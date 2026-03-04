Ноготочки по национальному стандарту: что известно про новый ГОСТ на маникюр

В материале РИАМО рассказываем о том, какие процедуры регламентирует новый ГОСТ на ногтевой сервис.

Когда вступит в силу новый ГОСТ на маникюр

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Российский ГОСТ Р 72319-2025 на маникюр вступает в силу 30 апреля 2026 года. Он был утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 8 октября 2025 г.

Стандарт разработан Акционерным обществом «Институт региональных экономических исследований» (АО «ИРЭИ»)» при участии ряда профильных организаций.

Что прописано в ГОСТе на услуги ногтевого сервиса

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Национальный стандарт будет устанавливать единые требования к оказанию услуг ногтевого сервиса. В документе прописаны карты основных технологических процессов маникюра и педикюра, а также ухода за кожей.

Регламентируются процессы нанесения и снятия покрытия, выравнивания натуральных ногтей, наращивания ногтей, моделирования и коррекции. В новом ГОСТ прописана также последовательность действий во время СПА-ухода для рук и стоп. Время проведения процедур – от 40 минут для препаратного маникюра, от 50 минут – для моделирования искусственных ногтей, от 60 минут – для всех видов педикюра, от 30 минут – для массажа кистей рук и ухода за ногтями, а также для массажа стоп.

Кроме того, стандарт регламентирует процесс подготовки рабочего места, его санитарно-гигиеническую обработку, а также обработку рук мастера антисептическим средством.

На кого распространяется ГОСТ на маникюр

Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори

ГОСТ Р 72319-2025 распространяется как на салоны красоты (независимо от их организационно-правовой формы), так и на индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы», – сообщили в «Росстандарте».

Стандарт имеет добровольный характер: компания или предприниматель, оказывающие услуги ногтевого сервиса, вправе сами решать, следовать прописанным технологическим картам или выполнять процедуры по собственной методике. Зато те, кто решит полностью выполнять требования национального стандарта, смогут рекламировать свои услуги со словами «работаем в соответствии с ГОСТ».