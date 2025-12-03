Новая стратегия национальной политики РФ: что изменилось и как ее оценивают эксперты

Каковы приоритеты российского государства в области межнациональных отношений на ближайшие 10 лет, читайте в материале РИАМО.

Что такое Стратегия национальной политики РФ

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года была утверждена Указом Президента от 25.11.2025 №858.

Она заменила предыдущий документ с аналогичным названием, только до 2025 года (была принята Указом Президента от 19 декабря 2012 года №1666).

Стратегия определяет цель, принципы, приоритетные направления государственной национальной политики РФ и является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности государства.

Что нового в Стратегии национальной политики РФ до 2035 года

Фото - © РИА Новости, Евгений Биятов

Принципиальные изменения в новом документе сравнительно со старым начинаются со второго раздела, который в обоих случаях носит название «Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации».

Если старая Стратегия начиналась со слов «Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира», то новая – с фразы «Государственная национальная политика основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации» (этот термин в документе появился впервые).

Далее следует утверждение об объединяющей роли «государствообразующего русского народа». Оно сделано на основе соответствующей статьи Конституции, появившейся в нынешнем виде в результате поправок 2020 года. Любопытно, что формулировки «государствообразующий русский народ» в Основном законе нет – там об этом говорится более расплывчато.

Несмотря на то, что многие комментаторы считают придание русскому народу статуса государствообразующего большим шагом вперед, в старой Стратегии было похожее утверждение: «Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим звеном которого исторически являлся русский народ».

Акцент на русском народе сделан и в контексте результатов Всероссийской переписи населения. Если в предыдущей Стратегии говорилось, что в России «проживают представители свыше 190 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан)», то в новой аналогичный пункт дополнен следующим: «Подавляющее большинство населения Российской Федерации составляют русские (80,85% от числа лиц, указавших свою национальную принадлежность, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года)».

Каковы угрозы национальной безопасности Российской Федерации

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В новой Стратегии существенно расширен перечень угроз национальной безопасности РФ. В частности, к ним добавлены следующие:

предпринимаемые недружественными иностранными государствами усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства;

участившиеся попытки распространения, в том числе отдельными иностранными гражданами и лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации, идеологий терроризма, экстремизма и неонацизма, русофобских взглядов, радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности;

нарастающая в международном пространстве русофобия, дискредитация русского языка и культуры, традиционных для России религий, активизация усилий по искажению исторической правды и уничтожению исторической памяти о Великой Отечественной войне, других значимых событиях российской истории и роли в этих событиях народов России;

формирование на отдельных территориях несвойственных им мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами.

При этом из числа угроз был исключен пункт, упоминавшийся в предыдущей Стратегии: «Отток русского и русскоязычного населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Каковы цели и принципы национальной политики РФ

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Целью государственной национальной политики, согласно новой Стратегии, является «укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) при сохранении этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности».

В предыдущей версии документа целей было больше. В частности, исчезли такие из них, как:

развитие демократических институтов;

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка и других обстоятельств;

успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция в российское общество.

Любопытно, что из принципов государственной национальной политики РФ был исключен следующий пункт: «Недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности».

Каковы целевые показатели и ожидаемые результаты новой Стратегии

Фото - © Александр Гальперин/РИА Новости

В отличие от предыдущего документа, в новой Стратегии установлены конкретные процентные показатели, которых необходимо достичь к 2036 году. Среди них:

уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) – не менее 95%;

доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания, – не менее 85%;

доля мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры, в общем количестве этнокультурных мероприятий – не менее 50%;

доля граждан Российской Федерации, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной и языковой принадлежности, – не менее 90%;

доля граждан Российской Федерации, допускающих возникновение серьезных конфликтов на национальной (этнической) почве в месте своего проживания, – не более 15%.

Из ожидаемых результатов реализации Стратегии, по сравнению с предыдущей версией, были исключены следующие:

обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации;

создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;

а пункт «предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений» был заменен на «снижение количества конфликтов на национальной (этнической) и религиозной почве», что весьма красноречиво характеризует произошедшие за 13 лет изменения.

Что говорят о новой Стратегии национальной политики РФ эксперты

Фото - © Freepik.com

Новую Стратегию национальной политики комментировали главным образом сторонники ограничения миграции в Россию. Основные тезисы этой группы представил политолог Вадим Трухачев (в частности, ими поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Матвеев).

Одним из главных недостатков Стратегии Трухачев, как и многие другие эксперты, считает отсутствие перечня коренных народов России.

«Упоминаются только коренные малочисленные народы. Значит, и таджики с киргизами могут считаться коренными», – отметил политолог.

Кроме того, подобно ряду других комментаторов, эксперт усомнился в достоверности приведенных в документе данных о том, что общероссийская гражданская идентичность превысила уровень в 92%, а 75,1% граждан РФ положительно оценивают межнациональные отношения в России. Еще одним недостатком Стратегии Трухачев считает подтверждение закона 1996 о национально-культурных автономиях, приведшего к созданию и деятельности «диаспор».

При этом политолог положительно оценивает прямое упоминание о государствообразующем русском народе и признание того факта, что среди лиц, получивших гражданство России, равно как и мигрантов, есть носители радикальной экстремистской идеологии. «То есть жирный намек на то, что паспорта часто дают не тем», – резюмировал эксперт.