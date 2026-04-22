Обрушение подъезда в Сызрани: что известно об атаке украинских БПЛА 22 апреля

В ночь с 21 на 22 апреля 2025 года в городе Сызрань, расположенном в Самарской области, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома на улице Астраханской. В материале РИАМО — подробности трагического события.

Что случилось в Сызрани в ночь на 22 апреля

Фото - © ГУ МЧС России по Самарской области

По информации местных жителей, первые взрывы прогремели около 5 часов утра. Люди, проснувшиеся от громких звуков, сначала подумали, что это гроза.

«Проснулись от очень громкого звука. Это было примерно в 5:30. Сначала подумал, что гроза и молния ударила прямо во двор. Но, посмотрел в окно и понял, что на небе ни облачка. И работали сирены», — рассказал samara.aif.ru житель Сызрани Валерий.

Однако вскоре стало ясно, что это не природное явление, а работа средств противовоздушной обороны (ПВО) и звуки пролетающих дронов. В это время в регионе уже действовало предупреждение о налете боевых беспилотников, и жители были в состоянии тревоги.

Удар пришелся на четырехэтажный многоквартирный дом, и его подъезд полностью рухнул. На кадрах с места происшествия видно груду кирпичей, кусков бетона и десятки оконных рам. Под завалами оказались люди.

Спасательные работы в Сызрани и пострадавшие

Фото - © Telegram-канал Mash

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. По данным МЧС, из-под завалов удалось спасти четверых человек, включая одного ребенка. По данным СМИ, под обломками могли находиться еще двое человек, включая несовершеннолетнего. В ходе поисковых работ, которые продолжались несколько часов, спасатели нашли и извлекли тела двух человек — взрослого и ребенка.

Всего в результате обрушения пострадали 12 человек, среди которых были двое детей. Спасенным оказывалась вся необходимая медицинская и психологическая помощь. На месте работали 9 бригад скорой помощи и 3 бригады центра медицины катастроф. В город были направлены дополнительные силы спасателей, включая 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС и аэромобильную группировку Самарской области.

Реакция властей на атаку в Самарской области

Фото - © РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о происшествии в своем официальном канале, подчеркнув, что здание получило повреждения в результате массированной атаки вражеских БПЛА на регион. Он также отметил, что на месте происшествия работают поисково-спасательные отряды и пожарные подразделения МЧС России.

«В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами предположительно остаются 2 человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи. На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму МКД – нет. Развернуты пункты временного размещения. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные – враг воспользуется этим», — написал губернатор в своем Телеграм-канале.

Поисково-спасательные работы находились под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова. В регионе была запущена горячая линия прокуратуры для поддержки жителей Сызрани, где можно получить информацию и помощь. «Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия: телефон + 7 (846) 340-61-78», — написало надзорное ведомство в своем канале на платформе «Макс».

Угроза повторных атак

Фото - © РИА Новости

На утро после атаки угроза повторных ударов сохранялась, писал SHOT. В городе продолжали звучать сирены тревоги, и власти предупреждали о возможности новых атак. Однако к 10 утра по московскому времени угроза была снята экстренными службами. Тем не менее, в течение некоторого времени силы ПВО отражали новые атаки, и в регионе продолжалась работа по обеспечению безопасности граждан.

По данным Минобороны России, в ночь с 21 на 22 апреля средства ПВО сбили над регионами страны 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Все они относились к самолетному типу, что подчеркивает масштаб угрозы, с которой сталкиваются российские регионы.

Чем атаковали Сызрань

Телеграм-канал SHOT отмечает, что Сызрань могла быть атакована БПЛА типа «Лютый», которые, возможно, запускали с территории Харьковской области. Эти дроны могут преодолевать более тысячи километров, размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 м. БПЛА летел на низкой высоте, из-за чего и попал в дом.