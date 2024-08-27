Новые предметы в школах и страхование для таксистов: что изменится с 1 сентября для россиян

В материале РИАМО рассказываем, что обязаны страховать таксисты с 1 сентября, какие новые предметы введут в школе и как будут контролировать качество меда.

Изменения в школе: отмена смартфонов и введение новых предметов

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В школах 1 сентября учеников ждут сразу несколько нововведений. Так, во время уроков будет запрещено пользоваться телефонами. Под запрет попадают не только смартфоны, но и умнее часы и прочие гаджеты с возможностью использования сим-карты и приема смс. Запрет не касается гаджетов, который используются учителями для обучения и стоят на балансе школ.

При этом не ограничен доступ школьников к телефонам во время перемен и в столовой. В действительности во многих школах ученики уже давно сдают свои гаджеты учителю перед уроком и забирают после. Сейчас эта практика поддержана на законодательном уровне федеральным законом от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“.

Этим же законом педагогам разрешили делать замечание детям и внесли права учителей на уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, от оскорбления личности.

Вводятся в школе и новые предметы. Вместо предмета «Технология» в расписании появится «Труд (технология)». На таких предметах детей снова будут учить шить, пилить, мастерить и готовить. Привычный предмет ОБЖ с сентября будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». Школьникам будут рассказывать об оказании первой медицинской помощи, о том, как отличать фейки от правды, расскажут какие мероприятия существуют для защиты населения в чрезвычайных ситуациях или в условиях угрозы войны и многое другое.

Вводится и новый внеурочный курс «Семьеведение». Цель курса — «введение молодых людей в традиционную для России систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок, таких как брачность, многодетность, целомудрие».

Новые правила установки камер видеофиксации нарушений ПДД

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Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» с 1 сентября меняют порядок установки на дорогах автоматических камер, фиксирующих нарушения ПДД. Закон не коснется самих нарушений — за них по-прежнему будут приходить штрафы. Но с сентября у каждой камеры должен быть сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Без этого сертификата и свидетельства не будет оснований для штрафа и его можно будет обжаловать.

Информацию о размещении как стационарных, так и мобильных видеокамер нужно будет публиковать в интернете. Региональные власти обязаны сообщать в ГИБДД, где стоят камеры, а ведомство в свою очередь должны опубликовать это на сайте. Порядок размещения установит правительство.

Законом определены места установки камер и условия их размещения. Список мест в законе исчерпывающий, например, пешеходные переходы, перекрестки, места, где запрещена парковка, есть разметка для общественного транспорта и прочее. Камеры должны быть обозначены знаками, а зона контроля должна начинаться через 150-300 метров после знака, произвольно их перемещать нельзя.

Ограничение кредитов и займов с переменной ставкой

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Кредиторы смогут предоставлять гражданам только очень крупные потребительские кредиты и займы с переменной процентной ставкой, в том числе ипотечные. Минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1000, сейчас это около 74 миллионов рублей. Считается, что заемщики крупной суммы достаточно финансово грамотные, чтобы понимать риски.

А вот выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено. Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 млн рублей, если они выданы на срок менее 20 лет. По информации Банка России, при этом изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на 4 процентных пункта. В случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на 4 года.

Повышение надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам

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С 1 сентября Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Это нужно для ограничения роста долговой нагрузки граждан и накопления макропруденциального запаса капитала банков.

«Ускоряется рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам (в мае задолженность увеличилась на 2,0%, в апреле и марте — на 1,8%). Годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года (приведенные к годовому выражению — 20%), что значительно опережает динамику доходов населения (14,2% в I квартале 2024 года к I кварталу 2023 года) и способствует росту долговой нагрузки граждан», — говорится на сайте Банка России.

Добавляется, что кредиты переходят в сегменты с более низким показателем долговой нагрузки, в которых не действуют макропруденциальные лимиты, поэтому заемщики могут привлекать больше кредитов. Опережающими темпами растет кредитование по ранее выданным кредитным картам, в отношении которых макропруденциальные лимиты действуют с задержкой, так как применяются при увеличении кредитного лимита или выдаче новой карты, но не ограничивают предоставление средств в рамках ранее одобренных лимитов.

«Принятые меры также позволят ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала, который составил на 1 июня 2024 года 4,3% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (0,6 трлн рублей)», — заключается в сообщении.

Обязательное страхование для таксистов

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С 1 сентября 2024 года для таксистов станет обязательным наличие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) по федеральному закону от 24.06.2023 № 278-ФЗ. Обязанность по оформлению ОСГОП лежит именно на перевозчике (юрлице, ИП или физлице), а не на агрегаторе, таксопарке или службе заказа такси. При этом неважно, кто именно является собственником транспортного средства.

Страховка рассчитывается на вид транспорта, а не на количество пассажиров. Выплаты в случае ДТП могут составить до двух миллионов рублей. При этом ОСГОП не отменяет ОСАГО, а при отсутствии полиса предусмотрены штрафы и аннулирование разрешения на перевозку легковым такси. ОСГОП компенсирует вред, нанесенный пассажирам и их имуществу, а ОСАГО — ущерб пострадавшей в ДТП другой стороне, в случае, если виновен в нем таксист. Поэтому с 1 сентября таксист должен иметь два полиса.

Начнется борьба с некачественным медом

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Поправки в закон о пчеловодстве не позволят фальсификатам попадать на рынок. Качество меда, воска и прочей продукции пчеловодства будет определяться не только Общероссийским классификатором продукции, но и «техническими регламентами и документами по стандартизации». Ранее стандарты и ГОСТы применялись производителями в добровольном порядке, теперь же стандарты, в которых прописаны требования к меду, станут обязательными. Более того, называть медом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.

Продажа ипотечного жилья без суда и торгов

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Согласно Федеральному закону от 12.06.2024 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотеке (залоге недвижимости)“ с 11 сентября 2024 года заемщики с просроченными платежами по ипотеке смогут самостоятельно продавать свое жилье.

Таким образом, заемщики с финансовыми трудностями смогут продавать ипотечное жилье, минуя процедуры суда и торгов. После получения заявления у банка есть десять дней, чтобы принять положительное или отрицательное решение. Срок продажи ипотечного жилья — четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.

Но важно, что такой способ продажи доступен только до того, как банк подал иск в суд. К тому же продать жилье, находящееся в ипотеке, без торгов и суда нельзя, если заемщик начал процедуру банкротства или он уже безуспешно продавал жилье. При продаже с торгов банк устанавливает минимальную цену продажи. Если средств от продажи не хватит, чтобы погасить ипотеку, то недостающую сумму заемщику придется искать самому. Если денег от продажи оказалось больше, то остаток остается у заемщика.