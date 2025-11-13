Ограничения мобильного интернета в регионах РФ: кого они коснутся и что делать, если нет связи

11 ноября 2025 года в ряде районов Ульяновска и Ульяновской области ввели ограничения на работу мобильного интернета. В некоторых СМИ появились сообщения, что запрет на мобильный интернет может затронуть и другие регионы. В материале РИАМО рассказываем о том, чего ждать от операторов мобильной связи и как выходить в сеть в случае ограничений.

Ограничения мобильной связи в Ульяновске

Фото - © Freepik.com

Днем 11 ноября в Ульяновске и окрестных населенных пунктах была полностью блокирована мобильная интернет-связь, причем в ряде СМИ появилась информация о том, что блокировка продлится до окончания СВО. Отдельно сообщалось, что мобильный интернет будет блокирован и в других регионах России – в крупных городах и вблизи объектов специального назначения. Карту отключений мобильного интернета при этом не опубликовали – из соображений безопасности.

При этом в самом Ульяновске и его окрестностях перебои с интернетом наблюдались в течение нескольких дней (и до 11 ноября, и после). Жители многих городов страны (Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Краснодара и других) также отмечали, что связь работает нестабильно, а иногда надолго пропадает.

Будет ли всероссийское отключение интернета

Фото - © Цибаев Алексей / Фотобанк Лори

После того, как ситуация в Ульяновске вызвала активную реакцию федеральных СМИ, правительство региона организовало специальную пресс-конференцию. На ней сообщалось, что мобильный интернет отключается в зоне безопасности вокруг стратегически важных объектов, это вызвано угрозой со стороны БПЛА. Впоследствии информация о тотальном отключении мобильного интернета в Ульяновской области до окончания СВО была опровергнута.

«Некоторые федеральные и региональные ресурсы сообщили, что в Ульяновской области отключили мобильный интернет до окончания СВО. Эта информация является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции. На самом деле ограничения на предоставление услуг мобильного интернета носят географически избирательный характер — вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона», — пояснили в пресс-службе правительства.

При этом глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, что введение аналогичных мер в других регионах страны вполне возможно.

«Именно мобильный интернет является важным фактором навигации, который помогает сегодня беспилотникам лететь, без сим-карты они теряются на местности» Владимир Зыков глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров

При этом эксперты допускают возможность локальных временных отключений на периоды, когда атаки дронов наиболее вероятны. Такие меры помогают обеспечить безопасность промышленных предприятий, заводов ВПК, энергетических узлов и ТЭЦ, а также позволяют уберечь жизни граждан в жилых районах, расположенных рядом со стратегически важными объектами инфраструктуры.

Как будет работать мобильный интернет в случае отключений

Фото - © Freepik.com

В случае отключения мобильного интернета жителям предлагается воспользоваться общественными Wi-Fi сетями (в МФЦ, кафе, ресторанах, бизнес-центрах, ТРЦ) либо перейти на домашний проводной интернет. В МФЦ большинства городов, например, можно подключиться к бесплатному защищенному Wi-Fi и решить вопросы с заказом такси, доставкой покупок, доступом к мессенджерам, дистанционным приобретением авиа- и железнодорожных билетов, общением по электронной почте и т.д.

В настоящий момент, по сообщениям ульяновских СМИ, в регионе наблюдается активный рост подключений домохозяйств к проводному интернету. При этом, прогнозируют эксперты, запрос на домашний интернет во всей стране будет расти, и в начале следующего года провайдеры многих регионов с ненулевой вероятностью поднимут тарифы из-за повышения нагрузки на инфраструктуру.

Сайты, которые будут работать даже при отключении мобильного интернета

Фото - © Фотобанк Лори

Минцифры еще в сентябре 2025 года разработало предварительный «белый список» сайтов, которые будут функционировать даже при отсутствии мобильного соединения. В доступе, например, останутся следующие интернет-площадки:

ВКонтакте,

Oдноклассники,

Mail.ru,

Мессенджер Max,

Сервисы Госуслуг,

Сервисы Яндекса,

Маркетплейсы Ozon и Wildberries,

Avito,

Дзен,

Rutube,

Официальный сайт платёжной системы Мир,

Сайты Правительства и Администрации Президента России,

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ),

Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

Минцифры планирует регулярно мониторить запросы пользователей и дополнять «белый список» сайтов наиболее востребованными сервисами. В частности, ведомство намеревается включить в список региональные аптеки, банковские приложения, сайты СМИ и сервисы электронных школьных дневников.