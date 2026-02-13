Никакой мистики: ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5% в пятницу, 13-го

Как снижение ключевой ставки отразится на экономической ситуации в стране, читайте в материале РИАМО.

Банк России пошел на очередное снижение ключевой ставки — с 16% до 15,5%. Формально это шаг к смягчению денежно-кредитной политики, но эксперты единодушны: полпроцента погоды не сделают. Как снижение ключевой ставки до… повлияет на экономику и россиян, читайте в материале РИАМО.

Почему снижение ставки ЦБ до 15,5% не спасет экономику

Регулятор сегодня принял решение снизить ключевую ставку. Здесь важно понимать: даже снижение на 0,5 процентных пункта до 15,5% погоды особо не сделает, считает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Реальная ключевая ставка (за вычетом инфляции в 6,45%) остается даже в таком случае жестко положительной — около 9-10%. Это по-прежнему душит инвестиции и подавляет производство. Начало 2026 года показало: инфляция подскочила до 2,04% только за январь — во многом из-за повышения НДС до 22%, но и сезонные факторы сыграли.

Незначительное снижение ставки даст только символическое удешевление кредитов для бизнеса, ипотека останется недоступной для большинства, а население продолжит копить на депозитах под 14-15% вместо того, чтобы тратить.

Рубль может ослабнуть, но не критично — до 80-85 за доллар к середине года, прогнозирует эксперт.

Центробанк действует крайне осторожно, опасаясь разгона инфляции, но борется он методом подавления спроса, хотя текущий рост цен во многом обусловлен ростом издержек — налоги, тарифы, импортные компоненты. Низкий спрос при стагнирующем предложении — это тупик. Некоторые исследования говорят о том, что реальная рецессия уже идет в гражданском секторе, рост держится только за счет оборонных заказов. Малый и средний бизнес закрывается или замирает — все чаще слышны такие сигналы, отмечает Астафьев.

«Чтобы изменить траекторию, нужны не косметические подвижки на полпроцента раз в два месяца, а более решительные шаги. Снижение ставки хотя бы до 12-13% к лету дало бы шанс оживить кредитование, подтолкнуть инвестиции, вернуть в игру ипотеку. Да, риски по инфляции есть, но нынешняя политика рискует заморозить экономику надолго. А это значит, что и зарплаты будут расти медленнее, и новых рабочих мест не прибавится, и модернизация производств затянется. Время для маневра еще есть, но окно возможностей сужается» Денис Астафьев основатель финтех-платформы SharesPro

«Запредельные» уровни: бизнес не почувствует разницы между 16% и 15,5%

Экономика уже с 2025 года продолжает замедлять темпы роста, подойдя к нулевой отметке. Текущие уровни реальной ставки настолько запредельно высоки, что движение на 50 б. п. в феврале или в марте не окажет сильного воздействия ни на экономику, ни на состояние бизнеса и россиян, считает заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

«Бизнес воспримет с оптимизмом любое снижение ставки, население с депозитами на это отреагирует удовлетворительно, а население без сбережений с оптимизмом в ожидании восстановления потребкредитования по более низким ставкам» Эдуард Лушин заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства

По его мнению, для всех участников рынка важно понимание плавного и выверенного с точки зрения размера шага снижения ключевой ставки.

Риски стимулирования: как дешевые кредиты могут разогнать инфляцию и ослабить рубль

Снижение ставки знаменует переход к стимулирующей политике, направленной на оживление деловой активности: денежная масса в системе увеличивается, доступные деньги стимулируют производство и потребление, ВВП начинает расти быстрее. Однако основным риском становится ускорение инфляции. Ели предложение товаров не будет поспевать за растущим спросом, цены пойдут вверх, высказывает свою точку зрения директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс Дмитрий Царьков.

«Кредиты становятся дешевле, что позволяет компаниям рефинансировать старые долги и запускать новые проекты. Начинается цикл обновления основных средств. Растет спрос на рабочую силу, что может привести к дефициту кадров и дальнейшему давлению на фонд оплаты труда. Кредитная нагрузка становится более подъемной. Оживляется рынок ипотеки, что дает импульс строительному сектору», — комментирует эксперт. Дмитрий Царьков директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс

Сберегательная модель поведения сменяется потребительской: доходность депозитов падает, и люди начинают перекладывать средства в реальные покупки или более рискованные активы, такие как фондовый рынок. Реальные доходы могут вырасти в номинальном выражении, но их покупательная способность будет зависеть от темпов инфляции.

«Рубль может оказаться под давлением. Снижение ставок делает российские активы менее прибыльными для инвесторов. Одновременно с этим доступность кредитов стимулирует спрос на импортные товары, для покупки которых требуется иностранная валюта. Это ведет к постепенному ослаблению курса рубля по отношению к мировым валютам», — констатирует Царьков.