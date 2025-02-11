Охотники на детей: как защитить несовершеннолетних от интернет-вербовщиков

Как распознать, что ваш ребенок связался со злоумышленниками в сети, и чем это может грозить, читайте в материале РИАМО.

В игровых интернет-сообществах могут действовать злоумышленники, вовлекающие несовершеннолетних в противозаконные действия — об этом в начале 2025 года в своем Telegram-канале сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. Как отметили в УБК, дети и подростки могут быть вовлечены в самые разные преступления — от распространения незаконного контента до участия в отмывании денег.

Где сетевые вербовщики ищут юных жертв

Фото - © Фотобанк Лори

Злоумышленники используют различные инструменты для установления контакта с детьми и подростками в сети, выбирая платформы, где молодые люди наиболее активны, говорит в беседе с РИАМО интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс. Это могут быть популярные социальные сети (Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), TikTok, YouTube, Discord, Telegram), игровые платформы (Steam, Roblox, Minecraft), а также форумы, чаты и онлайн-игры.

«Для контакта злоумышленники используют фейковые профили, создавая образ сверстника, интересного человека, авторитетной фигуры или романтического партнера. Они активно общаются в комментариях и личных сообщениях, используя лайки, подписки и другие методы привлечения внимания», — рассказывает специалист.

Вербовщики также могут применять уловки — просьбы о помощи, запросы на дружбу, предложения участия в онлайн-играх или сообществах с общими интересами, отмечает Марина Пробетс. Порой манипуляторы даже имитируют случайные встречи, задавая вопросы, связанные с увлечениями ребенка. В целом, злоумышленники стремятся выстроить доверительные отношения, используя максимально незаметные приемы, прежде чем перейти к своим истинным преступным целям.

Как интернет-вербовщики манипулируют детьми

Фото - © Фотобанк Лори

Чаще всего вербовка в интернете начинается с личного и очень навязчивого общения — злоумышленники пытаются завладеть всем вниманием и временем юного пользователя. По словам психолога платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Натальи Резиковой, одним из основных приемов вербовки является добавление подростка в сообщество по интересам.

«Затем, на основании общения в комментариях, создавая иллюзию эксклюзивности, ребенку предлагают перейти в закрытый чат или группу с уникальным контентом, где общаются только „свои“, что делает вовлечение более заманчивым», — рассказывает собеседница РИАМО.

Использование популярной лексики и актуальных тем, таких как игры или фильмы, позволяет вербовщикам легко находить общий язык с детьми, отмечает Резикова. Но если ребенок попытается прекратить общение, в ход легко могут пойти шантаж или угрозы. При этом скрытое манипулирование через сообщения в мессенджерах обеспечивает вербовщикам анонимность, что делает их действия менее заметными.

По словам специалиста, «калибруя» уязвимость юных жертв, преступники используют всевозможные тактики внушения, влияния и манипулирования детской психикой. Например, комплименты, обещания дружбы, поддержки и давление на жалость. Но самым главным рычагом влияния является обещание денежного вознаграждения, благодаря которому ребенок сможет себе позволить то, в чем его ограничивают родители.

«Подростки в силу своей любознательной и амбициозной натуры воспринимают такие предложения как квест, испытание и поиск острых ощущений. Для них это возможность, проявить свою волю без контроля со стороны родителей, чтобы почувствовать себя взрослыми, нужными, значимыми и крутыми», — говорит Резикова.

Если же ребенок скромный и неуверенный в себе, то под давлением и угрозами у него просто не остается выбора — ему приходится выполнять требования злоумышленников, вовлекаясь в опасную и зачастую преступную деятельность.

Чем опасна вербовка детей в интернете

Фото - © Фотобанк Лори

Вербовка в сети может иметь катастрофические последствия: манипуляции и психологическое давление со стороны злоумышленников способны подтолкнуть ребенка к совершению противоправных действий, таких как участие в киберпреступности, вандализме, экстремистской деятельности, а в некоторых случаях даже к насилию.

