Ограничения в Казани на время саммита БРИКС 2024: не учиться, не кататься, не «болеть»

В материале РИАМО рассказываем о том, какие ограничения для жителей Казани введены на время проведения саммита БРИКС.

Саммит стран объединения БРИКС начнется в Казани 22 октября. Участие в нем уже подтвердили 33 страны, а также шесть международных организаций – на мероприятии, в частности, планирует присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш. В связи с визитом в Казань первых лиц зарубежных государств решено было ввести ряд ограничений для граждан.

Ограничения на перемещения в Казани во время саммита

Гражданам, проживающим в центре города, рекомендуется всегда носить при себе паспорт, в котором должно быть подтверждено место проживания: возможны проверки со стороны охраны и сотрудников МВД. Также власти советуют горожанам ограничить перемещения на личных автомобилях, а вместо этого пользоваться общественным транспортом.

Бизнесу и коммерческим организациям, размещенным в центре города, на время саммита БРИКС было рекомендовано дать сотрудникам каникулы или перевести их на удаленку. Также был подписан указ об оплачиваемых выходных днях для госслужащих с 22 по 24 октября.

Изменения в дорожном движении в Казани с 19 по 24 октября

Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори

На время проведения саммита БРИКС ряд центральных улиц Казани будет перекрыт для движения общественного транспорта. Таксистам ограничат въезд в некоторые кварталы, при этом власти обещают контролировать цены перевозчиков, чтобы они не «взлетали» в дни и часы повышенного спроса.

Пользователям каршеринга нельзя будет оставлять машины в целом списке районов (это планируется сделать централизованно: на «запрещенных» улицах просто невозможно будет завершить аренду). Кроме того, с 19 до 24 октября в Казани вводится запрет на кикшеринг: нельзя будет кататься на арендованных электросамокатах и велосипедах на всей территории города.

Транспортное сообщение с казанским аэропортом планируется обеспечить с помощью электропоездов, которые будут работать в усиленном режиме. При этом услуги такси на территории аэропорта могут быть недоступны. Изменения коснутся и работы парковок на территории аэропорта.

Начиная с 18 октября в дневное время (с 6:00 до 21:00) на центральных улицах будет действовать запрет на проезд грузовиков массой свыше пяти тонн. Поставки продуктов в торговые точки будут проходить по ночам. С 22 по 24 октября по Казани нельзя будет провозить вещества высокой степени опасности, в том числе топливо.

При этом отмечается, что транспортные ограничения не повлияют на работу медицинских учреждений и скорой помощи.

Ограничения в образовательных учреждениях на время саммита БРИКС

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В детских садах Казани с 22 по 24 октября будут работать только дежурные группы. Родителям, которые на эти дни смогут оставить детей дома, будет произведен перерасчет оплаты.

Для школьников Казани осенние каникулы передвинулись на неделю: если раньше они проходили с 28 октября по 6 ноября, то теперь ребята будут отдыхать с 21 по 28 октября. При этом для других городов Татарстана расписание школьных каникул останется прежним.

Студентов техникумов, колледжей и вузов уже перевели на дистанционное обучение до 27 октября.

Отмена массовых мероприятий в Казани в октябре

Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Национальная библиотека, музеи и театры Казани (в частности, музей-заповедник «Казанский Кремль») на время проведения саммита прекратят принимать посетителей.

С 10 октября по 1 ноября под запретом будут все спортивно-массовые мероприятия на территории столицы Татарстана. Из-за этого были отменены и перенесены ряд соревнований. Так, домашний матч казанского футбольного клуба «Рубин» с московским «Динамо» пройдет не в Казани, а в Нижнем Новгороде. При этом руководство ФК «Рубин» сообщило о том, что организует бесплатный выезд болельщиков на соревнования.

Для обеспечения безопасности на время проведения саммита введен запрет на все виды охоты с 16 по 31 октября.