Нипах из Индии: чем опасен вирус, как он передается и есть ли заболевшие в России

В материале РИАМО рассказываем о новом опасном вирусе из Индии, как от него уберечься и есть ли вирус в России.

Вспышка в Индии: что такое вирус Нипах

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

В конце января стало известно о смертельном вирусе Нипах, вспышку которого зафиксировали в индийской Калькутте — столице штата Западная Бенгалия. СМИ сообщают, что от этого вируса нет вакцины, а в издании Independent говорится, что «Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер».

Около ста человек, которые контактировали с заболевшими, сейчас находятся на карантине. Препаратов для лечения заболевших на данный момент нет. Известно о смерти одной пациентки, остальные заболевшие в тяжелом состоянии.

При этом вспышку этого вируса в прошлом году удалось предотвратить. Его особенность в том, что заражение происходит в основном через воду, еду, от животных (чаще от инфицированных летучих мышей, которые распространены в Индии, и свиней), от загрязненных продуктов. От человека человеку Нипах передается только при тесном контакте, поэтому среди заболевших медики, которые оказывали помощь другим заболевшим. Такая особенность вируса и помогла остановить вспышку с помощью введения карантина.

Симптомы вируса Нипах

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

По словам врача-инфекциониста Розы Сивяковой, при заражении происходит воспаление мозговых оболочек, а летальность довольно высокая. Вирус начали фиксировать еще в конце 90-х годов.

«Так как природным очагом являются в основном летучие мыши, то распространен вирус в основном в Юго-Восточной Азии. В России природного очага нет, поэтому Нипах к нам можно только завезти», — говорит врач.

Вирус протекает в основном в виде острой респираторной инфекции. Этому сопутствуют головокружение, сонливость, головная боль, ломота в мышцах, боль в горле, спутанность сознания, судороги. Состояние может ухудшаться вплоть до комы. Нипах вызывает тяжелый энцефалит. Медики отмечают, что коварство именно в том, что, начинаясь как обычное ОРВИ, вирус стремительно развивается и быстро переходит в воспаление мозга, что усложняет диагностику и делает этот вирус опасным.

Грозит ли эпидемия вируса Нипах России

Фото - © Медиасток.рф

Роспотребнадзор сообщает, что ведомством разработана современная диагностическая тест-система, которая купирует риск завоза вируса Нипах в Россию.

«Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса» Роспотребнадзор

В частности, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны. Система успешно работала в период распространения коронавируса.

Кроме того, в России нет природного источника вируса, от человека человеку он передается только при очень тесном контакте, поэтому поводов для паники нет.

Как защитить себя от вируса Нипах

Фото - © Freepik.com

Врач-инфекционист Роза Сивякова рекомендует соблюдать элементарные меры предосторожности, если ехать в Индию все-таки необходимо, и при употреблении экзотических продуктов.

Нужно максимально избегать контакта с больными животными, важно тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников, лучше пить только кипяченую воду. Важно избегать тесных незащищенных физических контактов с людьми, инфицированными вирусом Нипах. Если необходимо ухаживать на больным, после процедур тщательно мыть руки.

«В целом это простые правила, которые нужно соблюдать всегда, в особенности в странах с тропическим климатом, где есть много рисков заразиться», — отмечает врач.

В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Специфического лечения Нипаха нет, заболевшим проводят интенсивную терапию, исходя из симптомов, и лечат осложнения. Точный диагноз в случае с вирусом Нипах может поставить только специалист. Обычно для подтверждения вируса используют лабораторные методы (ПЦР) или инструментальную и клиническую оценку (КТ и МРТ).