти вызовы, рынок в 2025 году начинает переходить к более стабильному развитию с акцентом на цифровизацию и повышение операционной эффективности. Компании активно ищут пути сокращения затрат — внедрение альтернативных видов топлива, таких как метан и сжиженный газ, оптимизация маршрутов, а также автоматизация процессов логистики и управления.

На фоне роста онлайн-торговли требования к логистике становятся все более сложными, что стимулирует развитие новых технологичных решений, способствующих снижению издержек.