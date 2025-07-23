ОЭЗ «Дубна»: 20 лет в области высоких технологий и уникальных решений

В материале РИАМО рассказываем об одной из крупнейших в России особой экономической зоне, ее приоритетах и развитии, показываем, как работают высокотехнологичные компании ОЭЗ.

20 лет особым экономическим зонам в России

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России были созданы 20 лет назад, когда вступил в силу федеральный закон №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Тогда был запущен механизм создания территорий с особым режимом для предпринимательской деятельности и благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития промышленности, повышения экспортного потенциала страны.

Сегодня в России насчитывается 58 территорий с особым экономическим положением и одна из крупнейших успешно работает в подмосковной Дубне. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» принимала активное участие в формировании закона, который регламентирует условия работы компаний в ОЭЗ.

Он, например, регулирует требования к соблюдению компаниями экологических стандартов, формирует правовые и экономические условия для развития технологического предпринимательства, ускоренного роста инновационных производств, эффективного функционирования особых экономических зон в России. Кроме того, документ устанавливает правовые условия для развития инфраструктуры и проектов инвесторов, предопределяет правила управления территориями, налогообложения, преференций и иной поддержки резидентов.

«Если говорить о преференциальном режиме, то существенные изменения коснулись налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет Московской области. С 2024 года правительством Московской области было принято решение о начале льготного нулевого периода с момента получения прибыли в течение пяти лет, далее с шестого по десятый год ставка налога, уплачиваемого в бюджет региона, составляет 5% и в последующие годы – 13,5%», – рассказывает генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Эти и другие меры помогают компаниям на территории ОЭЗ развивать инновационные проекты и производственные мощности.

ОЭЗ «Дубна» – высокотехнологичные компании и около 10 тысяч рабочих мест

Фото - © Особая экономическая зона Дубна/Медиасток.рф

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в ОЭЗ «Дубна» в статусе резидентов работают 162 компании, а их общий объем инвестиций за все время работы оценивается в 103 миллиарда рублей.

«В прошлом году на территории ОЭЗ "Дубна" резиденты создали более 2,2 тысячи рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций резидентов за все время работы составил 103 миллиарда рублей» Екатерина Зиновьева Заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Больше всего резидентов в ОЭЗ «Дубна» работают в сфере проектирования сложных технических систем, на втором месте био- и медицинские технологии, на третьем – информационных технологии. Также компании-резиденты реализуют проекты в сфере создания новых композитных материалов, а также в сфере ядерно-физических и нанотехнологий.

«Дубна» создавалась именно для высокотехнологичных компаний с целью стимулирования их инновационного потенциала, внедрения передовых технологий, роста производства импортозамещающей продукции. Это зона технико-внедренческого типа, поэтому ее резидентами могут стать только компании, высокая доля добавленной стоимости которых формируется за счет коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

«Первоначально в таких ОЭЗ, как наша, разрешалось вести только технико-внедренческую деятельность. С 2015 года, с учетом развития инновационных производств, были разрешены промышленно-производственная деятельность и серийное производство. Так на нашей территории появились масштабные инновационные проекты, связанные с производством новых видов продукции с использованием собственных или привлеченных технологий», – говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Резиденты ОЭЗ «Дубна» – передовые разработки, уникальные технологии и научные работы

Фото - © Медиасток.рф

В ОЭЗ «Дубна» резиденты решают самые разные задачи. Есть на территории особой экономической зоны небольшие компании, занимающиеся узконаправленными разработками, есть большие флагманы, которые обеспечивают продукцией всю Россию и зарубежные страны, но все они решают важнейшие вопросы экономики на всех уровнях: увеличивают инвестиционную привлекательность региона, решают вопросы импортозамещения, создают рабочие места, пополняют бюджет наукограда.

