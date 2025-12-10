Одни запреты: как дети реагируют на блокировки соцсетей и игр в России и что с этим делать

В материале РИАМО о том, как подростки воспринимают блокировку книг, игр, социальных сетей и что с этим делать.

Россияне все чаще сталкиваются с различного вида блокировками: то социальную сеть ограничат, то игру, то популярную книгу с полок магазинов уберут. И если взрослым с такими запретами мириться несколько проще, понимая причины, то подросткам, у которых психика еще только формируется, приходится несладко. О том, как школьники реагируют на государственные запреты, читайте в материале РИАМО.

Какие соцсети заблокировали или ограничили в России в последнее время

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Едва мы привыкли к блокировкам Instagram* и Facebook* и замедлению Youtube, как Роскомнадзор «обрадовал» новыми ограничениями. Касаются они прежде всего мессенджеров.

WhatsApp*

Блокировать WhatsApp Роскомнадзор начинал постепенно — еще в августе 2025 года он ограничил звонки. В конце октября приложение начали замедлять. Пользователи мессенджера столкнулись с проблемами при отправке видео и фотоизображений. Непонятно, надолго ли приложение ограничат в работе, но многие пользователи уже сейчас не могут зайти в него. В течение нескольких месяцев WhatsApp* может совсем прекратить свою работу.

Telegram

Еще один мессенджер, который столкнулся с ограничением в работе, — популярный телеграм. В августе 2025 здесь тоже ограничили онлайн-звонки. Однако власти заявили, что блокировать мессенджер не планируют, как платформа наладила взаимодействие с Роскомнадзором.

FaceTime

Пользователи iPhone столкнулись с ограничением онлайн-звонков и в FaceTime. https://www.e1.ru/text/world/2025/12/04/76154361/

Snapchat

Snapchat — это мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Главная особенность Snapchat – это исчезающие сообщения, функция, которая впервые появилась именно в нем и затем была скопирована большинством других мессенджеров. И Snapchat тоже не обошла стороной блокировка со стороны Роскомнадзора.

Заблокированным мессенджерам, к счастью, есть отечественная альтернатива — Мах, поэтому горечь утраты вряд ли будет долгой. Хотя многие пользователи сети признаются, что к новому приложению все-таки нужно будет привыкать.

Блокировка Roblox — удар для детской психики?

Фото - © кадр из игры

Отсутствие альтернативы

Но не только мессенджеры подвергаются блокировке и ограничению в работе. Для школьников стал настоящим стрессом запрет на игру Roblox. И у нее, к сожалению, альтернативы никакой нет. «Roblox существует уже почти 20 лет, а особенность платформы — это user generated content, то есть все эти 20 лет площадка развивается благодаря контенту, создаваемому десятками и сотнями миллионов ее пользователей. Так что для создания альтернативного Roblox мало создать сам движок и платформу — нужно каким-то образом привлечь в нее миллионы человек и дать им какое-то количество лет на создание нужного количества контента», — отметил глава студии «Липсар», руководитель разработки игры «Спарта 2035» Глеб Дурново.

Дурново отмечает, что самое трудное — набрать аудиторию на старте игры, когда там практически нет никакого контента. Именно поэтому попытки создать альтернативу Roblox — весьма спорное занятие, а результат и вовсе не гарантирован.

Дети хотят уехать из России

Фото - © Freepik.com

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что ей пришли тысячи сообщений от детей и родителей по поводу блокировки игры. Мизулина отметила, что некоторые дети на фоне закрытия Roblox даже хотят уехать из России: «Естественно, что и сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет».

Сами же дети стараются друг друга поддерживать и просят главу Лиги безопасного интернета посодействовать в снятии ограничений. «Еще бы хотела сказать по поводу моего брата, ему 6 лет и он очень любит Roblox, у меня сердце кровью обливается смотря на его грустное лицо. Мне очень больно на него смотреть, я надеюсь, что все получится и его разблокируют. Надеюсь на новогодние чудо»; «Екатерина Михайловна, здравствуйте. Не могу остаться в стороне по поводу блокировки игры Roblox, на этой игре выросли многие люди моего возраста. мне 16 лет и в период с 2018 года я довольно часто играл в роблокс. я уже успел поступить в колледж и даже так я продолжал играть в эту игру, учусь я в другом городе и очень хочется играть в Roblox с моим младшим братом, ведь у меня нет возможности видеться с родственниками. Но в игре я мог хоть как то коммуницировать со своим младшим братом, ему 5 лет и блокировка стала для него очень сложной»; «Пожалуйста, Екатерина, помогите нам вернуть любимую игру, мой младший брат состоит в юнармии, в движении первых, и он олимпиадник. До сих пор плачет, что не может поиграть в любимую игру. Пожалуйста, Екатерина, помогите», — пишут подростки.