«Это не только приводит к уголовной ответственности и лишению свободы, но и наносит тяжелейший удар по психическому и эмоциональному состоянию ребенка», — подчеркивает в беседе с РИАМО Марина Пробетс.

Начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко дополняет, что вначале сетевые манипуляторы могут давать ребенку задания, которые прямо не относится к криминалу — например, взять у родителей банковскую карту или просто раздобыть некую сумму денег и перевести ее злоумышленникам.

Однако затем задания приобретают все более уголовный характер, хотя ребенка до последнего будут убеждать: в происходящем нет ничего опасного, а грозит ему максимум штраф. В результате юная жертва вербовщиков может пойти на очень серьезные преступления. Но даже если противоправных действий не будет совершено, сам процесс вербовки и манипуляции может вызвать серьезные психологические проблемы, требующие длительного лечения и реабилитации.

«Чувства вины, стыд, страх, потеря доверия к окружающим, посттравматическое стрессовое расстройство — лишь некоторые из возможных последствий. Предотвратить их могут лишь раннее выявление признаков вербовки и своевременная помощь специалистов», — отмечает Марина Пробетс.

Как распознать признаки вербовки у ребенка

Фото - © Фотобанк Лори

Признаки того, что подросток подвергся влиянию вербовщиков, могут быть разнообразными и проявляться как в поведении, так и в эмоциональном состоянии. Вовлеченный в опасную деятельность ребенок становится замкнутым, скрытным, вспыльчивым и агрессивным, провоцирует конфликты. Такие дети резко меняются в поведении, говорит Наталья Резикова.

«Они начинают избегать общения со своей семьей, друзьями, чаще проводить время за компьютером, телефоном или вовсе отсутствуют дома. У них меняются интересы, увлечения и убеждения», — рассказывает собеседница РИАМО.

В истории браузера юной жертвы вербовщиков можно найти пугающие запросы — например, про оружие, его изготовление и стрельбу — а в соцсетях у нее появляются аккаунты, закрытые от родителей. Изменение привычек сна, аппетита, а также появление новых, необычных интересов или увлечений, о которых ребенок неохотно рассказывает, тоже являются тревожными признаками, говорит Марина Пробетс.

Финансовые проблемы, просьбы о деньгах или появление новых гаджетов неясного происхождения требуют особого внимания, отмечает эксперт. Если ребенок стал проводить намного больше времени онлайн, особенно в ночное время, или использует криптографию и анонимные мессенджеры без видимых причин, необходимо насторожиться. Важно обращать внимание на любые изменения в общении, например, появление новых «друзей» онлайн, о которых ребенок рассказывает неохотно или совсем ничего не рассказывает.

«Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, необходимо начать открытый разговор с ребенком и обратиться за профессиональной помощью», — подчеркивает Марина Пробетс.

Как помочь завербованному ребенку

Фото - © Фотобанк Лори

Если вы обнаружили, что ваш ребенок попал в сети вербовщиков, важно сохранять спокойствие и действовать оперативно, советует Марина Пробетс. В первую очередь, необходимо ограничить доступ ребенка к интернету и цифровым устройствам, спокойно поговорить с ним и дать ему понять, что вы его поддерживаете и хотите помочь. Важно избегать обвинений и упреков, создав доверительную атмосферу для открытого разговора.

По словам Алексея Коробченко, необходимо попытаться выяснить всю информацию о произошедшем, узнать, как ребенок попал в сети вербовщиков и успел ли он что-то натворить. Один из вариантов — обращение в администрацию онлайн-платформы, где произошла вербовка.

«Собирайте всю доступную информацию о контактах, переписке, используемых платформах и сообществах. Обратитесь за помощью к специалистам: психологам, которые помогут ребенку справиться с психологической травмой, и правоохранительным органам, которые смогут расследовать ситуацию и привлечь виновных к ответственности», — говорит Марина Пробетс.

Также существуют организации, специализирующиеся на защите детей от онлайн-угроз, их контакты можно найти в интернете. Главное — не паниковать, действовать системно и заручиться поддержкой специалистов, чтобы помочь ребенку преодолеть эту трудную ситуацию, заключает собеседница РИАМО.