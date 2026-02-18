Остановка системы: чем обернется блокировка Telegram для бизнеса и для кошелька россиян

Разговоры о возможной блокировке Telegram в России с той или иной даты (например, вчера прозвучала — 1 апреля 2026 года) снова нагнетают атмосферу. Для миллионов пользователей это вопрос удобства коммуникаций и поиска информации, но для десятков тысяч компаний — вопрос выживания бизнеса. Мессенджер Павла Дурова давно перестал быть просто чатом: он превратился в главную операционную систему для малого и среднего бизнеса, в площадку номер один для инфлюенс-маркетинга и в полноценную среду для совершения покупок. РИАМО собрало мнения экспертов рынка, чтобы понять, к чему приведет блокировка, какие потери понесут предприниматели и почему история с «импортозамещением» мессенджеров может обернуться крупнейшим кризисом для экономики коммуникаций со времен ухода Instagram* и Facebook*.

Как Telegram стал главным инструментом бизнеса

Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори

CEO платформы по работе с блогерами Influencio Вадим Бордиян бьет тревогу: последствия блокировки ударят не только по рекламе, а по самим бизнес-процессам.

«Для малого и среднего бизнеса Telegram давно стал операционной системой коммуникаций. Это поддержка клиентов, оформление заказов, запись на услуги, статусы доставки, напоминания, уведомления». Вадим Бордиян CEO платформы по работе с блогерами Influencio

Если этот канал рухнет, предприниматели будут вынуждены откатиться в технологическое прошлое, переходя на SMS и другие примитивные механики. Но SMS-рассылки сегодня — это роскошь.

«У операторов появляются пакетные модели и тарифы, где промо-SMS в отдельных сценариях стоят десятки рублей за сообщение. Для малого бизнеса это означает резкий рост издержек и неизбежное падение конверсии», — предупреждает Бордиян.

Клиенты привыкли к удобству и вовлечению в переписке, и заменить это скучными уведомлениями по SMS просто невозможно.

По его словам, за последние годы Telegram оброс огромной инфраструктурой, которую нельзя перенести «в один клик»: боты, мини-приложения, интеграции с CRM и платежными системами. Согласно данным АРИР, в России зарегистрировано свыше 1,2 млн телеграм-каналов. Это целая вселенная, и если ее отключат, бизнесу придется делать повторные многомиллионные инвестиции в новые разработки, чтобы просто снизить риск зависимости от платформы, на которую они уже однажды потратились.

40 миллиардов вложено в рекламу в Telegram

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

Коммерческий директор CloudBuying Кирилл Кудрявцев оперирует цифрами, которые заставят задуматься даже далеких от рекламы людей.

«Объем белого рекламного рынка Telegram в 2025 году составлял около 40 млрд рублей, что сопоставимо с бюджетами крупных федеральных медиа», — констатирует он. И речь идет только о «белой» части.

В случае полного запрета на рекламу через мессенджер этот рынок просто обнулится. Под удар попадут не только блогеры, но и агентства, реселлеры TgAds и площадки автоматизированных закупок. Кудрявцев отмечает, что рынок Telegram был в фазе активного роста: в 2025-м цены на интеграции выросли более чем на 30%. Любое ухудшение доступности платформы — это снижение охватов и эффективности, пересборка медиамикса и падение оборотов у огромного числа игроков.

Однако эксперт призывает не паниковать раньше времени: «Опыт с блокировкой других соцсетей показывает: пользователи, привыкшие к Telegram, останутся на платформе, даже если для доступа к ней придется наловчиться. А это значит, что площадка все еще будет коммерчески выгодной». Главное, по его мнению, не бежать с площадки, а действовать согласно стратегии и реагировать только на официальные заявления, а не на слухи.

Стоимость одной блокировки в Телеге: считаем убытки бизнеса по воронке

Фото - © Екатерина Якименко / Фотобанк Лори

Директор по SMM & ORM агентства PR Partner Дамир Фейзуллов предлагает взглянуть на ситуацию через призму конкретных цифр и воронки продаж.

«В типичной структуре обращений бизнеса доля входящих лидов из Telegram составляет от 30 до 60%. При отключении канала первые две недели обернутся потерей 20–50% обращений», — приводит данные эксперт.

Фейзуллов моделирует ситуацию: возьмем условную компанию, которая получает 1000 лидов в месяц. 400 из них приходят из Telegram. При конверсии в продажу 10% и средней прибыли 10 000 рублей с продажи, Telegram ежемесячно приносит 400 000 рублей чистой прибыли.

«В случае блокировки и потери хотя бы половины этих лидов в первый месяц убыток составит около 200 000 рублей только по одному каналу. Для бизнеса с более высокой долей аудитории или с более высоким средним чеком эти потери будут расти пропорционально», — резюмирует он.

«В случае блокировки и потери хотя бы половины этих лидов в первый месяц убыток составит около 200 000 рублей только по одному каналу. Для бизнеса с более высокой долей аудитории или с более высоким средним чеком эти потери будут расти пропорционально» Дамир Фейзуллов Директор по SMM & ORM агентства PR Partner

В зоне особого риска — компании, выстроившие автоворонки в ботах, и сервисный бизнес (косметология, медицина), где Telegram служит ключевым инструментом для записи. Даже предусмотрительные компании, которые начнут развивать альтернативы, столкнутся с оттоком из-за инерции пользователей и отсутствия привычного удобного интерфейса.

Инфлюенсеры теряют 30 миллиардов: рынок на паузе

Фото - © Иван Карпов / Фотобанк Лори

Директор по маркетингу компании WOWBLOGGER Анна Наумова специализируется на инфлюенс-маркетинге, и ее прогнозы выглядят весьма тревожно для блогерского цеха.

«На сегодняшний день доля расходов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг на платформе Telegram достигает до 70%», — констатирует она.

Объем рынка инфлюенс-маркетинга в России по итогам 2025 года уже достиг 55 млрд рублей, и с учетом роста в 12–15% он мог бы прибавить еще около 10 млрд. Но слово «мог бы» здесь ключевое.

«Если мы говорим о полном запрете Telegram c 1 апреля, то таким прогнозам точно не суждено сбыться», — отмечает Наумова.

По ее расчетам, уже в первом квартале маркетологи начнут корректировать медиапланы в сторону снижения. Telegram потеряет не менее 50% предполагаемых расходов на данный канал, а это более 30 млрд рублей. Рынок, который рос двузначными темпами, не просто останавливается — он схлопывается, оставляя блогеров и агентства у разбитого корыта без понятных альтернатив для инвестирования бюджетов.

Политэкономия блокировок: кто выиграет от исхода бизнеса

Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори

Ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин смотрит на ситуацию шире — с точки зрения макроэкономики и государственного регулирования. Его вердикт неутешителен: регуляторная политика последних лет часто строится по сценарию вытеснения рыночных лидеров под благовидными предлогами.

«Блокировка популярного мессенджера, который от средства общения давно перешел в категорию неотъемлемой части экосистемы комфортной жизни современного человека, приведет к аналогичным последствиям. Большая часть аудитории послушно перейдет, куда требуют, и будут платить, а бизнес перестроит коммуникации с клиентами с учетом существующих реалий», — считает Гатауллин.

По его мнению, конкретные расчеты стоимости очередной принудительной «цифровой трансформации» будут зависеть от целей бизнеса, но итог предопределен: в выигрыше окажутся только крупные игроки, аффилированные с госструктурами.

«Для МСП это очередные проблемы, убытки, упущенные возможности и безвозвратно утерянные инвестиции», — резюмирует представитель РАН.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