Впрочем, некоторые считают, что Мизулина лишь зря разгоняет панику и действовать надо совсем иначе. «Не надо поднимать панику… Если взрослые не будут подогревать вот эти настроения, то дети уже через день-другой вообще забудут про эту игру», — заявил депутат Виталий Милонов.

Однако власти сообщают, что дети стали отправлять обращения президенту. На прямую линию Владимира Путина поступило очень много сообщений от детей о блокировке популярной игры. «Я могу подтвердить, что очень много детских обращений по этой теме. Они есть, да, дети об этом пишут», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зачем Роскомнадзор блокирует игры и соцсети

Фото - © Freepik.com

Что касается мессенджеров, то здесь все понятно: через них злоумышленники разводят людей на деньги, вербуют, шлют различные картинки и вместе с ними — вредоносные вирусы, крадущие данные с телефона, призывают совершать диверсии. Часто жертвами преступников становятся именно дети.

Так, например, в Тольятти 13-летний школьник поджег мечеть по указке украинского куратора. Взамен мальчику предложили 80 тысяч рублей. Деньги парень, конечно, не получил, зато быстро был задержан силовиками. Такие предложения подзаработать в сети ставят на кон будущее ребенка, а возможно, и его жизнь.

Кроме того, в WhatsApp, например, недавно произошла утечка дипломатических переговоров. 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Ушаковым. Они обсуждали подходы к урегулированию российско-украинского конфликта. Спустя день Ушаков заявил, что разговоры в WhatsApp могут, вероятно, кем-то прослушиваться.

Что до Roblox, то здесь ситуация не менее серьезная. Игра предполагает денежные вливания, которые открывают новые возможности в игровом пространстве. И этим активно пользуются мошенники. Разработчики придумали специальную валюту — Robux.

«Мошенники предлагают детям получить эту валюту с огромной скидкой или вовсе бесплатно. Контакт с ребенком может быть установлен как напрямую в игре через чаты, так и за ее пределами: в социальных сетях, мессенджерах или тематических группах, где дети ищут способы купить Robux. Один из самых распространенных способов хищения денежных средств таков: злоумышленники присылают ребенку фишинговую ссылку, которая имитирует официальный сайт Roblox или страницу оплаты. Введя данные банковской карты родителя на таком фальшивом ресурсе, денежные средства немедленно похищаются», — заявил Кирилл Карасев, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра.

Но куда страшнее — педофилы в игре. Roblox даже прозвали «раем для педофилов». Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей носят не единичный характер как в России, так и в других странах.

Как запреты игр и социальных сетей действуют на подростковую психику

Фото - © Freepik.com

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова отмечает, что в подростковом возрасте у человека пока только формирующаяся психика, поэтому возможны острые реакции на любые запреты. «Запреты могут приводить к негативным переживаниям, проявлению агрессии и конфликтам, импульсивному поведению со стороны подростков, так как их психика еще крайне нестабильна, эмоциональное состояние неустойчиво, а самосознание, эмоциональная регуляция и самоконтроль пока что недостаточно развиты», — говорит эксперт.

Однако здесь возможна и положительная сторона, отмечает Димитрова: «Подростки могут начать больше чувствовать в себе субъектность (способность активно выстраивать свою жизнь), искать различные решения проблемы, в том числе и творческие, объединяться для этого со сверстниками, что придаст дополнительный импульс личностному развитию».

Чтобы подросток более безболезненно пережил какой-либо запрет или ограничение, психотерапевт советует предоставлять альтернативу, причем такую, где ребенок мог бы чувствовать себя автономно и где было бы общение со сверстниками. Помимо замещения необходима поддержка со стороны родителей, которые должны помогать подростку организовывать его досуг. Здесь очень важно принятие со стороны близкого окружения. Можно сказать ребенку: «Да, я понимаю, что игра Roblox тебе очень нравилась, давай найдем что-нибудь такое же классное!». Такие беседы укрепляют отношения с родителями и повышают уровень доверия, заключает эксперт.

*Instagram, Facebook, WhatsApp относятся к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России