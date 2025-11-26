О чем говорится в «слитом» разговоре Уиткоффа с Ушаковым и как он повлияет на переговоры по Украине

В чем смысл публикаций в американской прессе и могут ли они навредить «мирному плану Трампа», читайте в материале РИАМО.

О чем говорили Уиткофф и Ушаков 14 октября

Фото - © РИА Новости

Информацию о телефонном звонке между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и помощником президента РФ по международным вопросам Юрием Ушаковым опубликовало агентство Bloomberg. По информации американского СМИ, разговор состоялся 14 октября и длился чуть дольше пяти минут.

Согласно расшифровке беседы, состоявшейся сразу после утверждения мирного плана по конфликту в Секторе Газа, Уиткофф посоветовал Ушакову убедить Владимира Путина позвонить Дональду Трампу и поздравить того с достижением на Ближнем Востоке. Американский дипломат рекомендовал сделать это перед визитом в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Также он посоветовал Путину сообщить Трампу о том, что Уиткофф и Ушаков согласовали аналогичный мирный план по Украине.

Кроме того, спецпредставитель американского президента сказал о своем «глубочайшем уважении» к российскому лидеру и выразил уверенность, что в этот раз получится договориться о прекращении украинского конфликта. В беседе Уиткофф упомянул и о том, что условием достижения договоренности является контроль России над Донбассом, и о возможном «обмене какими-то территориями».

Bloomberg отмечает, что разговор лидеров России и США действительно состоялся два дня спустя и в нем Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с достижением мира в Секторе Газа.

О чем говорили Ушаков и Дмитриев 29 октября

Фото - © РИА Новости

В дополнение к записи разговора Уиткоффа с Ушаковым Bloomberg также опубликовал расшифровку телефонной беседы между Ушаковым и еще одним российским переговорщиком, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, якобы состоявшейся 29 октября.

В этом коротком разговоре Дмитриев говорит о том, что передаст документ с российской позицией по урегулированию конфликта американцам «неформально», чтобы те могли представить его как свой. В ответ Ушаков высказывает опасения, что США могут сильно изменить текст и при этом заявить, что он уже был согласован.

Какова реакция России и США на утечку и публикацию телефонных разговоров

Фото - © РИА Новости

Информацию о разговоре Уиткоффа и Ушакова прокомментировал Дональд Трамп. Он заявил, что не слышал саму беседу, но назвал ее «стандартными переговорами».

«Ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине. И ему нужно продать Украину России. Такова задача переговорщика… Я думаю, украинцам он говорил то же самое, потому что каждой стороне нужно пойти на компромиссы», — процитировало Трампа агентство Bloomberg.

С российской стороны утечку прокомментировал сам Юрий Ушаков.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров я не комментирую, потому что они носят закрытый характер. Никто не должен комментировать, собственно», — заявил помощник российского президента.

Ушаков также добавил, что эти разговоры «кто-то сливает, кто-то прослушивает — но не мы».

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал материал Bloomberg под постом агентства в соцсети X одним словом «FAKE». Чуть позже глава РФПИ добавил, что это очередная попытка сорвать мирное соглашение: «Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны».

«Слитые» разговоры — удар по Трампу

Фото - © РИА Новости

По мнению бывшего украинского политика Олега Царева, публикация разговора — это сильный удар по позициям Уиткоффа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«Именно они проталкивают такую версию мирного плана, которая может быть принята Россией и поэтому вообще имеет шансы быть принятой», — полагает эксперт.

Царев уверен, что данная публикация — это удар глубинного государства по Трампу и в будущем может быть использована для импичмента президента.

«Из слитых переговоров Уиткоффа, Дмитриева и Ушакова становится понятно, что они все действуют заодно. Переговорщики общаются между собой как друзья и обсуждают, как этот самый текст лучше было бы принять, что в целом логично, но очевидно будет использоваться противниками мирных соглашений» Олег Царев Бывший украинский политик

Кем бы ни были слиты или изготовлены эти разговоры, очевидно, что это сделали сторонники того, чтобы война не прекращалась, считает Царев.

Современные политики привыкли к утечкам разговоров

Фото - © Freepik.com

Политолог Илья Гращенков полагает, что опубликованные «сливы» вряд ли приведут к срыву переговоров, потому что современные политики стали устойчивее к информационным атакам.

«В эпоху гибридных войн и тотальной цифровизации утечки конфиденциальной информации перестали быть сенсацией, превратившись в рутинный инструмент дипломатической и внутриполитической борьбы», — констатировал эксперт.

Вопреки расхожему мнению, сорвать переговоры единичной утечкой сегодня крайне сложно, уверен Гращенков.

«Цель современных сливов иная — не разрушить процесс, а управлять им, создавая нарратив, оказывая давление на участников и манипулируя аудиториями» Илья Гращенков Политолог

Гращенков считает, что публикация разговоров имеет неоднозначное значение для всех заинтересованных сторон.

Так, для России утечки стали способом заявить о своей позиции.

«Кремль продвигает свой план и это должно нравиться руководству. Хотя видно, что российская переговорная позиция не едина и делится на „бизнесов-голубей“ и „чиновников-ястребов“», — отметил эксперт.

Для администрации Трампа утечки также неоднозначны, считает Гращенков:

«С одной стороны, они показывают готовность к диалогу с Москвой в обход союзников, что является частью его имиджа контркультурщика. С другой, слив подчеркивает зависимость Вашингтона от инициатив Кремля, что неприятно тем, кто привык к кулуарным „сделкам“».

Для Европы и Украины утечки — инструмент давления, но уже запоздалый и слабый, полагает политолог.