Освобождение Курской области: как завершилось и чем России помогла Северная Корея

О том, как российская армия выбила украинских военных из Курской области, читайте в материале РИАМО.

26 апреля 2025 года, спустя более чем девять месяцев с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, командование ВС РФ объявило о полном освобождении российского региона. При этом впервые на официальном уровне было заявлено об участии в боях на стороне России военных из КНДР.

Что сказал Герасимов в докладе Путину 26 апреля

Об освобождении Курской области

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Выступая перед президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным по видеосвязи 26 апреля, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов объявил об освобождении от украинских подразделений последнего населенного пункта Курской области – села Горналь.

«Таким образом... планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились» Валерий Герасимов начальник Генерального штаба ВС РФ

Герасимов сообщил, что наиболее активная фаза операции по освобождению Курской области началась 6 марта, и упомянул о прорыве в тыл противника «подземного десанта» по трубе газотранспортной системы, после чего оборона ВСУ обрушилась и начался хаотичный отход украинских подразделений.

«Общие потери формирований вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин», – доложил о потерях противника начальник Генштаба.

Герасимов также сообщил, что в соответствии с указаниями Путина продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. В ходе этой операции освобождено четыре населенных пункта, а общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров.

Об участии Северной Кореи

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Кроме того, начальник российского Генштаба впервые сообщил о роли военных из Северной Кореи в освобождении Курской области от ВСУ.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», – сообщил Герасимов.

Выслушав доклад начальника Генштаба, Владимир Путин перечислил все подразделения российской армии, отличившиеся при освобождении Курской области, и поздравил их личный состав.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники, сил ВСУ – а это штурмовые подразделения, спецназ, – безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», – выразил уверенность президент.

По словам Путина, «полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима».

Что известно об участии северокорейских военных в освобождении Курской области

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Спустя два дня после доклада Герасимова отдельное заявление об участии военных КНДР в освобождении Курской области сделал Владимир Путин. В нем он, в частности, сообщил, что подразделения Корейской Народной Армии помогали ВС РФ «в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года».

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил президент РФ.

Он также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Вскоре после официального признания помощи ВС РФ со стороны КНДР в российской прессе и блогосфере стали появляться материалы об этом.

Так, военкор Александр Коц в материале для «КП» рассказал, что корейские военные начали прибывать в Россию вскоре после подписания договора между странами в июне 2024 года. Сначала они проходили обучение на полигонах, где знакомились с современной тактикой боевых действий и управлением дронами, а затем были направлены в Курскую область. Там их держали в третьей линии, затем во второй, а потом попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах.

«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. Особенно - их подразделения Сил специальных операций» Александр Коц Военный корреспондент

По словам военкора, дальневосточные союзники России внесли большой вклад и в освобождение Кореневского района, и в боях под Старой и Новой Сорочинами, и в прорыве на Куриловку.

«У них было строгое правило — не попадать в плен живым. И не сдаваться добровольно. К чему их, к слову, пытался склонить противник, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР, на которых иероглифами был выведен текст: “Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи. Положите желтый флаг перед собой, поднимите руки и громко крикните “Свобода!”. Медленно идите навстречу украинским солдатам и выполняйте их требования”. Ни один корейский солдат не нарушил ни своей присяги, ни союзнических обязательств», – написал Коц.

В чем смысл заявления о помощи России со стороны КНДР

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Многие российские аналитики задались вопросом, почему об участии корейских военных в боях на Курщине было объявлено только сейчас.

«В случае киевского режима это предупреждение на будущее. Если он попытается еще раз зайти на территорию коренной России, то северокорейские солдаты вновь придут на помощь. А воюют они знатно. Даже видавшие виды наши ветераны в разговорах восхищались их героизмом и упорством», – полагает военный блогер Юрий Подоляка, который также признал, что «без помощи КНДР бои на Курщине закончились бы еще нескоро».

Бывший украинский политик Олег Царев обратил внимание на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в случае необходимости Россия также окажет военную помощь КНДР в соответствии с договором между странами.

«Говорят одно, но подразумевают другое, так часто бывает в политике. На самом деле, речь может идти о том, что если потребуется, Россия привлечет войска КНДР не для возврата старых территорий, а для установления контроля над регионами, вошедшими в состав России. 200-300 тысяч корейских спецназовцев способны кардинально изменить расстановку сил на поле боя», – считает Царев.

По мнению политика, это заявление не случайно прозвучало в разгар переговоров с США об урегулировании украинского конфликта, став еще одним аргументом для подкрепления российской позиции.