ПСК «Фарма»

Одним из якорных резидентов ОЭЗ «Дубна» является предприятие ПСК «Фарма», которое вывело на рынок более 100 препаратов. Оно разрабатывает и производит технологически сложные лекарственные препараты. Это единственный в России производитель полной линейки из 25 респираторных препаратов, которые составляют «золотой стандарт» терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Большинство зарегистрированных лекарственных средств производства резидента ОЭЗ входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Сейчас компания реализует проект по производству биотехнологической субстанции для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. Биологический синтез — наиболее сложный процесс в фармацевтике, и «ПСК Фарма» – одна из немногих компаний в России, которая успешно развивает это направление.

Субстанция сейчас проходит испытания. В одном из цехов компании отлажен цикл производства: от банка клеток до готовой продукции в ампулах. У компании есть все необходимое для производства препарата: лаборатории, технологии, современное оборудование и, главное, специалисты.

«Паскаль Медикал»

Еще один крупный резидент ОЭЗ «Дубна» в сфере медицины и биотехнологий – производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал». Компания в этом году полностью перешла на отечественное сырье.

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Здесь производятся одноразовые шприцы, инфузионные и трансфузионные системы. Многие технические решения на предприятии уникальны и используются только здесь. Например, здесь выпускаются шприцы с двойной иглой: одна игла с плоской заточкой предназначена для набора препарата, а другая – острая – для введения пациенту.

Более того, компания планирует производить 80 миллионов капельниц в год. В прошлом году здесь завершилась модернизация, что позволило увеличить годовой объем выпускаемой продукции на 15%.

«С-Компонент»

Не менее успешно в ОЭЗ «Дубна» компании занимаются проектированием сложных технических систем. Так, разработкой и производством продуктов на основе технической керамики занимается компания «С-Компонент». Здесь производят керамические подложки, нагреватели, мягкие теплопроводники, стекла, технические пасты, газовые анализаторы и сенсоры и многое другое.

Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © РИАМО, Анастасия Сивякова

Предприятие расширяется – строится второй цех, что говорит о востребованности продукции, ее успешном производстве и росте компании. Генеральный директор компании Олег Куль отметил, что предприятие было одним из первых частных в этой сфере и на сегодняшний день стало чемпионом по производительности труда.

«Промрессурс»

Заказчиками резидента ОЭЗ – ООО ППФ «Промрессурс» на 80% являются военные производства. Компания делает металлорежущий инструмент (фрезы сверла, развертки, резьбофрезы), сменные многогранные пластины с износостойким покрытием. Прежде чем наладить производство, специалисты компании провели множество испытаний оборудования в поисках идеального. Производство полностью автоматизировано, что позволяет работать круглосуточно и без выходных. Весь объем выпускается коллективом около 70 человек.

Фото - © Промрессурс/РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © Промрессурс/РИАМО, Анастасия Сивякова Фото - © Промрессурс/РИАМО, Анастасия Сивякова

Сегодня компания расширяется, в цехах устанавливается новое оборудование, чтобы покрыть спрос на металлорежущий инструмент. По словам исполнительного директора Ярослава Попова, компания планирует в конце года выйти на производство 300 тысяч инструментов в год.

«АтомИнтелМаш»

Эта компания производит робототехнические комплексы, оборудование для атомной промышленности и промышленные роботы. «АтомИнтелМаш» является лидером бизнес-направления Госкорпорации «Росатом» на рынке промышленных робототехнических решений. Те самые роботы-манипуляторы, способные переносить предметы, сваривать конструкции, проводить другие манипуляции, помогают снижать себестоимость продукции и повышают точность производства. Разрабатывают и применяют роботизацию в промышленности здесь на базе собственных разработок – все комплексы роботов инженеры в ОЭЗ «Дубна» придумывают и испытывают сами. Роботы при этом могут быть небольшими для маленьких складов, например, или огромными для Госкорпорации и решения задач в авиационно-космической отрасли. В планах «АтомИнтелМаш» полностью локализовать производство и делать роботов целиком из отечественных комплектующих.