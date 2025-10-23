Очередной сбор денег: зачем вводят новые платные парковки в отдаленных районах Москвы

В материале РИАМО рассказываем, зачем ввели платные парковки на окраине Москвы, что это дает городской инфраструктуре и чем не довольны москвичи.

Зачем нужны платные парковки в Москве

Платные парковки активно внедряются – и уже не только в Москве, но и в других крупных городах России. В столице только в 2025 году зона платных парковок расширялась три раза – последнее обновление произошло 3 октября.

Такой способ организации дорожного движения пополняет городские бюджеты – собранные средства направляются на развитие инфраструктуры и общественного транспорта. По словам экспертов, эти меры помогают решать транспортные проблемы и повышают качество городской среды. Проще говоря, водители либо платят, либо пересаживаются на альтернативные виды транспорта. При этом доходы от платных парковок могут быть направлены и на социальные проекты, на строительство школ, например, или благоустройство парков.

Платные парковки – это эффективность использования городской среды, развитие общественного транспорта, благоустройство городских пространств, порядок на улицах. Стоит отметить, что в Москве в 2024 году на ряде парковок введен динамический тариф, который позволяет регулировать тариф в зависимости от загруженности. То есть при минимальной загруженности тариф снижается и парковка может быть вовсе бесплатной, а в часы большей загрузки тариф растет.

Получается, без платных парковок решить транспортную проблему невозможно, но так ли все хорошо?

Уже за МКАДом: как расширяется зона платных парковок в Москве

Платные парковки организуют там, где есть много нарушений и местные жители не могут найти мест для стоянки. Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе. Кроме того, водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее.

С 3 октября платные парковки появились на окраинах Москвы и за МКАДом – в Новой Москве и Зеленограде. Полный список доступен на сайте. В списке более 180 адресов. Заплатить за час парковки придется от 40 до 80 рублей в основном, но есть и самый дорогой тариф в Пресненском районе на территории ЖК Republic, где дневной тариф составит 380 рублей в час, а ночной (с 21:00 до 8:00) – 200 рублей.

Платные парковки появились и в городах Подмосковья, их становится все больше, и пока они расположены в основном у станций и торговых центров. Обычно зона платных мест для авто обновляется 1-2 раза в год.

Это просто сбор денег: что говорят жители Москвы о новых зонах платной парковки

Житель Зеленограда Никита рассказывает, что платные парковки появились у станции и на некоторых улицах в ЗелАО. Он отмечает, что проблем с парковками в городе не было и решение о платных местах непонятно.

«У станции, может быть, было перегружено, но теперь перегружены близлежащие дворы. Этому точно не рады жители этих домов. Моего конкретного дома это не очень коснулось, но параллельная улица теперь с платной парковкой, и я могу сказать, что паркуются там по-прежнему жители этих же домов. То есть получается, что с жителей просто берут по три тысячи в год и не решают транспортные проблемы», – говорит собеседник агентства.

Его соседка добавляет, что и до 3 октября, и после количество автомобилей не поменялось, спрос на парковки, которые теперь платные, не был огромным – там парковались сами жители домов.

«Теперь мы все оформим резидентские разрешения и будем парковаться у дома за три тысячи рублей. Кто-то поедет парковаться в соседние пока еще бесплатные дворы, и коллапс будет там. То есть было примерно все распределено, теперь, в целях экономии, где-то будет пусто, а где-то густо. Мера непонятная, у нас не центр Москвы, чтобы так регулировать движение» Жительница Москвы

Жители теперь думают о том, чтобы устанавливать во дворах шлагбаумы, чтобы исключить парковку нерезидентов. Но места во дворах хватит не всем и платить все равно придется.

Сторонники введения платных парковок уверены, что меры оправданы и благодаря им на улицах больше порядка.

«Вообще полезно ходить пешком. Для редких необходимых поездок можно использовать каршеринг, такси, до работы ездить на общественном транспорте. Я не вижу проблемы в платных парковках. Считаю, что если у человека есть средства на автомобиль, то и на его обслуживание они должны быть», – говорит житель Ферганской улицы в Москве.

Что делать жителям домов, расположенных в зонах платных парковок

Жителям домов в зонах платных парковок можно оформить резидентское разрешение и парковаться на льготных условиях. Но проблема в том, что такое разрешение не могут оформить жители домов, которые не входят в зону платной парковки, но расположены, например, на противоположной стороне. Возникает ситуация, когда все бесплатные парковки теперь после расширения зоны заняты, и далеко не жителями конкретного дома. А эти жители вынуждены искать место дальше от дома, на платной парковке и без каких-либо льгот, а это круглая сумма (около 10 тысяч рублей в месяц, если парковаться на 8 часов в день по самому дешевому тарифу). Возникает ситуация, когда на окраинах Москвы, где и не существовало проблем с парковками, эти проблемы создали искусственно.

В Москве резидентное разрешение позволяет оставлять машину на платной парковке в районе проживания бесплатно с 20:00 до 08:00, а в остальное время — за три тысячи рублей в год. Право на такую парковку получают:

собственники квартир или жильцы с временной или постоянной регистрацией;

проживающие по договору социального или служебного найма;

жильцы с временной регистрацией, которые проживают по договору найма.

Если есть долги по штрафам, то льготы собственник автомобиля лишается. Подать заявку можно в МФЦ или через «Госуслуги». Потребуются документы на автомобиль, выписка из ЕГРН или договор аренды. Максимум можно получить разрешение на две машины.