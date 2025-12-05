Никакого волшебства, только холодный расчет ЦБ: что будет с ключевой ставкой в 2026 году

Как может измениться ключевая ставка ЦБ в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

В 2026 году ключевая ставка будет постепенно снижаться, считают все опрошенных эксперты. Сейчас она находится на уровне 16,5%, и это довольно высокий показатель. Согласно официальным прогнозам Банка России, средняя ставка в 2026 году составит 12–13% годовых. Насколько может снизиться ключевая ставка в 2026 году, какие факторы решат ее судьбу и как ее изменение отразится на экономике?

В 2026 году будет плавное снижение ключевой ставки

«В первой половине 2026 года ставка, вероятнее всего, останется на уровне 15–16%, поскольку эффект от текущего ужесточения денежно-кредитной политики сохраняется. Во втором и третьем кварталах возможно снижение до 13–14%, если инфляция продолжит замедляться и спрос стабилизируется. К концу 2026 года ставка может приблизиться к 12–13%, при условии отсутствия резких изменений на сырьевых рынках или нового роста бюджетных расходов», — считает инвестор, предприниматель Владислав Никонов.

Он назвал несколько причин такого прогноза:

ЦБ нацелен на возвращение инфляции к целевому уровню около 4%. Чтобы достичь этого, регулятор удерживает ставку высокой, но по мере стабилизации цен у него появится пространство для снижения. Эффект от повышения ставки проявляется с задержкой. Основное охлаждение экономики и кредитного рынка придется как раз на 2026 год. Сам Банк России в своих сценариях предусматривает несколько вариантов. В базовом прогнозе ставка — 12–13% в среднем за 2026 год. В случае ускорения инфляции диапазон может подняться до 14–16%, а при внешних рисках — до 16–18%.

Постепенное снижение ставки — позитивный сигнал для компаний и финансового рынка, уверен предприниматель. Кредиты для бизнеса и населения станут доступнее, а доходность по облигациям и депозитам будет снижаться. Инвесторы получат возможность фиксировать более выгодные условия на длинных горизонтах, а акции компаний, особенно в реальном секторе, могут начать расти по мере удешевления заемных средств, подчеркивает Никонов.

«В целом мой прогноз — плавное снижение ключевой ставки в 2026 году с текущих 16,5% до диапазона 13–14% к концу года, при среднегодовом значении около 14–15%. Основа для этого — постепенное замедление инфляции, стабилизация потребительского спроса и отсутствие внешних шоков» Владислав Никонов Инвестор, предприниматель

Ключевая ставка в 2026 году: нужно смотреть на реальность, а не только хотеть дешевых кредитов

«Никакого волшебства точно ждать не стоит, ключевая ставка — это инструмент Банка России, которым он защищает стабильность рубля и прежде всего финансового сектора. И здесь важно смотреть не на желание получать дешевые кредиты, а на реальность», — считает эксперт по частным инвестициям, квалифицированный инвестор Игорь Файнман.

Даже если инфляция снизится, резкое снижение ключевой ставки может снова раскрутить кредитную спираль и вернуть в рынок все сопутствующие этому состоянию проблемы, добавляет эксперт.

По его мнению, на протяжении 2026 года кредитная ставка будет находиться в пределах 13-15%. Темпы снижения будут умеренными, регулятор очень осторожно, небольшими «шажками», будет ее уменьшать.

«Думаю, к апрелю-маю мы достигнем уровня 14,5-15%, а концу года, при реализации базового сценария, придем к 13 и, возможно, даже 12%. Считаю, что в декабре 2026 года ключевая ставка будет находиться в коридоре 12-13%», — делится своими прогнозами Файнман.

Снижение ключевой ставки в 2026 году не превысит 3-3,5 п. п.

Опираясь на логику постепенного смягчения ДКП, которой придерживается ЦБ РФ с июля 2025 года, резонно предположить, что она сохранится и в 2026 году, отмечает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. При этом стоит помнить, что период с декабря по февраль традиционно сопровождается инфляционным всплеском, который очевидно сохранится и в 2026 году.

Для построения прогноза динамики ключевой ставки в 2026 году необходимо принять во внимание несколько важных предположений, полагает эксперт:

По итогам декабря 2025 года инфляция ускорится до 1-1,2% в месячном выражении, а по итогам всего 2025 года она составит 10,5-11,5%. Традиционное ускорение инфляции в январе-феврале 2026 года до показателей 1,5-2,3%. Возвращение инфляционных ожиданий граждан к показателям сентября 2025 года, то есть на уровень 12-13%, а инфляционных ожиданий бизнеса на уровень 5-7%. Сохранение внешнеэкономического давления на российскую экономику и снижение экономической эффективности экспортно-ориентированных отраслей.

Опираясь на эти условия, можно предположить, что в начале 2026 года ключевая ставка если и будет снижаться, то не более чем на 1-2% и может к концу первого квартала 2026 года составить 14,5-15,5%, говорит Хачатурян. В случае стабилизации ситуации в середине 2026 года и замедления инфляции в месячном выражении до 0,8-1%, а в годовом выражении до 7-9%, сокращении инфляционных ожиданий граждан до уровня 11-12%, а бизнеса до 4-5%, а также снижении санкционного противостояния можно предположить, что в середине 2026 года ключевая ставка может быть зафиксирована на уроне 13,5-14%, считает экономист.