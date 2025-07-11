Норм или стрем? Зачем нужны инклюзивные куклы и как Барби с диабетом могут повлиять на детей

В материале РИАМО с психологами разбираемся, зачем нужны куклы с инвалидностью и какие негативные последствия могут быть от игр с такими Барби.

Куклы с ОВЗ: как и зачем начали производить Барби с болезнями

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Компания Mattel выпустила первую куклу Барби с диабетом первого типа. Эта кукла первая с диабетом, но не первая с ограниченными возможностями здоровья. Линейку таких кукол начали выпускать с 2019 года. Есть куклы в инвалидном кресле, с синдромом Дауна, витилиго, протезами и слуховыми аппаратами. Всего в коллекции Mattel более 175 вариантов Барби не только с особенностями здоровья, но и с разным цветом кожи, телосложением, текстурой волос и цветом глаз.

У новой куклы на руке установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови (CGM), которая зафиксирована розовым пластырем в форме сердечка. Также в комплекте есть смартфон с приложением, которое отслеживает уровень сахара в крови. Барби носит инсулиновую помпу и держит в руках большую сумку — в нее можно положить необходимые вещи, например перекус.

По словам производителей, линейка кукол с ОВЗ помогает детям воспринимать свое состояние как норму, быстрее адаптироваться в обществе и не чувствовать себя одинокими. Производители Барби уверены, что с помощью кукол с ОВЗ дети могут увидеть себя в ней и выйти за рамки своего жизненного опыта. В целом компания еще с 1960-х годов начала выпускать чернокожих Барби, латиноамериканских — в 1980-х. В 1990-х и 2000-х годах появилось множество кукол, представляющих профессии, в которых женщины были недостаточно представлены.

Инклюзивные куклы нужны, но под контролем взрослых: мнение психолога

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Психолог, клинический и кризисный психолог, член Федерации психологов-консультантов России Олеся Злобина подтверждает, что ребенок с ОВЗ, играя с похожей на себя куклой, учится смотреть на себя не как на больного, а как на здорового человека с некоторыми отличиями.

«Для здоровых детей игра с такими куклами может служить способом развития эмпатии, восприятия людей с ограниченными возможностями не как изгоев, а как полноценных членов общества. Малыши учатся сопереживать, заботиться и понимать потребности других», — уверена эксперт.

Но при этом психолог предупреждает, что игра с такими особенными куклами должна сопровождаться объяснениями взрослого человека. Ведь опыт сострадания и сопереживания не возникает сам по себе — он формируется во взаимодействии с окружающими, особенно со значимыми взрослыми. Если ребенку просто дать куклу с ОВЗ, он может воспринять ее как «сломанную» и «неправильную».

«В этом случае крайне важно, чтобы родители или воспитатели на примере куклы мягко объяснили ребенку, что такие же особенности могут быть и у людей — это часть многообразия мира. И такие люди, несмотря на свои отличия, заслуживают уважения и понимания так же, как и все» Олеся Злобина клинический и кризисный психолог

Таким образом, инклюзивные куклы могут стать ценным инструментом воспитания, но только в том случае, если взрослые осознанно и бережно направляют этот процесс, закладывая в ребенке основы доброты и принятия.

Куклы с инвалидностью — это борьба со стереотипами

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Подростковый психолог-психотерапевт Анна Хоботова уверена, что инклюзивные куклы могут вызывать протест, так как выглядят странными и неидеальными. Но как раз это делает эти игрушки хорошим инструментом для того, чтобы показать: неидеальность — это нормально, и она бывает разной.

«У ребенка, у которого есть дома кукла с протезом или в инвалидной коляске, формируется совершенно другая норма, и если он позже встречает сверстника с особенностями, то он уже не испугается и не отстранится, не начнет издеваться. У него уже есть базовое понимание, что такие люди — это часть мира, и они нормальные», — говорит эксперт.

