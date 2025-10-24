Ограничение количества сим-карт и внесудебное взыскание долгов: что изменится в законах с 1 ноября 2025 года

В материале РИАМО рассказываем об изменениях в законах с 1 ноября и объясняем, сколько сим-карт можно будет иметь, как будут взыскивать долги и какие товары будут подключены к «честному знаку».

Внесудебное взыскание долгов

Фото - © Медиасток.рф

С 1 ноября 2025 года вступает в силу федеральный закон № 287-ФЗ от 31.07.2025, предусматривающий внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Сейчас такие долги можно взыскивать только через суд.

Такая процедура будет возможна, если не возникает споров — и сумма, и факт задолженности подтверждены документами. Важно, что долги, возникшие до 1 ноября, продолжат взыскивать только через суд.

Нововведения касаются долгов по налогам:

которые граждане добровольно указывают в декларациях или при применении режима «Налог на профессиональный доход» (например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на профессиональный доход (НПД));

которые начисляет налоговый орган (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам);

доначисленным в ходе камеральных проверок.

Судебное взыскание долгов не исключается — оно будет в случае возникновения споров. Но налогоплательщик обязан сообщить о своем возражении. Если он этого не сделает в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности будет вынесено внесудебное решение о взыскании долга. По истечении семи дней будет выставлено инкассовое поручение налогового органа банку на перечисление суммы задолженности и деньги спишутся с банковских счетов налогоплательщика. Если средств будет недостаточно, то будут приостановлены операции по имеющимся у должника счетам.

Перерасчет пенсий

Фото - © Медиасток.рф

С 1 ноября произойдет традиционная индексация пенсий. Удвоят страховую пенсию для тех, кому исполнилось 80 лет в октябре, и инвалидам I группы — с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля. Дополнительно сохраняется надбавка за уход — 1 314 рублей. Надбавка начисляется только за возраст или инвалидность.

Повышенную пенсию начнут получать члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Размер доплат определяется вредностью условий и продолжительностью специального стажа.

Уменьшение количества сим-карт на одного человека

Фото - © РИА Новости

Согласно федеральному закону № 303-ФЗ от 08.08.2024 г. до 1 ноября операторы связи обязаны завершить верификацию всех абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Это касается как обычных пользователей, так и корпоративных клиентов, и нужно для того, чтобы избавиться от «мертвых» и фиктивных номеров, которые часто используют мошенники.

С 1 ноября оформить на одного человека можно будет не больше 20 сим-карт суммарно у всех операторов. Более того, до 1 ноября операторы обязаны провести верификацию, а пользователи — подтвердить факт использования номеров. Если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание.

Граждане могут проверить количество зарегистрированных на себя сим-карт. Сделать это можно через «Госуслуги» в своем профиле в разделе «сим-карты». Если основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт, эти данные можно обновить у оператора связи. Проверить номера можно в службе поддержки оператора мобильной связи или обратившись в офис.

Обязательная маркировка подсолнечного масла

Фото - © Медиасток.рф

С 1 ноября производители и поставщики растительного масла и кормов для животных будут обязаны подавать информацию о товарах в систему маркировки «Честный знак». Эта мера направлена на предотвращение фальсификаций и гарантию безопасности продукции для потребителей.

Кроме того, в ноябре стартует эксперимент по маркировке промышленного оборудования. В список вошли дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания, синхронные генераторы и подшипники.

Маркировка позволяет отследить путь товара от производителя до потребителя и защищает рынок от подделок.

Обязанность нотариусов сообщать о долгах наследодателя

Фото - © Adobe Stock

С 24 ноября, согласно закону № 407-ФЗ, нотариусы обязаны сообщать наследникам о кредитной задолженности наследодателя и ее размере, либо ее отсутствии. Так, нотариусы должны направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о бюро кредитных историй, где хранится кредитная история наследодателя, не позднее трех рабочих дней за днем открытия наследственного дела. Ответ на запрос должен быть также дан не позднее трех рабочих дней.

Наследникам можно сообщить эту информацию лично, письмом по месту жительства или электронным письмом.