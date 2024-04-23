Обувь в России: основные страны-импортеры и способы сэкономить на покупках, несмотря на рост цен

Какие страны импортируют обувь в РФ и как можно сэкономить на покупке, читайте в материале РИАМО.

Несмотря на множество торговых ограничений в отношении России, введенных за последние два года, целый ряд стран продолжает активно импортировать обувные изделия в РФ, причем товары приходят как с Востока, так и с Запада. К сожалению, цены на обувь нередко «зашкаливают». Из каких стран везут в РФ обувь, как меняются цены на нее и есть ли способы сэкономить на покупках, читайте в материале РИАМО.

Направления импорта обуви изменились

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С 2022 года введение санкций вызвало значительные трансформации на рынке обуви в России, отмечает доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Швец. Изменились направления импорта этой продукции в РФ, произошла переориентация торговых потоков из ЕС на СНГ и некоторые другие государства. Так, по словам эксперта, Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия стали ведущими странами в увеличении поставок обуви на российский рынок.

Кроме того, Армения и Киргизия значительно наращивают импорт обуви в Россию. Возможно, это обусловлено как ростом спроса на их продукцию, так и разнообразием моделей и ценовых категорий, предполагает Швец.

«Примечательно, что некоторые европейские страны, например Италия, продолжают поставлять обувь в Россию, несмотря на санкции, что обусловлено стремлением обувных производителей сохранить свои позиции на ключевом рынке, несмотря на введенные торговые ограничения. Тем не менее, цены на такую обувь могут быть выше из-за санкций и других торговых барьеров», – отмечает эксперт.

Откуда сейчас привозят обувь в Россию

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В четверку ключевых поставщиков обуви на рынок России входят компании Китая, Белоруссии, Вьетнама и Индонезии, говорит к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Валерия Иванова.

На 76 млн. долларов больше, чем годом ранее, вырос импорт китайской обуви на российском рынке, отмечает она.

Также крупное увеличение поставок продукции отмечается со стороны индонезийских поставщиков. «Индонезийские производители просто ворвались на российский рынок обуви, увеличив поставки в два раза», – подчеркивает эксперт.

Однако такая страна, как Индия, увеличила поставки еще больше – в семь раз.

При этом европейские страны, которые теперь взаимодействуют в основном с РФ в санкционном контексте, также наращивают импорт обуви. Например, португальские компании увеличили импорт обуви на 34 млн. долларов. Польские компании увеличили объем в десять раз, описывает ситуацию Иванова.

Какие сейчас установились цены на обувь и от чего они зависят

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Хотя поставок обуви в Россию из разных стран достаточно (это уже не говоря о том, что существует и ряд российских производителей), цены на нее растут рекордными темпами.

В среднем цена на обувь осенью 2023 года оказалась на 25% выше по сравнению с тем же периодом 2022 года, а за два года средняя стоимость обуви увеличилась на 51%, сообщал Forbs, ссылаясь на аналитику сервиса «Мой склад». При том, что цены на одежду выросли немного меньше: за год – на 21%, за два года – на 41%.

«По нашему мнению, цены на обувь в 2024 году могут подвергаться влиянию различных факторов, включая инфляцию, валютный курс, изменение тарифов и налогов, а также изменения спроса и предложения на рынке», – комментирует доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Хотя с увеличением конкуренции и импорта цены на обувь в течение текущего года могут оставаться стабильными или даже снижаться в некоторых сегментах, предполагает он.

Нужно сказать, что, безусловно, цена и уровень дохода – это очень важный параметр выбора обуви для россиян, возможно, даже самый важный. Однако в 2024 году предпочтения российских потребителей разнообразны и зависят от множества факторов, в том числе модных тенденций и комфорта, считает Швец.

«Возможно, россияне предпочитают обувь, которая сочетает в себе стиль и комфорт, а также обращают внимание на качество материалов и изготовление», – говорит он.

Как сэкономить на покупке подорожавшей обуви

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Экономист Морковкин дал несколько советов, как можно сэкономить на покупке обуви.