Она добавляет, что куклы с ОВЗ ломают стереотипы, помогают понять, что мир разный, воспитывают эмпатию и принятие.

У игр с куклами с ОВЗ могут быть и негативные последствия

Фото - © ozon.ru

Олеся Злобина предупреждает, что в некоторых случаях игры с куклами с инвалидностью могут иметь негативные последствия. Так, существует риск развития тревожности, если использования куклу в качестве средства устрашения. Например, говорить детям, что если они будут есть много сладкого, то станут такими, как кукла с диабетом. Взрослые, транслирующие брезгливое или пренебрежительное отношение к инклюзивной кукле, невольно подают плохой пример: такое же отношение сложится и у ребенка — сначала к кукле, а потом и к людям.

Еще одна неправильная модель поведения родителей — это навязывание заботы о такой игрушке. Взрослые драматизируют, придумывают страшные истории о том, как кукла стала инвалидом, в играх выставляют ее жертвой и страдальцем. Это вызывает тревогу у ребенка, страх оказаться на месте игрушки.

«Негативные последствия возникают не из-за самих кукол, а из-за неправильной подачи и отсутствия разъяснений. Если инвалидность показана как часть разнообразия — без жалости и героизации — такие игрушки становятся шагом к настоящей инклюзии», — уверена Злобина. Олеся Злобина клинический и кризисный психолог

«Нормальные» увечья и странные куклы: почему пират — норма, а кукла с диабетом — нет

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Многие родители уверены, что их детям куклы с диабетом и протезами не нужны. Они считают, что такие игрушки не приводят ни к чему хорошему, да и сами дети в них не играют. Доля правды в этом есть. Мама шестилетней Вари рассказала, что когда принесла домой куклу с протезом, дочка спросила, почему ей купили сломанную игрушку.

«Она не стала с ней играть, так как решила, что у нее нет руки и у нас не хватило денег на нормальную куклу. Мы долго объясняли, что есть такие люди и почему могут быть такие увечья. Дочка поняла. Но кукла любимой не стала, и она ее в свои игры не берет», — рассказывает мама.

Психолог объясняет это тем, что есть культурный контекст, когда образ одноглазого пирата романтизирован в кино и литературе и воспринимается детьми нормально, как герой или пусть антигерой, но тот, кого можно включать в игру.

«Напротив, образы детей с инвалидностью, хроническими заболеваниями или физическими особенностями редко встречаются в сказках и детских историях. Эта тема остается в тени, словно ее не принято обсуждать открыто. Возможно, из-за страха оказаться неделикатным или из-за суеверной боязни оказаться в таком положении. В результате, столкнувшись с куклой, отражающей реальные особенности людей, дети испытывают недоумение — ведь такие образы еще не стали для общества привычными и понятными», — говорит эксперт.

По этой же причине сломанную игрушку в процессе игры ребенок будет продолжать любить и играть с ней, пытаться чинить ее, так как все было на его глазах. А уже кукла без руки воспринимается как дефектная.

«Такая разница — следствие того, как общество преподносит „норму”. Чем чаще инвалидность будет представлена как часть жизни, а не как трагедия или экзотика, тем естественнее дети будут принимать такие игрушки» Олеся Злобина клинический и кризисный психолог

Она заключает, что в русской культуре много героев, которые учат доброте, состраданию и взаимопомощи. Использование кукол с ОВЗ — это лишь часть воспитания детей. Они больше подходят детям с особенностями. Современному российскому обществу нужно учиться преодолевать вызовы, когда детей с ОВЗ не принимают сверстники из класса, школы, секции. К ним нередко относятся как к изгоям, подвергают буллингу. Сверстники просто не знают, как общаться с человеком с инвалидностью.

«Как говорил психолог Лев Выготский, воспитание должно идти впереди развития. Это значит, что взрослые должны взять на себя ответственность по воспитанию эмпатии и сострадания, а инклюзивные куклы могут быть для этого хорошим вспомогательным инструментом», — заключает психолог.