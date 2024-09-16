OHUI: что за новый бренд косметики появится в России и чем он может заинтересовать россиян

В материале РИАМО рассматриваем OHUI – новый для отечественного рынка бренд корейской косметики, а также рассказываем, как он связан с корпорацией LG, которая ушла с рынка два года назад.

Кто владелец бренда OHUI

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Во второй декаде сентября 2024 года подразделение корпорация LG – Household & Healthcare – подало заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки OHUI для продажи косметики бренда на российском рынке. Для российского потребителя эта новость стала своего рода открытием: большинство из нас знает LG как производителя стиральных машин, холодильников и телевизоров.

Почему производители электроники «начали» продавать косметику

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История компании LG началась в 1947 году, когда в Южной Корее была создана компания Lak Hui Chemical. Компания начала производить зубную пасту и кремы для лица под брендом Lucky. По мере роста продаж компания интенсивно расширяла сферу деятельности – кроме товаров для красоты и здоровья, разрабатывала различные пластмассы, затем начала создавать электронные компоненты.

Для производства электроники в 1958 году была создана компания GoldStar, и на корейский, а затем и на мировой рынок под этой маркой начали выходить высокотехнологичные на тот момент продукты: радиоприемники, холодильники, телевизоры, телефонные аппараты и стиральные машины. Далее добавились магнитофоны, видеомагнитофоны и микроволновки.

В 1995 году компания GoldStar слилась с Lak Hui Chemical Industrial Corp и превратилась в LG (Lucky GoldStar). В нашей стране концерн LG практически всегда ассоциировался с электроникой. Однако подразделение химической направленности (оно называется «Household & Healthcare», что можно перевести как «Домашнее хозяйство и забота о здоровье») продолжало работать и создавать косметические продукты. Правда, бренд OHUI знали в основном лишь корейские потребители.

Что представляет из себя косметика OHUI

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Как сообщает официальный сайт бренда, компания OHUI начала клинические исследования кожи в 1997 году. За это время она 60 000 раз проводила индивидуальные генетические анализы кожи, вела долгосрочные исследования изменений кожи с течением времени и внедряла технологии для борьбы со старением. В числе экспертов по разработке косметики называются доктора наук и технологий из Научно-исследовательского института домашнего хозяйства и здравоохранения.

Для того, чтобы подобрать подходящий продукт, пользователям сайта предлагается выбрать «свое» старение из двух вариантов: «пятна и сухое старение», «морщины и старение жизненной силы». Кстати, кроме OHUI («косметика, основанная на изучении технология стволовых клеток»), LG производит еще три марки товаров для здоровья: WHOO (традиционная корейская фитотерапия), Su:m (технология натуральной ферментации) и belif (лечебные травы).

Почему LG возвращается в Россию

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Корейская корпорация LG Electronics Inc в марте 2022 года прекратила поставки электроники и бытовой техники на российский рынок из-за СВО. До этого товары этой марки продавались по всей стране и были довольно популярны. У LG Electronics функционировал собственный завод в Рузском районе Московской области. «ООО «ЛГ Электроникс Рус» владело земельным участком площадью 102 тыс. кв. м. В декабре 2023 года завод LG арендовал DNS для сборки электроники и бытовой техники.

Некоторые эксперты считают, что OHUI хочет занять долю российского рынка на волне интереса к корейской косметике. Продукцию бренда OHUI уже сейчас можно купить на маркетплейсах. Регистрация торговой марки в России может помочь реализации продукта в розничных торговых сетях.

Кстати, поскольку название химической корпорации Lak Hiu полагается произносить как «Лаки» («Лак И»), то название бренда OHUI, вероятно, имеет смысл читать как «Ои».